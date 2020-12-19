Control, ışın izleme özelliği ile yeni nesil konsollara geliyor

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını 505 Games’in yaptığı, geliştiriciliğini ise Remedy Entertaintment’ın yaptığı Control'ün yeni nesil konsollara ne zaman geleceği açıklandı.

Ayrıca Bkz. "PlayStation'ın ardından Xbox'ta da isteyen herkese Cyberpunk 2077 iadesi başladı"

İlginizi Çekebilir

Yeni Metro oyunu yolda; ayrıca Metro Exodus, PS5 ve Xbox Series'e geliyor

Oyunun Ultimate Edition versiyonu 2 Şubat'ta dijital olarak 2 Mart'ta da kutulu olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkışını yapacak. Yeni nesil konsollarda 60 FPS Performans Modu ve 30 FPS ışın izleme Grafik Modu bulunacak. Eski nesil konsollarda oyunun Ultimate Edition versiyonuna sahip olanlar, yeni nesil sürüme ücretsiz olarak yükseltebilecek. Standart sürümün sahipleri ne yazık ki ücretsiz yükseltme yapamayacak.

Oyunun yeni nesil sürümü için paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Control, şu anda PC üzerinde de erişime açık durumda. Ayrıca Xbox Game Pass sisteminde de bulunuyor ancak yalnızca konsol versiyonunda.

Control Ultimate Edition, oyun içen çıkan tüm içerikleri ve ana oyunu barındırıyor.

https://www.ign.com/articles/control-ultimate-edition-ps5-and-xbox-series-xs-version-release-dates-announced

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.