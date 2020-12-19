Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Control, ışın izleme özelliği ile yeni nesil konsollara geliyor

    2019 yılının sevilen oyunlarından Remedy Entertaintment'ın geliştirdiği, 505 Games'in yayınladığı Control, yeni özellikler ile yeni nesil konsollara geliyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    1,9b
    2
    6
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Control, ışın izleme özelliği ile yeni nesil konsollara geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını 505 Games’in yaptığı, geliştiriciliğini ise Remedy Entertaintment’ın yaptığı Control'ün yeni nesil konsollara ne zaman geleceği açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation'ın ardından Xbox'ta da isteyen herkese Cyberpunk 2077 iadesi başladı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Metro oyunu yolda; ayrıca Metro Exodus, PS5 ve Xbox Series'e geliyor

    Oyunun Ultimate Edition versiyonu 2 Şubat'ta dijital olarak 2 Mart'ta da kutulu olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkışını yapacak. Yeni nesil konsollarda 60 FPS Performans Modu ve 30 FPS ışın izleme Grafik Modu bulunacak. Eski nesil konsollarda oyunun Ultimate Edition versiyonuna sahip olanlar, yeni nesil sürüme ücretsiz olarak yükseltebilecek. Standart sürümün sahipleri ne yazık ki ücretsiz yükseltme yapamayacak.

    Oyunun yeni nesil sürümü için paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Control, şu anda PC üzerinde de erişime açık durumda. Ayrıca Xbox Game Pass sisteminde de bulunuyor ancak yalnızca konsol versiyonunda. 

    Control Ultimate Edition, oyun içen çıkan tüm içerikleri ve ana oyunu barındırıyor.



    https://www.ign.com/articles/control-ultimate-edition-ps5-and-xbox-series-xs-version-release-dates-announced Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratkaya (Murat KAYA) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Işın izleme teknolojisinin para vermeye değer olmasına en az 5 yıl var. Şimdinin 3090'ı bile bu işin altından kalkmaktan çok uzak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Philipp_Plein (Philipp Plein) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayatımda oynadığım en kötü oyunlardan biri tam bir balon. Geçtiği iğrenç tasarlanmış mekanları, oynanabilirliği, düşman türleri, sıkıcı atmosferi ile tam bir hayal kırıklığı. Hikayesi ve fiziklerinin iyi olması oyunun genel ortalamasını değiştirmiyor. Puanım 10/5
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    crazywinner3 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sekiro ile beraber 2019 yılının en iyi oyunu. Oynamayanlar varsa tavsiye ederim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    menüden ayna özelliğini açılıyor
    bu mu şimdi olay !?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ışın izliycez diye 10k ekran kartına para veremem kusura bakmasınlar.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mehmet177 (Mehmet Gürçay) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bu saatte haber yapar mıydınız ya :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Kendi kendini onarabilen ekran yapısı geliştirildi 2 gün Facebook haberleri yapay zeka ile özetleyecek 2 gün MIUI 12.5'in çıkış tarihi belli oldu 2 gün Fantastik orta çağ filmi The Green Knight'ın yeni vizyon tarihi belli oldu 2 gün Realme, Watch S Pro akıllı saat modelinin özelliklerini resmi sitesinden açıkladı 2 gün Exxen'in ilk dizisi olan Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Şeref Bey'den poster yayınlandı 2 gün Snapdragon 460 işlemcili Moto G Play (2021) yakında tanıtılacak 2 gün 2020'nin en iyi PlayStation oyunları belli oldu 2 gün iPhone 13 veri aktarım hızını artıran Wi-Fi 6E desteğiyle gelebilir 2 gün Forumdaki şikayetlere göre e-ticaret sitelerine ceza kesilecek 2 gün Microsoft Edge daha hızlı açılacak: 88. sürümle gelecek yeni özellikler 2 gün Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?" 2 gün Sony 4K 120Hz X900H/XH90 TV’sinin bulanıklık sorununu keskinleştirme filtresiyle ‘’çözdü’’ 3 gün Kadrosunda Mads Mikkelsen ve Tom Holland'ın olduğu bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten yeni görüntüler paylaşıldı 3 gün DJI şokta: ABD kara listeye aldı 3 gün ASUS tüm B450 anakartlarına SAM desteği getirdi: İlk nesil Ryzen’larda bile çalışıyor! 3 gün Microsoft da kendi ARM işlemcilerini geliştirmek istiyor 3 gün İki kişi ile oynanan oyun SplitFire! Android için yayınlandı 3 gün AirPods Max ilginç güç tasarrufuyla dikkat çekiyor 3 gün Zack Snyder's Justice League, orijinal filmin aksine +18 olacak 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Control, ışın izleme özelliği ile yeni nesil konsollara geliyor Sonraki Spotify, şarkı yazarlarını öne çıkaran yeni bir özellik başlattı 3 gün TikTok, Walmart ile canlı yayında alışverişi test edecek: TikTok için bir ilk 3 gün Yabancı menşeili hackerler, ABD Enerji Bakanlığı ile Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansına sızdı 3 gün Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için çıktı 3 gün MIT, şimdiye kadarki en hassas atom saatini yaptı 3 gün PUBG ile aynı evrende geçen The Callisto Protocol'ün yaratıcısı: "Dünyanın en korkunç oyununu yapmak istiyoruz" 3 gün Intel Avengers Edition işlemcilerinin üretimini durdurdu 3 gün Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye! 3 gün PlayStation'ın ardından Xbox'ta da isteyen herkese Cyberpunk 2077 iadesi başladı 3 gün Blower fanlı RTX 3090'lar çoğalıyor: MSI da listeye eklendi 3 gün Yeni Game of Thrones dizisi 'House of the Dragon' 2022'de geliyor 3 gün Left 4 Dead benzeri oyun Back 4 Blood ön siparişe açıldı; oyun Türkçe dil desteği ile geliyor 3 gün BDDK'dan taşıt kredilerine yönelik düzenleme: Vade sınırı düşürüldü 3 gün Haftalık Film Önerisi 06: The Devil All The Time 3 gün Epic Games'in 2. gün hediyesi belli oldu: Oddworld: New 'n' Tasty 3 gün Twitter canlı sohbet özelliği testlere başladı 3 gün Amazon’da Oppo telefonlarda indirim 3 gün The Mandalorian'ın final bölümünde yeni bir Star Wars dizisi duyuruldu 3 gün Anlaşmaya varıldı: Hyundai Assan'ın tek kontrolü Koreli üreticiye geçiyor 3 gün Microsoft da sunucularında zararlı kodlar buldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız