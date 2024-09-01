Güneş enerjisi kurulumları bu sene 592 GW'ı bulacak: Panel fiyatları tarihin en düşük seviyesinde

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Tam Boyutta Gör BloombergNEF'in yeni raporuna göre, küresel güneş enerjisi kurulumları bu yıl, geçtiğimiz seneye göre %33 artışla 592 GW'a yükselebilir. "2024 Üçüncü Çeyrek Küresel PV Pazar Görünümü" raporunu yayınlayan kuruluş, güneş modüllerinin düşen fiyatlarının yeni pazarlarda talep yarattığını, ancak yoğun rekabet içerisindeki modül üreticilerinin düşük fiyatlardan zarar gördüğünü belirtti.

Raporda, güneş paneli kurulumlarında önümüzdeki yıllarda istikrarlı artış olacağı ve 2035'e kadar yıllık 996 GW kurulum seviyesine ulaşılacağı öngörülüyor. Çin'in güneş enerjisi kurulumlarında, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de açık ara zirvede yer alması bekleniyor.

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BloombergNEF ayrıca 2024 yılı için polisilikon üretim tahminini 1,96 milyon metrik tona düşürdü (900 GW modül üretmeye yetecek kadar). BloombergNEF'in güneş enerjisi analisti Jenny Chase, 2024'ün ikinci çeyreğinde yıllık 2,2 milyon tonluk tahmini polisilikon üretiminin düşmesini, düşük fiyatlara ve aşırı arza bağlıyor. Raporda, polisilikon fiyatlarının şu anda neredeyse tüm üreticiler için üretim maliyetlerinin altında olan 4,9 dolar/kg seviyesinde olduğunu belirtiliyor.

Güneş paneli fiyatları tarihin en düşük seviyesinde

Güneş modülü fiyatları da tarihin en düşük seviyesinde (0,096 dolar/W) seyrediyor. Kuruluş, çoğu güneş modülü üreticisinin bu yıl zarar açıklamasını bekliyor ve bazı üreticilerin iflas edebileceği konusunda uyarıyor. BloombergNEF, yıl sonuna kadar serbest piyasada TOPCon teknolojisine dayalı ürünler için modül fiyatının 0,10 dolar/W'ın altında seyretmesini bekliyor.

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Güneş enerjisi kurulumları bu sene 592 GW'ı bulacak