Güneş enerjisi kurulumları bu sene 592 GW'ı bulacak: Panel fiyatları tarihin en düşük seviyesinde

Raporda, güneş paneli kurulumlarında önümüzdeki yıllarda istikrarlı artış olacağı ve 2035'e kadar yıllık 996 GW kurulum seviyesine ulaşılacağı öngörülüyor. Çin'in güneş enerjisi kurulumlarında, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de açık ara zirvede yer alması bekleniyor.
BloombergNEF ayrıca 2024 yılı için polisilikon üretim tahminini 1,96 milyon metrik tona düşürdü (900 GW modül üretmeye yetecek kadar). BloombergNEF'in güneş enerjisi analisti Jenny Chase, 2024'ün ikinci çeyreğinde yıllık 2,2 milyon tonluk tahmini polisilikon üretiminin düşmesini, düşük fiyatlara ve aşırı arza bağlıyor. Raporda, polisilikon fiyatlarının şu anda neredeyse tüm üreticiler için üretim maliyetlerinin altında olan 4,9 dolar/kg seviyesinde olduğunu belirtiliyor.
Güneş paneli fiyatları tarihin en düşük seviyesinde
Güneş modülü fiyatları da tarihin en düşük seviyesinde (0,096 dolar/W) seyrediyor. Kuruluş, çoğu güneş modülü üreticisinin bu yıl zarar açıklamasını bekliyor ve bazı üreticilerin iflas edebileceği konusunda uyarıyor. BloombergNEF, yıl sonuna kadar serbest piyasada TOPCon teknolojisine dayalı ürünler için modül fiyatının 0,10 dolar/W'ın altında seyretmesini bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.