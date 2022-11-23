Oxford tarihte ilk kez yılın kelimesini halka seçtiriyor: Oylama başladı!

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Her sene bir kelimeyi “Yılın Kelimesi” olarak seçen Oxford İngilizce Sözlüğü (Oxford Languages), bu sene ilk defa yılın kelimesini halka seçtiriyor. 2021 yılının kelimesi için üç aday arasından oylama başlatıldı.

Word Of The Year 2021 için “metaverse”, “#IstandWith” ve “Goblin Mode” kelimeleri yarışıyor. Bu bağlantıyı kullanarak yılın kelimesi için oy kullanabilirsiniz. Oylama 2 Aralık’a kadar devam edecek ve sonucu 5 Aralık’ta açıklanacak. Geçen sene leksikograflar (sözlükçüler) tarafından 2021’in kelimesi olarak “Vax” (aşı) kelimesi seçilmişti.

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Oxford Yılın Kelimesi Adayları

Metaverse

Bu sene Metaverse kavramını sıkça duyduk ve kullandık. Dijital evren anlamına gelen bu sözcük, dijital ortamdaki sanal yaşam uygulamaları için kullanılıyor. Metaverse teknolojisi şu an için online etkinlikler, online toplantılar ve online oyunlar için kullanılıyor. Metaverse teknolojisinin gelecek yıllarda gelişmesiyle birlikte sanal gerçeklik kasklarımızı takarak sanal dünyada çok daha fazla şey yapabileceğimiz düşünülüyor. Oxford’un açıklamasına göre metaverse kelimesinin kullanımı, bu sene Ekim ayında geçen yıla göre dört kat arttı.

Bu sene Metaverse kavramını sıkça duyduk ve kullandık. Dijital evren anlamına gelen bu sözcük, dijital ortamdaki sanal yaşam uygulamaları için kullanılıyor. Metaverse teknolojisi şu an için online etkinlikler, online toplantılar ve online oyunlar için kullanılıyor. Metaverse teknolojisinin gelecek yıllarda gelişmesiyle birlikte sanal gerçeklik kasklarımızı takarak sanal dünyada çok daha fazla şey yapabileceğimiz düşünülüyor. Oxford’un açıklamasına göre metaverse kelimesinin kullanımı, bu sene Ekim ayında geçen yıla göre dört kat arttı. #IStandWith

#IStandWith, sosyal medyada bu sene sıkça kullanılan İngilizce etiketlerden biri oldu. “Yanındayım”, “Desteklerim sizinle” anlamına gelen bu kelime, özellikle Ukrayna savaşında halka destek olmak için kullanıldı. Ayrıca aktivist eylemlerde ve kutuplaştırıcı söylemlere karşı destek için kullanıldığına da sıkça şahit olduk.

#IStandWith, sosyal medyada bu sene sıkça kullanılan İngilizce etiketlerden biri oldu. “Yanındayım”, “Desteklerim sizinle” anlamına gelen bu kelime, özellikle Ukrayna savaşında halka destek olmak için kullanıldı. Ayrıca aktivist eylemlerde ve kutuplaştırıcı söylemlere karşı destek için kullanıldığına da sıkça şahit olduk. Goblin Mode

Goblin Mode, sosyal medya platformlarında yabancıların son zamanlarda yaygın olarak kullandığı ancak bizim yabancı olduğumuz bir sözcük. Toplumun dayatmaya çalıştığı kalıpları reddetmek için kullanılıyor. Dayatmalara meydan okuyarak bireylerin nasıl isterse o şekilde davranması anlamına geliyor. Pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasaklarına karşı çıkanlar tarafından sıklıkla kullanılmış ve popülerlik kazanmıştı.

Tarihte ilk kez yılın kelimesi halk tarafından seçilecek. Oylama 2 Aralık Cuma günü sona erecek. Üyelik gerekmeden bu bağlantıdan oy kullanabilirsiniz.

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Oxford tarihte ilk kez yılın kelimesini halka seçtiriyor