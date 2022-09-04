Oyun canavarı Asus ROG Phone 6D'nin teknik özellikleri sızdırıldı

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Bu Temmuz ayında yeni oyuncu telefonları ROG Phone 6 ve 6 Pro’yu piyasaya süren Asus, şimdi de ROG Phone serisine yeni bir model daha eklemeyi planlıyor. Asus ROG Phone 6D ismini taşıyacak yeni telefonların teknik özellikleri gün yüzüne çıktı.

Soğutma konusunda iddialı geliyor

Digitalchatstation tarafından paylaşılanlara göre Asus ROG Phone 6D serisinin ana model ve Ultimate olmak üzere toplam iki modelden oluşması bekleniyor. Bununla birlikte MediaTek Dimensity 9000+ platformundan güç alacak yeni telefonlar, 165Hz yenileme hızına sahip 6,73 inç AMOLED ekran, Sony IMX 766 50MP ana kamera ve 65W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil kapasitesi ile gelecek.

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Ayrıca Dimensity 9000+ yonga seti tarafında ROG Phone 6D serisinin önemli bir hız aşırtma ile geleceği söyleniyor. Bu artış muhtemelen işlemcinin Cortex-X2 çekirdeklerinde yaşanacak. Zira Asus, yeni telefonların şimdiye kadarki en iyi soğutma çözümlerinden birine sahip olacağını iddia ediyor. Böylece performans kayıplarının önüne geçileceğini ve daha iyi bir mobil oyunculuk deneyimi sunulacağını söyleyebiliriz.

Şu an için yeni telefonlar hakkında bilinenler sınırlı olsa da, Asus tarafından 6 Eylül tarihinde düzenlenecek sanal bir etkinlikte merak edilen tüm detayların açıklanması bekleniyor.

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