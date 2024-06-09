Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone kullanıcıları harcama konusunda Android kullanıcılarını geride bıraktı

    Sensor Tower isimli mobil analiz firması tarafından paylaşılan verilere göre iPhone kullanıcıları Android kullanıcılarıyla kıyaslandığında uygulamalara çok daha fazla ödeme yapıyor.
    iPhone kullanıcıları uygulamalara daha çok para harcıyor Tam Boyutta Gör
    Mobil uygulama analiz firması Sensor Tower'ın son verileri, Apple'ın App Store'u ile Google Play Store arasındaki tüketici harcama alışkanlıklarında önemli bir eşitsizliği ortaya koyuyor.

    iPhone kullanıcıları daha çok para harcıyor

    Google Play Store'daki indirme sayısı App Store'u önemli bir farkla geride bırakırken, Apple'ın platformu 2024'ün ilk çeyreğinde neredeyse iki kat gelir elde etti. Bu eğilim şu soruyu akla getiriyor: iPhone kullanıcıları uygulamalara para harcama konusunda Android kullanıcılarından neden daha istekli?

    Baskın Uygulama İçi Satın Alma İşlemleri: Google Play Store, üç kat daha fazla indirme sayısına sahip olmasına rağmen (8,4 milyara kıyasla 25,5 milyar), App Store'un gelirinin yarısından azını elde etti (24,6 milyar dolara kıyasla 11,2 milyar dolar). Android kullanıcılarının büyük bir kısmının ücretsiz uygulamaları tercih ettiği veya uygulama içi satın almalarda ücretsiz modelden daha az yararlandığı tespit edildi.

    Demografi ve Harcanabilir Gelir: iPhone kullanıcılarının ortalama olarak Android kullanıcılarına göre daha yüksek harcanabilir gelire sahip olma ihtimali var. Apple cihazları genellikle premium bir fiyat noktasında konumlandırılıyor.

    Uygulama Kalitesi ve Değer Algısı: App Store'un iyileştirme süreci de bir rol oynayabilir. Apple'ın daha sıkı uygulama inceleme süreci, App Store'da genel kalite algısının daha yüksek olmasına yol açabilir. Bu da kullanıcıların daha fazla değer ve daha gösterişli bir deneyim sunduğuna inandıkları uygulamalar için ödeme istekliliğini etkileyebilir.

    Abonelik Hizmetleri ve Ücretsiz Modeller: App Store'da abonelik hizmetlerinin yaygınlığı da bir faktör olabilir. Abonelik tabanlı uygulamalar, yinelenen gelir akışları sunarak, tek seferlik satın alma modeline kıyasla potansiyel olarak kullanıcı başına daha yüksek toplam harcamaya yol açabilir.

    Platforma Özel Uygulama Trendleri: Her platformda genellikle popüler olan uygulama türlerini dikkate almak önemlidir. Veriler, akıllı telefon kullanıcılarının en fazla parayı oyunlara harcadığını gösteriyor. iPhone kullanıcılarına kıyasla oyunlara harcama yapan Android kullanıcılarının yüzdesi daha yüksek (%65'e karşılık belirtilmemiş bir yüzde).

    Google Play'de yapılan harcamaların daha büyük bir kısmının diğer uygulama kategorileriyle karşılaştırıldığında kullanıcı başına ortalama gelirin (ARPU) potansiyel olarak daha düşük olduğu bir kategoride yoğunlaşabileceği düşünülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    versace pour homme yorum suzuki swift parça sorunu varmı araba nasıl vurdurulur ps5 cd li mi dijital mi skoda octavia 1.6 tdi kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız