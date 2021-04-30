Oyun geliştiricileri, Steam'in aldığı %30'luk payı hak etmediğini düşünüyor

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Bugün PC oyunculuğu dediğimiz zaman şüphesiz akla gelen ilk isimlerden birisi Steam. Uzun yıllardır neredeyse tekel olan Steam, bildiğiniz gibi kendi platformu üzerinden satılan oyunlardan %30'luk bir pay alıyor. Geçtiğimiz günlerde ise oyun geliştiricileri için bir anket düzenlendi ve orada çok da şaşırtmayan sonuçlar çıktı.

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Steam'in aldığı %30'luk pay için yapılan ankete göre geliştiricilerin yalnızca %3'ü Steam'in bu payı hak ettiğini söylüyor. Bir diğer %3'lük kısım ise ilginç bir şekilde Steam'in daha fazlasını hak ettiğini söylüyor. Geriye kalanlar Steam'in bunu hak etmediğini ve payın azaltılması gerektiğini düşünüyor. Kabul edenlerin %43'ü Steam'in payının %10 ve %15 arasında olması gerekitğini düşünüyor.

Bildiğiniz gibi Epic Games verdiği ücretsiz oyunlar haricinde geliştiricilerden alınan payın yüksek olduğunu söyleyerek kendi platformunun payını %12'ye çekmişti. Bu şekilde Steam'in belki de tek rakibi konumuna geldi diyebiliriz. Steam bu konuda bir atılım yapacak mı bilinmiyor ancak yıllardır bu konularda açıklama bile yapmayan Steam, işleri olduğu gibi devam ettirecektir.

Geliştiriciler Covid-19 Yüzünden Oyunlarını Ertelemek Zorunda Kalıyor

Yıllık Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda düzenlenen diğer anketlerde de enteresan sonuçlar çıktı. 2020 yılında düzenlenen ankette geliştiricilerin %33'ü Covid-19 yüzünden oyunlarının ertelendiğini söylemişti. Bu yılki ankette ise bu oran %44'e çıktı. Covid-19 yalnızca bağımsız stüdyoları değil; Microsoft, Ubisoft veya Square Enix gibi büyük şirketleri de etkiledi. Halo Infinite ve Far Cry 6 gibi oyunlar da bu yüzden ertelenmek zorunda kaldı.

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