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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oyun geliştiricileri, Steam'in aldığı %30'luk payı hak etmediğini düşünüyor

    PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan ve neredeyse rakipsiz olan Steam'in oyunlardan aldığı %30'luk pay geliştiricilere göre hak edilmeyen bir pay.
    30 Nisan 2021, 13:30 (5 sa.)
    1,1b
    19
    36
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Oyun geliştiricileri, Steam'in aldığı %30'luk payı hak etmediğini düşünüyor
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    Bugün PC oyunculuğu dediğimiz zaman şüphesiz akla gelen ilk isimlerden birisi Steam. Uzun yıllardır neredeyse tekel olan Steam, bildiğiniz gibi kendi platformu üzerinden satılan oyunlardan %30'luk bir pay alıyor. Geçtiğimiz günlerde ise oyun geliştiricileri için bir anket düzenlendi ve orada çok da şaşırtmayan sonuçlar çıktı.

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    Ayrıca Bkz. "2021'de en çok oynanan ücretsiz online oyunlar açıklandı: Mobil oyunlar zirvede"

    Steam'in aldığı %30'luk pay için yapılan ankete göre geliştiricilerin yalnızca %3'ü Steam'in bu payı hak ettiğini söylüyor. Bir diğer %3'lük kısım ise ilginç bir şekilde Steam'in daha fazlasını hak ettiğini söylüyor. Geriye kalanlar Steam'in bunu hak etmediğini ve payın azaltılması gerektiğini düşünüyor. Kabul edenlerin %43'ü Steam'in payının %10 ve %15 arasında olması gerekitğini düşünüyor.

    Bildiğiniz gibi Epic Games verdiği ücretsiz oyunlar haricinde geliştiricilerden alınan payın yüksek olduğunu söyleyerek kendi platformunun payını %12'ye çekmişti. Bu şekilde Steam'in belki de tek rakibi konumuna geldi diyebiliriz. Steam bu konuda bir atılım yapacak mı bilinmiyor ancak yıllardır bu konularda açıklama bile yapmayan Steam, işleri olduğu gibi devam ettirecektir.

    Geliştiriciler Covid-19 Yüzünden Oyunlarını Ertelemek Zorunda Kalıyor

    Yıllık Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda düzenlenen diğer anketlerde de enteresan sonuçlar çıktı. 2020 yılında düzenlenen ankette geliştiricilerin %33'ü Covid-19 yüzünden oyunlarının ertelendiğini söylemişti. Bu yılki ankette ise bu oran %44'e çıktı. Covid-19 yalnızca bağımsız stüdyoları değil; Microsoft, Ubisoft veya Square Enix gibi büyük şirketleri de etkiledi. Halo Infinite ve Far Cry 6 gibi oyunlar da bu yüzden ertelenmek zorunda kaldı.



    Kaynakça https://www.pcgamer.com/most-game-devs-dont-think-steam-earns-its-30-revenue-cut/ https://www.pcgamer.com/44-percent-of-game-developers-say-covid-19-pandemic-has-caused-game-delays/
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 8 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 15 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Vict0ry (.. .) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bence hak ediyor büyük platform. Bazı oyunların hiç satacağı yoksa bile sırf steamde satıldığı için alıyor insanlar. EA kafasına göre platform kurdu ama baktı tutmadı tekrar geri döndü steame.

    Ayrıca Türkiye de Steam daha ucuz satıyor özellikle Türklerin çok sevmesi lazım :)
    Bence hak ediyor büyük platform. Bazı oyunların hiç satacağı yoksa bile sırf steamde satıldığı için alıyor insanlar. EA kafasına göre platform kurdu ama baktı t...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Galatas4ray (ENVER A.) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Valla bizimkilerde üretmediği şeyden %500 pay alıyor :D
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    F Firatkaptan 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Steam iyidir ancak %30 çok fazla
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    nolamaz (Ömer Yeter) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    %30 mu

    Oranın bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. Bence mafyacılık yapıyormuş Steam oyun firmalarına. Bence alıp alacağı en azla %10 falan olmalı. Yazık günah yani. Bir ürünün milyonlarca milyarlarca satıldığı dijital bir ortam sürekli fiziksel olarak nakliyedir vs. uğraşsa anlarım %30'u..
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 40 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    @ÖzdalDoğru @bulduren @Mütercim Bey @Proprietor

    2-3 tokat yiyince cüzdan kodu almaya başladım

    cüzdanda ne kadar miktar varsa o gidiyor , en temizi



    ekstrelere baktığımda para yurtdışına gidiyor , hani yurtiçinde olsada fark ortaya çıksa o zaman sinirlenirdim , geçmişe bakayım diyorumda toplasan 15-20 lira fark vermişimdir burada suç steam'de , onlara yazdım , biz ne miktar varsa onu çektik diyorlar , bankaya soruyorum para yurtdışı olduğu için döviz kuru farkı diyorlar


    Gıcık olursam bi dilekçe yazarım bankaya , iade isterim bu seferde yazdığım şeyi dicekler para yurtdışına gidiyor ne yapalım


    ---------

    paralel aynı konudan bahsedeyim , komisyon işi sadece steam'dede yokki , yemek kartlarıda lokantalardan komisyon alıp paraları ileri tarihte ödüyor
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 14 dk. ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    Üstat ben de bir çok arkadaş ta aynı şekilde alış veriş yapıyoruz. Hepimizde yurtdışı gibi gözüküyor fakat bize bir komisyon çakmıyor banka. Burada konu Steam ile alakalı değil bankanın şerefsizliği.

    Bu arada ben Cepteteb hesabı kullanıyorum. Türkiye Ekonomi Bankası sanal hesabı. Orada Steam kampanyası oluyor sürekli. En azından ben 3 aydır kullanıyorum (PlayStation'ı sattığımdan beri). 100 liralık Steam alışverişine 50 liralık iade alıyorum ertesi ay. 300 liralık alış veriş yaptım 150 lira iade aldım. Muhtemelen başka bir kaç bankada da vardır bu kampanya. Sanırım kredi kartı aidatı almıyorlar hala. Denemeni öneririm.
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    Broon ( Ş.) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    %30 da boru değil, ciddi bir rakam. Yarısı bile fazla geliyor gözüme ama oraya kadar bile düşürmezler.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    menejerlik gibi düşünmek lazım ( tanıtım ve pazarlama kısmı )
    işin hakkı aslında %10 dur daha fazlası olmaması lazım !!!
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Katılıyorum. Sundukları tek hizmet cloud save. Doğru düzgün sesli konuşma hizmeti bile sunamadilar.



    Saçma sapan rozet, emoji ile milleti kandırıyorlar.
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    K koçari (ali burak) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dolap %10 komisyon alıyor .Bu aracı firmalar resmen sömürüyor satıcıları.
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    JaReD22 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beğenmeyen gider kıytırık epic launcherda oyununu yayınlar

    Kalite olunca fiyatta artar kusura bakmayın

    Steamden daha kaliteli bir platform varsa gösterin
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    F Firatkaptan 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Steam iyidir ancak %30 çok fazla
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    3D&#39;ne BANDIM 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Epic candır gerisi heyecandır :))
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    Vict0ry (.. .) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bence hak ediyor büyük platform. Bazı oyunların hiç satacağı yoksa bile sırf steamde satıldığı için alıyor insanlar. EA kafasına göre platform kurdu ama baktı tutmadı tekrar geri döndü steame.

    Ayrıca Türkiye de Steam daha ucuz satıyor özellikle Türklerin çok sevmesi lazım :)
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Wiseeman 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Vict0ry
    Kesinlikle, steam sayesinde ucuza alıyoruz oyunları ve epic games'den daha kolay bir arayüzü var. İndirme hızlı, bulut yedekleme müthiş, steam link sayesinde çok pratik bir şekilde kablosuz tv'ye görüntü aktarıyorum.
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