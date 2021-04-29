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    2021'de en çok oynanan ücretsiz online oyunlar açıklandı: Mobil oyunlar zirvede

    2021'in geride bıraktığımız aylarında Türkiye'de en çok oynan ücretsiz çevrimiçi oyunlar açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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    2021'de en çok oynanan ücretsiz online oyunlar açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Hem dünyada hem de Türkiye'de, oyun haberleri gündemini sık sık ücretsiz online oyunlar meşgul ediyor. Bugün oyun sektörünün bu kadar büyümesinde şüphesiz en büyük paylardan biri de ücretsiz online oyunlara ait. Geçtiğimiz saatlerde Türkiye'de en çok oynan ücretsiz online oyunlar belli oldu.

    Uluslararası 85 oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası Oyunfor, 2021’in ilk aylarında en çok oynanan free-to-play, yani ücretsiz online oyunları açıkladı. İlk 10 oyuna baktığımızda daha çok mobil oyunları görüyoruz. 

    Hatta ilk üç oyunun tamamı mobil oyunlardan oluşuyor. Ücretsiz oyunların mobil cihazlar tarafında çok daha popüler olduğu zaten bilinen bir gerçekti. İlk 10 oyunu aşağıda bulabilirsiniz.

    1. Garena Free Fire
    2. PUBG Mobile
    3. Call of Duty: Mobile
    4. Valorant
    5. Call of Duty: Warzone
    6. LifeAfter
    7. Arena of Valor
    8. Lords Mobile
    9. Mobile Legends
    10. League of Legends


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    Xiaomi'den akıllı gözlük

    ccguven 2 gün önce

    Acemi zamanları çok araştırdım isg eğitimlerinde 50 sayfa ezberlemek yerine gözlükten okumak için, sonra baktım bende eğitimci ruhu yok başka yerlere yöneldik :D

    cocainbar 3 gün önce

    Bir kac yuz yil icinde bunun daha gelismisini lens olarak cikartirlar.

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    21862 kez okundu.
    8 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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