2021'de en çok oynanan ücretsiz online oyunlar açıklandı: Mobil oyunlar zirvede

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Hem dünyada hem de Türkiye'de, oyun haberleri gündemini sık sık ücretsiz online oyunlar meşgul ediyor. Bugün oyun sektörünün bu kadar büyümesinde şüphesiz en büyük paylardan biri de ücretsiz online oyunlara ait. Geçtiğimiz saatlerde Türkiye'de en çok oynan ücretsiz online oyunlar belli oldu.

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Uluslararası 85 oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası Oyunfor, 2021’in ilk aylarında en çok oynanan free-to-play, yani ücretsiz online oyunları açıkladı. İlk 10 oyuna baktığımızda daha çok mobil oyunları görüyoruz.

Hatta ilk üç oyunun tamamı mobil oyunlardan oluşuyor. Ücretsiz oyunların mobil cihazlar tarafında çok daha popüler olduğu zaten bilinen bir gerçekti. İlk 10 oyunu aşağıda bulabilirsiniz.

Garena Free Fire PUBG Mobile Call of Duty: Mobile Valorant Call of Duty: Warzone LifeAfter Arena of Valor Lords Mobile Mobile Legends League of Legends

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