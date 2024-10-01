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    Anlık Bildirim

    Oyun oynarken titreyen minder Razer Freyja duyuruldu

    Oyun dünyasının önemli isimlerinden Razer, sürükleyici bir oyun deneyimi için dokunsal geri bildirim özelliğine sahip Freyja oyuncu minderi ve Kraken V4 Pro kulaklıklarını piyasaya sürdü.
    Oyun oynarken titreyen minder Razer Freyja duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Razer, oyun deneyimini son teknolojiyle bir üst seviyeye taşımayı hedeflediğini göstererek oyuncu minderi Freyja'yı resmen piyasaya sürdü. 299 dolara satılan bu minder oyun kumandalarınızı andıran dokunsal geri bildirimlerle oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

    Oyuncu minderi CES'te oldukça ilgi gördü

    Oyunda yaşananlara göre titreşim sağlayan minder, oyuncular için oldukça sürükleyici bir deneyim sunuyor. Freyja oyuncu minderi, CES'te ilk kez görücüye çıktı ve herkesi harika dokunsal geri bildirimleriyle büyüledi. Ancak bu çığır açan ürünün piyasaya çıkıp çıkmayacağı belli değildi.

    Freyja oyuncu minderi kontrol cihazınızdan gelen titreşimleri tüm vücudunuza ileterek oyun deneyiminizi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Ürün arkanızda ve altınızda konumlandırılmış birden fazla panel ile tasarlandı. Razer, bu harika özelliğin çok yönlü dokunsal geri bildirimler tarafından desteklendiğini söylüyor. Ayrıca Bluetooth veya Razer'ın HyperSpeed ​​Kablosuz bağlantısı üzerinden bağlantı kurulabilecek.

    Dokunsal geri bildirim özelliğine sahip Kraken V4 Pro kulaklıklar duyuruldu

    Razer, Freyja ile birlikte Kraken V4 Pro kulaklıklarını da tanıttı. 399 dolar olarak fiyatlandırılan bu kulaklıklar, başınızı uğuldatacak dokunsal geri bildirimler içeriyor. Razer HyperSpeed ​​ve Bluetooth üzerinden bağlantı kurabiliyorlar veya maksimum esneklik için USB ve 3,5 mm kablolu bağlantılarla bağlanabiliyorlar.

    Ayrıca titreşimli geri bildirimini ayarlamak veya efektleri düzenlemek için küçük bir kutu (OLED Kontrol Merkezi) ile birlikte geliyor. Freyja ve Kraken V4 Pro için ilk siparişler 7 Ekim'den itibaren gönderilmeye başlanacak.

    Kaynakça https://www.razer.com/gaming-chairs-accessories/razer-freyja https://www.theverge.com/2024/9/29/24257440/razer-freyja-gaming-cushion-kraken-v4-pro-headphones-haptic-feedback
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 3 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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