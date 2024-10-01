Oyun oynarken titreyen minder Razer Freyja duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Razer, oyun deneyimini son teknolojiyle bir üst seviyeye taşımayı hedeflediğini göstererek oyuncu minderi Freyja'yı resmen piyasaya sürdü. 299 dolara satılan bu minder oyun kumandalarınızı andıran dokunsal geri bildirimlerle oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Oyuncu minderi CES'te oldukça ilgi gördü

Oyunda yaşananlara göre titreşim sağlayan minder, oyuncular için oldukça sürükleyici bir deneyim sunuyor. Freyja oyuncu minderi, CES'te ilk kez görücüye çıktı ve herkesi harika dokunsal geri bildirimleriyle büyüledi. Ancak bu çığır açan ürünün piyasaya çıkıp çıkmayacağı belli değildi.

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Freyja oyuncu minderi kontrol cihazınızdan gelen titreşimleri tüm vücudunuza ileterek oyun deneyiminizi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Ürün arkanızda ve altınızda konumlandırılmış birden fazla panel ile tasarlandı. Razer, bu harika özelliğin çok yönlü dokunsal geri bildirimler tarafından desteklendiğini söylüyor. Ayrıca Bluetooth veya Razer'ın HyperSpeed ​​Kablosuz bağlantısı üzerinden bağlantı kurulabilecek.

Dokunsal geri bildirim özelliğine sahip Kraken V4 Pro kulaklıklar duyuruldu

Razer, Freyja ile birlikte Kraken V4 Pro kulaklıklarını da tanıttı. 399 dolar olarak fiyatlandırılan bu kulaklıklar, başınızı uğuldatacak dokunsal geri bildirimler içeriyor. Razer HyperSpeed ​​ve Bluetooth üzerinden bağlantı kurabiliyorlar veya maksimum esneklik için USB ve 3,5 mm kablolu bağlantılarla bağlanabiliyorlar.

Ayrıca titreşimli geri bildirimini ayarlamak veya efektleri düzenlemek için küçük bir kutu (OLED Kontrol Merkezi) ile birlikte geliyor. Freyja ve Kraken V4 Pro için ilk siparişler 7 Ekim'den itibaren gönderilmeye başlanacak.

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