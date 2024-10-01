Oyun oynarken titreyen minder Razer Freyja duyuruldu

Oyuncu minderi CES'te oldukça ilgi gördü
Oyunda yaşananlara göre titreşim sağlayan minder, oyuncular için oldukça sürükleyici bir deneyim sunuyor. Freyja oyuncu minderi, CES'te ilk kez görücüye çıktı ve herkesi harika dokunsal geri bildirimleriyle büyüledi. Ancak bu çığır açan ürünün piyasaya çıkıp çıkmayacağı belli değildi.
Freyja oyuncu minderi kontrol cihazınızdan gelen titreşimleri tüm vücudunuza ileterek oyun deneyiminizi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Ürün arkanızda ve altınızda konumlandırılmış birden fazla panel ile tasarlandı. Razer, bu harika özelliğin çok yönlü dokunsal geri bildirimler tarafından desteklendiğini söylüyor. Ayrıca Bluetooth veya Razer'ın HyperSpeed Kablosuz bağlantısı üzerinden bağlantı kurulabilecek.
Dokunsal geri bildirim özelliğine sahip Kraken V4 Pro kulaklıklar duyuruldu
Razer, Freyja ile birlikte Kraken V4 Pro kulaklıklarını da tanıttı. 399 dolar olarak fiyatlandırılan bu kulaklıklar, başınızı uğuldatacak dokunsal geri bildirimler içeriyor. Razer HyperSpeed ve Bluetooth üzerinden bağlantı kurabiliyorlar veya maksimum esneklik için USB ve 3,5 mm kablolu bağlantılarla bağlanabiliyorlar.
Ayrıca titreşimli geri bildirimini ayarlamak veya efektleri düzenlemek için küçük bir kutu (OLED Kontrol Merkezi) ile birlikte geliyor. Freyja ve Kraken V4 Pro için ilk siparişler 7 Ekim'den itibaren gönderilmeye başlanacak.Kaynakça https://www.razer.com/gaming-chairs-accessories/razer-freyja https://www.theverge.com/2024/9/29/24257440/razer-freyja-gaming-cushion-kraken-v4-pro-headphones-haptic-feedback Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu