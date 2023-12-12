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    Oyuncular için uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internet: TurkNet GigaFiber

    Bu içeriğimizde düşük fiyatlı ve yüksek hızlı internet isteyenler için TurkNet GigaFiber'in avantajlarını anlatıyoruz. 1.000 Mbps'ye varan hızdaki internetin artılarına bakıyoruz.
    Oyuncular için uygun fiyatlı ve hızlı internet: TurkNet GigaFiber Tam Boyutta Gör
    Online oyunlarda rekabetin artması, her milisaniyenin kıymetli olması ve oyun dosyalarının büyük boyutlara ulaşması nedeniyle oyuncular çok yüksek hızlı ve düşük pingli internete ihtiyaç duyuyor. Türkiye’de altyapı yetersizliği nedeniyle hızlı ve düşük pingli internete erişmek epey zor. Üstelik yüksek hızlı paketler için yüksek ücretler isteniyor.

    TurkNet GigaFiber internet oyuncuların ihtiyacını karşılayacak hıza ve düşük pinge sahip. 1.000 Mbps’ye varan hızda eşit indirme ve yükleme hızı sunuyor. Özel CDN ve Peering anlaşmaları ile Steam gibi popüler platformlarda düşük gecikme değeri (ping) vaat ediyor.

    Kaçırılmayacak Fırsatlar!

    1.000 Mbps’ye varan hızdaki TurkNet GigaFiber’i ayda 299,90 TL gibi oldukça düşük ve rekabetçi fiyata kullanabilirsiniz. Ayrıca TurkNet GigaFiber’e ilk kez katılacak aboneler ilk 6 ay için 299,90 TL yerine ayda 199,90 TL ödüyor. 

    Taahhüt verdiyseniz de başka operatörden geçiş yaparken 1.000 TL’ye kadar cayma bedelinizi TurkNet karşılıyor. Geçiş işlemlerinizi kolayca hallettikten sonra bu kez taahhüt vermeden TurkNet'te 12 ay boyunca fiyatınızı sabitleyebilir, hizmetinizi iptal etmek istediğinizde de kullanmadığınız ayların parasını geri alabilirsiniz.

    Oyuncular için uygun fiyatlı ve hızlı internet: TurkNet GigaFiber Tam Boyutta Gör

    Büyük oyunları kısa sürede indirin

    Oyun teknolojisi geliştikçe oyun boyutları artıyor. Sıradan bir internet ile saatler hatta günler sürecek indirmeleri TurkNet GigaFiber’in 1.000 Mbps’ye varan hızı sayesinde çok daha kısa sürede indirebilirsiniz. Örneğin 24 Mbps hızındaki internet ile yaklaşık 4 saatte inen bir 40 GB boyutundaki bir oyun, 1.000 Mbps internet ile yaklaşık 5 dakikada inecek.

    GTA 6'ya hazırlık

    Geçtiğimiz hafta yayınlanan GTA 6 fragmanı, oyun dünyasında büyük ses getirdi. Çevrenin çeşitliliği, haritanın büyüklüğü, görsel detay seviyesi düşünüldüğünde GTA 6’nın çok büyük dosya boyutuna sahip olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Günümüzde büyük oyunların boyutları 140-150 GB’a varan boyutlara ulaştı. GTA 6’nın yaklaşık 200-250 GB boyutunda olması bekleniyor. 250 GB boyutundaki bir oyunu 24 Mbps hızındaki internet ile yaklaşık 25 saatte indirirken 1.000 Mbps hızındaki internet ile sadece 35 dakikada indirebilmeniz mümkün.

    Oyuncular için uygun fiyatlı ve hızlı internet: TurkNet GigaFiber Tam Boyutta Gör

    Düşük ping

    TurkNet, oyunlarda düşük ping sunabilmek için altyapıda çeşitli anlaşmalar yaparak ping süresini kısaltıyor. CDN ve Peering anlaşmaları sayesinde çok kullanılan platformlarda düşük gecikme değerleri elde ediliyor. GigaFiber kullanıcıları, online oyunlarda rakiplerinden bir adım önde hareket ediyor.

    5 Ghz teknolojili modem ücretsiz

    TurkNet GigaFiber müşterilerine 5GHz destekli modem hizmet süresi boyunca ücretsiz olarak veriyor 5 GHz Wi-Fi teknolojisi sayesinde, 2.4 GHz Wi-Fi teknolojisine kıyasla çok daha yüksek hızlar elde ediliyor. Ayrıca daha düşük gecikme değerleri elde ediliyor. Böylece kablosuz bağlantıda dahi düşük ping değerleriyle ile online oyunlar oynayabilirsiniz, indirmelerinizi daha hızlı yapabilirsiniz.

    Adresinizde TurkNet GigaFiber olup olmadığını öğrenmek için GigaFiber Altyapı Sorgulama aracını kullanabilirsiniz. TurkNet GigaFiber altyapısı yoksa da GigaFiber İstiyorum sayfasından talep bırakarak TurkNet GigaFiber'in size gelmesi için süreci hızlandırmaya katkı sunabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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