Oyuncular için uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internet: TurkNet GigaFiber

Tam Boyutta Gör Online oyunlarda rekabetin artması, her milisaniyenin kıymetli olması ve oyun dosyalarının büyük boyutlara ulaşması nedeniyle oyuncular çok yüksek hızlı ve düşük pingli internete ihtiyaç duyuyor. Türkiye’de altyapı yetersizliği nedeniyle hızlı ve düşük pingli internete erişmek epey zor. Üstelik yüksek hızlı paketler için yüksek ücretler isteniyor.

TurkNet GigaFiber internet oyuncuların ihtiyacını karşılayacak hıza ve düşük pinge sahip. 1.000 Mbps’ye varan hızda eşit indirme ve yükleme hızı sunuyor. Özel CDN ve Peering anlaşmaları ile Steam gibi popüler platformlarda düşük gecikme değeri (ping) vaat ediyor.

Kaçırılmayacak Fırsatlar!

1.000 Mbps’ye varan hızdaki TurkNet GigaFiber’i ayda 299,90 TL gibi oldukça düşük ve rekabetçi fiyata kullanabilirsiniz. Ayrıca TurkNet GigaFiber’e ilk kez katılacak aboneler ilk 6 ay için 299,90 TL yerine ayda 199,90 TL ödüyor.

Taahhüt verdiyseniz de başka operatörden geçiş yaparken 1.000 TL’ye kadar cayma bedelinizi TurkNet karşılıyor. Geçiş işlemlerinizi kolayca hallettikten sonra bu kez taahhüt vermeden TurkNet'te 12 ay boyunca fiyatınızı sabitleyebilir, hizmetinizi iptal etmek istediğinizde de kullanmadığınız ayların parasını geri alabilirsiniz.

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Büyük oyunları kısa sürede indirin

Oyun teknolojisi geliştikçe oyun boyutları artıyor. Sıradan bir internet ile saatler hatta günler sürecek indirmeleri TurkNet GigaFiber’in 1.000 Mbps’ye varan hızı sayesinde çok daha kısa sürede indirebilirsiniz. Örneğin 24 Mbps hızındaki internet ile yaklaşık 4 saatte inen bir 40 GB boyutundaki bir oyun, 1.000 Mbps internet ile yaklaşık 5 dakikada inecek.

GTA 6'ya hazırlık

Geçtiğimiz hafta yayınlanan GTA 6 fragmanı, oyun dünyasında büyük ses getirdi. Çevrenin çeşitliliği, haritanın büyüklüğü, görsel detay seviyesi düşünüldüğünde GTA 6’nın çok büyük dosya boyutuna sahip olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Günümüzde büyük oyunların boyutları 140-150 GB’a varan boyutlara ulaştı. GTA 6’nın yaklaşık 200-250 GB boyutunda olması bekleniyor. 250 GB boyutundaki bir oyunu 24 Mbps hızındaki internet ile yaklaşık 25 saatte indirirken 1.000 Mbps hızındaki internet ile sadece 35 dakikada indirebilmeniz mümkün.

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Düşük ping

TurkNet, oyunlarda düşük ping sunabilmek için altyapıda çeşitli anlaşmalar yaparak ping süresini kısaltıyor. CDN ve Peering anlaşmaları sayesinde çok kullanılan platformlarda düşük gecikme değerleri elde ediliyor. GigaFiber kullanıcıları, online oyunlarda rakiplerinden bir adım önde hareket ediyor.

5 Ghz teknolojili modem ücretsiz

TurkNet GigaFiber müşterilerine 5GHz destekli modem hizmet süresi boyunca ücretsiz olarak veriyor 5 GHz Wi-Fi teknolojisi sayesinde, 2.4 GHz Wi-Fi teknolojisine kıyasla çok daha yüksek hızlar elde ediliyor. Ayrıca daha düşük gecikme değerleri elde ediliyor. Böylece kablosuz bağlantıda dahi düşük ping değerleriyle ile online oyunlar oynayabilirsiniz, indirmelerinizi daha hızlı yapabilirsiniz.

Adresinizde TurkNet GigaFiber olup olmadığını öğrenmek için GigaFiber Altyapı Sorgulama aracını kullanabilirsiniz. TurkNet GigaFiber altyapısı yoksa da GigaFiber İstiyorum sayfasından talep bırakarak TurkNet GigaFiber'in size gelmesi için süreci hızlandırmaya katkı sunabilirsiniz.

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