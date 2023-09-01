PlayStation Portal'ın çıkış tarihi resmen açıklandı

Tam Boyutta Gör Sony, PS5'i taşınabilir el konsoluna dönüştüren PlayStation Portal'ın çıkış tarihini resmen açıkladı. PS5 için hazırlanan taşınabilir stream cihazı, Kasım ayında küresel pazara çıkıyor.

Playstation Portal için tarih verildi

Bilmeyenler için PS Portal daha önce Project Q olarak biliniyordu ve ilk olarak Mayıs ayında ortaya çıktı. Çıkış tarihinin ise Kasım ayı olduğu söyleniyordu. Ancak cihazın resmi duyurusu geçtiğimiz hafta yapıldı ve Sony, yeni adıyla PlayStation Portal ve taşınabilir cihaz için Pulse Elite ve Pulse Explore kulaklıklarını duyurdu.

199.95 dolar fiyat etiketi ile tanıtılan Playstation Portal'ın PS5 temelli bir stream cihazı olduğunu belirtelim. Bu noktada her iki yanında DualSense uyumlu kontrolcüleri ve sekiz inçlik LCD ekranı bulunan cihaz, Wi-Fi üzerinden oyunların 1080P 60fps hızında stream edilmesini sağlıyor.

Sony Xperia 5 V tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. önce eklendi

Bugün ise resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşımda Sony, PlayStation Portal'ın 15 Kasım'da ''belirli pazarlarda'' piyasaya sürüleceğini duyurdu. Öyle ki ön siparişler ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, İspanya ve Portekiz'de başladı. 29 Eylül'de ise Japonya ve Kanada'da başlayacak.

Playstation Portal'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak küresel çıkış tarihinin 15 Kasım olduğunu düşünürsek, perakende kanalları üzerinden satışa sunulduğunu görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.