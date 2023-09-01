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    PlayStation Portal'ın çıkış tarihi resmen açıklandı

    Sony tarafından geçtiğimiz hafta tanıtılan Playstation Portal için tarih verildi. PS5'i el konsoluna dönüştüren cihaz, Kasım ayında kullanıcılarla buluşacak. İşte detaylar...
    PlayStation Portal'ın çıkış tarihi resmen açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Sony, PS5'i taşınabilir el konsoluna dönüştüren PlayStation Portal'ın çıkış tarihini resmen açıkladı. PS5 için hazırlanan taşınabilir stream cihazı, Kasım ayında küresel pazara çıkıyor.

    Playstation Portal için tarih verildi

    Bilmeyenler için PS Portal daha önce Project Q olarak biliniyordu ve ilk olarak Mayıs ayında ortaya çıktı. Çıkış tarihinin ise Kasım ayı olduğu söyleniyordu. Ancak cihazın resmi duyurusu geçtiğimiz hafta yapıldı ve Sony, yeni adıyla PlayStation Portal ve taşınabilir cihaz için Pulse Elite ve  Pulse Explore kulaklıklarını duyurdu.

    199.95 dolar fiyat etiketi ile tanıtılan Playstation Portal'ın PS5 temelli bir stream cihazı olduğunu belirtelim. Bu noktada her iki yanında DualSense uyumlu kontrolcüleri ve sekiz inçlik LCD ekranı bulunan cihaz, Wi-Fi üzerinden oyunların 1080P 60fps hızında stream edilmesini sağlıyor. 

    Bugün ise resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşımda Sony, PlayStation Portal'ın 15 Kasım'da ''belirli pazarlarda'' piyasaya sürüleceğini duyurdu. Öyle ki ön siparişler ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, İspanya ve Portekiz'de başladı. 29 Eylül'de ise Japonya ve Kanada'da başlayacak.

    Playstation Portal'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak küresel çıkış tarihinin 15 Kasım olduğunu düşünürsek, perakende kanalları üzerinden satışa sunulduğunu görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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