Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Bathesda'nın uzay temalı açık dünya RPG oyunu Starfield, 6 Eylül'de Xbox Series S / X ve PC kullanıcıları ile buluşacak. Bu bağlamda oyuna sayılı günler kala, Bathesda'dan heyecan verici bir duyuru daha paylaşıldı. Uzun süredir beklenen Elder Scrolls 6 için hazırlıklar tamamlandı.

The Elder Scrolls 6, 5 yılın ardından geliştirme aşamasına girdi

Hatırlayacağınız üzere The Elder Scrolls 6, ilk olarak E3 2018'de tanıtıldı ve günümüze kadar oyun hakkında herhangi bir gelişme duymadık. Öyle ki Bathesda, duyurudan bu yana başka projeler üzerinde çalışmakla meşguldü. Bunların en büyüğü ise Starfield oldu diyebiliriz. Ancak oyunun çıkış tarihi yaklaşırken The Elder Scrolls 6 için heyecanlı bekleyiş başladı.

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Bu noktada Vandal ile yaptığı röportajda Bethesda Başkan Yardımcısı Pete Hines, The Elder Scrolls 6 için ön sürecin tamamlandığını ve erken gelişim aşamasında olduğunu doğruladı. Ancak yetkili isim, yakın zamanda büyük bir haber gelmeyeceğini söylüyor.

The Elder Scrolls 6'nın çıkış tarihi, hangi bölgede geçeceği veya hikayenin neler içereceği gibi bilgiler henüz paylaşılmadı. Ancak Microsoft ve Activision Blizzard anlaşması kapsamında, oyunun en az beş yıl daha çıkmayacağı belirtillmişti. Ayrıca Bathesda'nın Starfield için en az iki DLC planladığını belirtelim. Bu nedenle gecikmeler ile karşılaşabiliriz.

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Oyunculara müjde: The Elder Scrolls 6'dan beklenen haber geldi!