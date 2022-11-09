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    Oculus’un ortağından yeni VR başlık: “Oyunda ölürsen, gerçek hayatta da ölürsün”

    Oculus'un kurucu ortağı Palmer Luckey, yeni bir sanal gerçeklik (VR) başlığı tanıttı. Ancak yeni VR başlık, oyunda ölürseniz sizi kelimenin tam anlamıyla öldürecek şekilde tasarlanmış durumda.
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    Oyunda ölünce sizi gerçek hayatta da öldüren VR başlık tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Oyunlarda gerçekçilik genelde aranılan ve istenilen bir özellik. Oculus'un kurucu ortağı Palmer Luckey, sanal gerçeklik ile gerçek dünyayı yenilikçi ve inanılmaz derecede tehlikeli bir şekilde birleştirerek bu istenilen gerçekçiliği tam anlamıyla karşımıza getiriyor.

    Palmer Luckey’nin bu fikri esasında popüler light novel serisi ve animesi olan Sword Art Online’a (SAO) dayanıyor. SAO, 6 Kasım 2022 tarihinde geçen sanal gerçeklik ve MMORPG konularına odaklanan bir yapım. Anime serisinde 10.000 oyuncu bir VRMMORPG'de mahsur kalıyor ve orada öldüklerinde gerçek hayatta da ölüyorlar.

     “Oyunda ölürsen, gerçek hayatta da ölürsün”

    Oyunda ölünce sizi gerçek hayatta da öldüren VR başlık tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Luckey’in geliştirdiği VR başlık esasında piyasaya sürülen gerçek bir ürün değil. Bu daha çok cosplaye dönüştürülmüş bir düşünce deneyi gibi bir şey. Ancak sonuç olarak bu VR başlık ile oyun oynarsanız, öldüğünüzde muhtemelen gerçek hayatta da öleceksiniz. Zira Sword Art Online'daki NerveGear adlı başlıklar gibi Luckey’nin geliştirdiği VR başlık da içerisinde beynin ön bölümünü hedef alan patlayıcılara sahip. Bu patlayıcılar oynanan oyunda öldüğünüzü algılamak başlıktaki fotosensöre bağlanmış durumda. Dolayısıyla uygun bir oyun sonu ekranı göründüğünde patlayıcı mekanizma devreye giriyor ve başlığı takan kişiyi öldürüyor.

    Elbette Palmer Luckey, geliştirmiş olduğu VR başlığını denemedi veya gerçek bir teste tabi tutmadı. Ayrıca Luckey’e göre oluşturduğu sistem mükemmel de değil. Meydana gelebilecek pek çok arızanın olabileceği ve kullanıcın yanlış zamanda ölebileceğini belirten Luckey, Oculus'u 2 milyar dolara satın alan Facebook'tan ayrıldıktan sonra 2014 yılında Anduril Industries adlı bir savunma teknolojisi şirketi kurdu.

    Kaynakça https://www.pcgamer.com/oculus-co-founder-creates-a-thought-provoking-vr-headset-that-will-literally-kill-you-if-you-die-in-a-game/ http://palmerluckey.com/if-you-die-in-the-game-you-die-in-real-life/
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