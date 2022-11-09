Oculus’un ortağından yeni VR başlık: “Oyunda ölürsen, gerçek hayatta da ölürsün”

Palmer Luckey’nin bu fikri esasında popüler light novel serisi ve animesi olan Sword Art Online’a (SAO) dayanıyor. SAO, 6 Kasım 2022 tarihinde geçen sanal gerçeklik ve MMORPG konularına odaklanan bir yapım. Anime serisinde 10.000 oyuncu bir VRMMORPG'de mahsur kalıyor ve orada öldüklerinde gerçek hayatta da ölüyorlar.
“Oyunda ölürsen, gerçek hayatta da ölürsün”
Elbette Palmer Luckey, geliştirmiş olduğu VR başlığını denemedi veya gerçek bir teste tabi tutmadı. Ayrıca Luckey’e göre oluşturduğu sistem mükemmel de değil. Meydana gelebilecek pek çok arızanın olabileceği ve kullanıcın yanlış zamanda ölebileceğini belirten Luckey, Oculus'u 2 milyar dolara satın alan Facebook'tan ayrıldıktan sonra 2014 yılında Anduril Industries adlı bir savunma teknolojisi şirketi kurdu.Kaynakça https://www.pcgamer.com/oculus-co-founder-creates-a-thought-provoking-vr-headset-that-will-literally-kill-you-if-you-die-in-a-game/ http://palmerluckey.com/if-you-die-in-the-game-you-die-in-real-life/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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