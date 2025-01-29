Samsung Galaxy XR'ın ilk inceleme videosu yayınlandı: Kullanım deneyimi nasıl?

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Tam Boyutta Gör Samsung'un Google ile iş birliği içinde ürettiği Project Moohan kod adlı Galaxy XR başlığının ilk inceleme videosu yayınlandı. Snapdragon XR2+ Gen 2 çipsetinden güç alan XR başlık, ilk olarak Galaxy Unpacked etkinliğinde sergilenmiş, ancak ziyaretçilerin incelemesine izin verilmemişti.

Ünlü Youtuber Marques Brownlee cihazı temin ederek ilk inceleme videosunu yayınladı. Tasarım açısından Apple Vision Pro'ya oldukça benzeyen Project Moohan, tıpkı onun gibi başlığa kabloyla bağlı bir batarya paketine sahip. Ancak batarya bağlantısı USB-C üzerinde gerçekleştiği için, yeterli güç çıkışı sunabilen herhangi bir powerbank ile kullanmak mümkün.

Tam Boyutta Gör Android XR işletim sistemi üzerinde çalışan XR başlık, sağ üst köşede yer alan düğmeye basarak açılıyor ve saniyeler içinde lens ayarlama işlemini otomatik olarak yaparak kullanıma hzır hale geliyor. Şu an için Geliştirici Önizleme sürümünde çalışan cihazın yazılımının büyük ölçüde sorunsuz olduğu belirtiliyor.

Samsung, ilk Android XR başlığı Project Moohan'ı gösterdi 5 gün önce eklendi

Apple Vision Pro'ya benzer bir arayüze sahip olan Android XR'da, benzer şekilde iki parmağı dokundurarak seçim işlemi gerçekleştirliyor. Pencereleri köşelerinden tutarak yeniden boyutlandırmak, alt kısmında tutarak vizörün herhangi bir yerine yerleştirmek gibi özellikler mevcut. Ayrıca Gemini entegrasyonuyla sistem geneli ve uygulama içinde çeşitli işlevler gerçekleştirilebiliyor.

Project Moohan'ın en güzel yanlarından biri Play Store uygulamalarını çalıştıracak olması. Diğer Android XR başlıklarının da bu desteğe sahip olacağı belirtiliyor.

Marques Brownlee, Samsung'un kendisine Galaxy XR'ı bu yıl içerisinde piyasaya sürmeye çalışacağını söylediğini belirtiyor. Ancak hangi fiyattan piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy XR özellikleri

Project Moohan, Qualcomm’un Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 2.4GHz’e kadar çalışan 6 çekirdekli CPU, Adreno GPU ve aynı anda 12 kamerayı işleyebilen ISP içeriyor. XR başlıkta 16 GB RAM, Bluetooth 5.4 ve WiFi 7 bulunuyor. İki ultra yüksek çözünürlüklü OLEDoS ekrana sahip olan başlık, göz ve el hareketlerini çevreyle birlikte kaydedecek birden fazla kamerayı barındırıyor.

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