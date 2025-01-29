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    Samsung Galaxy XR'ın ilk inceleme videosu yayınlandı: Kullanım deneyimi nasıl?

    Samsung'un Google ile iş birliği içinde ürettiği Project Moohan kod adlı Galaxy XR başlığının ilk inceleme videosu yayınlandı. Android XR üzerinde çalışan başlık nasıl bir deneyim sunuyor?
    Samsung Galaxy XR'ın ilk inceleme videosu yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Google ile iş birliği içinde ürettiği Project Moohan kod adlı Galaxy XR başlığının ilk inceleme videosu yayınlandı. Snapdragon XR2+ Gen 2 çipsetinden güç alan XR başlık, ilk olarak Galaxy Unpacked etkinliğinde sergilenmiş, ancak ziyaretçilerin incelemesine izin verilmemişti.

    Ünlü Youtuber Marques Brownlee cihazı temin ederek ilk inceleme videosunu yayınladı. Tasarım açısından Apple Vision Pro'ya oldukça benzeyen Project Moohan, tıpkı onun gibi başlığa kabloyla bağlı bir batarya paketine sahip. Ancak batarya bağlantısı USB-C üzerinde gerçekleştiği için, yeterli güç çıkışı sunabilen herhangi bir powerbank ile kullanmak mümkün.

    Samsung Galaxy XR'ın ilk inceleme videosu yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Android XR işletim sistemi üzerinde çalışan XR başlık, sağ üst köşede yer alan düğmeye basarak açılıyor ve saniyeler içinde lens ayarlama işlemini otomatik olarak yaparak kullanıma hzır hale geliyor. Şu an için Geliştirici Önizleme sürümünde çalışan cihazın yazılımının büyük ölçüde sorunsuz olduğu belirtiliyor.

    Apple Vision Pro'ya benzer bir arayüze sahip olan Android XR'da, benzer şekilde iki parmağı dokundurarak seçim işlemi gerçekleştirliyor. Pencereleri köşelerinden tutarak yeniden boyutlandırmak, alt kısmında tutarak vizörün herhangi bir yerine yerleştirmek gibi özellikler mevcut. Ayrıca Gemini entegrasyonuyla sistem geneli ve uygulama içinde çeşitli işlevler gerçekleştirilebiliyor.

    Project Moohan'ın en güzel yanlarından biri Play Store uygulamalarını çalıştıracak olması. Diğer Android XR başlıklarının da bu desteğe sahip olacağı belirtiliyor. 

    Marques Brownlee, Samsung'un kendisine Galaxy XR'ı bu yıl içerisinde piyasaya sürmeye çalışacağını söylediğini belirtiyor. Ancak hangi fiyattan piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor.

    Samsung Galaxy XR özellikleri

    Project Moohan, Qualcomm’un Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 2.4GHz’e kadar çalışan 6 çekirdekli CPU, Adreno GPU ve aynı anda 12 kamerayı işleyebilen ISP içeriyor. XR başlıkta 16 GB RAM, Bluetooth 5.4 ve WiFi 7 bulunuyor. İki ultra yüksek çözünürlüklü OLEDoS ekrana sahip olan başlık, göz ve el hareketlerini çevreyle birlikte kaydedecek birden fazla kamerayı barındırıyor.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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