Samsung Galaxy XR'ın ilk inceleme videosu yayınlandı: Kullanım deneyimi nasıl?

Ünlü Youtuber Marques Brownlee cihazı temin ederek ilk inceleme videosunu yayınladı. Tasarım açısından Apple Vision Pro'ya oldukça benzeyen Project Moohan, tıpkı onun gibi başlığa kabloyla bağlı bir batarya paketine sahip. Ancak batarya bağlantısı USB-C üzerinde gerçekleştiği için, yeterli güç çıkışı sunabilen herhangi bir powerbank ile kullanmak mümkün.
Apple Vision Pro'ya benzer bir arayüze sahip olan Android XR'da, benzer şekilde iki parmağı dokundurarak seçim işlemi gerçekleştirliyor. Pencereleri köşelerinden tutarak yeniden boyutlandırmak, alt kısmında tutarak vizörün herhangi bir yerine yerleştirmek gibi özellikler mevcut. Ayrıca Gemini entegrasyonuyla sistem geneli ve uygulama içinde çeşitli işlevler gerçekleştirilebiliyor.
Project Moohan'ın en güzel yanlarından biri Play Store uygulamalarını çalıştıracak olması. Diğer Android XR başlıklarının da bu desteğe sahip olacağı belirtiliyor.
Marques Brownlee, Samsung'un kendisine Galaxy XR'ı bu yıl içerisinde piyasaya sürmeye çalışacağını söylediğini belirtiyor. Ancak hangi fiyattan piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor.
Samsung Galaxy XR özellikleri
Project Moohan, Qualcomm’un Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 2.4GHz’e kadar çalışan 6 çekirdekli CPU, Adreno GPU ve aynı anda 12 kamerayı işleyebilen ISP içeriyor. XR başlıkta 16 GB RAM, Bluetooth 5.4 ve WiFi 7 bulunuyor. İki ultra yüksek çözünürlüklü OLEDoS ekrana sahip olan başlık, göz ve el hareketlerini çevreyle birlikte kaydedecek birden fazla kamerayı barındırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)