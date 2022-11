Tam Boyutta Gör

Orijinal oyunun piyasaya çıkışının 16. yıl dönümünde Netflix, Gears of War evrenini uyarlamak için The Coalition ile bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Netflix’in son dönemlerde yaptığı uyarlamalar genellikle izleyiciler tarafından olumlu karşılanıyor. Dolayısıyla Gears of War evreninde geçen bir Netflix yapımı şimdiden heyecan verici.

Netflix, Stranger Things VR oyununu onayladı, 2023'te geliyor 15 sa. önce eklendi

Gears of War film oluyor

7 Kasım 2006 tarihinde ilk Gears of War piyasaya girmiş ve TPS tarzına önemli unsurlar katmıştı. Serinin yıl dönümünde yapılan Netflix paylaşımında başarılı Gears of War serisinin platforma geleceği duyurulmuş durumda. Netflix çok fazla detay paylaşmasa da Gears of War’ın ilk olarak uzun metrajlı film uyarlamasıyla karşımıza çıkacağını aktardı. Gears of War filminin ardından animasyon dizisi de yapılacak.

Netflix’te daha önce Cyberpunk: Edgerunners anime dizisi, League of Legends uyarlaması Arcane ve The Witcher gibi popüler yapımlarla karşımıza çıkmıştı. Video akış platformunda DOTA: Dragon's Blood, Castlevania ve Resident Evil gibi uyarlamalar da bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak BioShock, Horizon Zero Dawn ve Assassin’s Creed uyarlamalarının da üzerinde çalışılıyor. Netflix’in Gears of War filminin ne zaman çıkacağı ise henüz belirsiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Netflix, Gears of War filmi ve animasyon dizisi yapıyor