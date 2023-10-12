Özelleştirilebilir PS5 kontrolcüsü satışa çıkıyor: İşte fiyatı

- Access Controller, özelleştirilebilir düğmelerle geliyor
- Sony Logitech işbirliği
- PS5 Access Controller fiyatı ne kadar?
- Yorumlar
Access Controller, özelleştirilebilir düğmelerle geliyor
Sony’nin Logitech ile birlikte tasarladığı özel kontrolcü, takabileceğiniz sekiz düğme ve tetikleyici içeriyor. Mekanik anahtarlara sahip iki küçük, iki büyük düğme, iki hafif dokunmatik düğme ve iki değişen tetik kontrolü mevcut. Oyuncular düğmeleri kendilerine göre yapılandırabiliyor. Kontrolcü, tüm zeminlere düz bir şekilde durarak komutların kullanımını ve erişimi kolaylaştırıyor.
Sony Logitech işbirliği
PlayStation ekibi, kontrol cihazının çeşitli ihtiyaçlar dikkate alınarak tasarlandığından emin olmak için erişilebilirlik danışmanlarıyla birlikte çalışmış. Kutu açılışından düşmeden değiştirilebilen farklı şekil ve boyutlardaki manyetik düğmelere kadar her detay dikkatlice düşünülmüş.
PS5 Access Controller fiyatı ne kadar?
PS 5 için Access Controller, 90 dolar fiyat etiketiyle 6 Aralık’ta satışa sunulacak. PlayStation Direct store üzerinden ön siparişler açıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.