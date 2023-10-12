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    Özelleştirilebilir PS5 kontrolcüsü satışa çıkıyor: İşte fiyatı

    Sony, Logitech ile işbirliği içinde PS5 için engelli kullanıcılara özel kontrolcü geliştirdi. Özelleştirilebilir butonlara sahip olan PlayStation 5 Access Controller, Aralık'ta satışa çıkacak.
    ps5 access controller fiyatı çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Sony, engelli kişilerin PlayStation 5 oyunlarını daha kolay oynamalarına yardımcı olmak için yeni bir kontrolcü sunuyor. Access controller, çeşitli özelleştirme seçenekleriyle geliyor ve oyuncunun üçüncü parti aksesuarları bağlamalarını sağlayan dört adet porta sahip.

    Access Controller, özelleştirilebilir düğmelerle geliyor

    Sony’nin Logitech ile birlikte tasarladığı özel kontrolcü, takabileceğiniz sekiz düğme ve tetikleyici içeriyor. Mekanik anahtarlara sahip iki küçük, iki büyük düğme, iki hafif dokunmatik düğme ve iki değişen tetik kontrolü mevcut. Oyuncular düğmeleri kendilerine göre yapılandırabiliyor. Kontrolcü, tüm zeminlere düz bir şekilde durarak komutların kullanımını ve erişimi kolaylaştırıyor.

    Sony Logitech işbirliği

    PlayStation ekibi, kontrol cihazının çeşitli ihtiyaçlar dikkate alınarak tasarlandığından emin olmak için erişilebilirlik danışmanlarıyla birlikte çalışmış. Kutu açılışından düşmeden değiştirilebilen farklı şekil ve boyutlardaki manyetik düğmelere kadar her detay dikkatlice düşünülmüş.

    PS5 Access Controller fiyatı ne kadar?

    PS 5 için Access Controller, 90 dolar fiyat etiketiyle 6 Aralık’ta satışa sunulacak. PlayStation Direct store üzerinden ön siparişler açıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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