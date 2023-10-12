Özelleştirilebilir PS5 kontrolcüsü satışa çıkıyor: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör Sony, engelli kişilerin PlayStation 5 oyunlarını daha kolay oynamalarına yardımcı olmak için yeni bir kontrolcü sunuyor. Access controller, çeşitli özelleştirme seçenekleriyle geliyor ve oyuncunun üçüncü parti aksesuarları bağlamalarını sağlayan dört adet porta sahip.

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Access Controller, özelleştirilebilir düğmelerle geliyor

Sony’nin Logitech ile birlikte tasarladığı özel kontrolcü, takabileceğiniz sekiz düğme ve tetikleyici içeriyor. Mekanik anahtarlara sahip iki küçük, iki büyük düğme, iki hafif dokunmatik düğme ve iki değişen tetik kontrolü mevcut. Oyuncular düğmeleri kendilerine göre yapılandırabiliyor. Kontrolcü, tüm zeminlere düz bir şekilde durarak komutların kullanımını ve erişimi kolaylaştırıyor.

Sony Logitech işbirliği

PlayStation ekibi, kontrol cihazının çeşitli ihtiyaçlar dikkate alınarak tasarlandığından emin olmak için erişilebilirlik danışmanlarıyla birlikte çalışmış. Kutu açılışından düşmeden değiştirilebilen farklı şekil ve boyutlardaki manyetik düğmelere kadar her detay dikkatlice düşünülmüş.

PS5 Access Controller fiyatı ne kadar?

PS 5 için Access Controller, 90 dolar fiyat etiketiyle 6 Aralık’ta satışa sunulacak. PlayStation Direct store üzerinden ön siparişler açıldı.

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