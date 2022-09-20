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    Pakistan 1 milyon gence Web3 öğretecek

    Blockchain tabanlı teknolojiler üzerine yoğunlaşan Pakistan, 1 milyon gence Web3 ve kripto para konusunda eğitim veerecek.                                       
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    Pakistan 1 milyon gence Web3 öğretecek
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    Pakistan Başbakanlık Ofisi, Başbakanlık Gençlik Programının (PMYP) bir parçası olarak 1 milyon gence Blockchain tabanlı teknolojiler, Web3 ve kripto para konusunda eğitim vereceğini açıkladı.

    Pakistan Başbakanlık Ofisi ve Fasset ortaklığıyla verilecek eğitimler ile beraber gençlere terimsel ve mantıksal eğitim verilirken kodlama konusunda da bilgiler aktarılacak.

    Konu hakkında konuşan Shaza Khwaja şu ifadelere yer verdi: 

    “Pakistan Hükümeti’nin yıllardır ülke çapında gençlerin becerilerini geliştirmek için yorulmadan çalışıyor. Ancak özel sektörün geleceğe hazırlanma konusunda gençler için büyük fırsatlar sunduğuna inanıyorum. Gelecek için dijital beceriler gibi büyük ekonomik etkiye sahip alanlarda çalışmak Başbakanın vizyonudur. Bu, PMYP’nin Fasset ile ortaklığının temelini oluşturuyor”

    Bu program kapsamında Başbakan’ın Gençlik İşlerinden Sorumlu Özel Yardımcısı Shaza Khwaja, planlanan Web3 eğimini sağlayacak Fasset ekibiyle bir araya geldi. 1 yıl boyunca sürecek olarak eğitimde gençlere önemli iş fırsatları da sağlanacak.

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    M
    makine26 19 saat önce

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