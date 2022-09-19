Rusya’dan Ethereum tabanlı kripto para: Cryptoruble

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Kripto para piyasasını ilgiyle takip eden Rusya’dan yeni bir kripto para haberi geldi. Geliştiriciler, Rusların küresel borsalara erişimini iyileştirebilecek ve sınır ötesi ödemeler için kullanılabilecek Cryptoruble isimli kripto para birimi üzerinde çalışıyor.

Kısa süre önce Rusya, 2023’de uluslararası ödemelerde kripto paraların kullanımına başlayacağını açıklamıştı. Bu kez Rusya’nın Ethereum tabanlı bir kripto para geliştireceği belirtildi. Söz konusu projenin arkasında yer alan DeFi platformu Indefibank, tokenin devlet tarafından oluşturulacak dijital rubleden bağımsız olacağını açıkladı.

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Son olarak Cryptoruble geliştiricileri, kripto topluluğunun diğer üyelerinin girişime katılmasını ve projenin gelecekte bağımsız bir merkeziyetsiz otonom organizasyon (DAO) haline gelmesini bekliyor.

Cryptoruble’ın, Rusya Merkez Bankası tarafından oluşturulan merkez bankası dijital para birimi (CBDC) ile ilgisi olmayan bir ödeme aracı olacak.

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