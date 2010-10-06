Palm tam dokunmatik yeni nesil telefon hazırlıyor

Birkaç ay önce HP bünyesine giren akıllı telefon üreticisi Palm çalışmalarını sürdürüyor. Hem webOS platformunu geliştirmeye hem de yeni telefon modelleri üzerinde çalışmaya devam eden firmanın, Mansion kod adını taşıyan ve üzerinde herhangi QWERTY klavye bulunmayan tam dokunmatik yeni bir model geliştirmekle meşgul olduğu söyleniyor.

Tahmin edilebileceği üzere webOS işletim sistemini (muhtemelen yeni 2.x sürümünü) kullanacak olan telefonun 800 x 480 ekran çözünürlüğü sunacağı iddia ediliyor. Henüz HP cephesinden konuyla ilgili net bir açıklama gelmese de, Palm'in akıllı telefon pazarındaki deneyimlerinden faydalanmayı planlayan firmnın bu yönde adım atacağı üzerinde duruluyor.