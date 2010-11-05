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Panasonic, Full HD video kaydedebilen DSL Micro kamerasını duyurdu: Lumix GF2

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,8b
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Panasonic, Full HD video kaydedebilen DSL Micro kamerasını duyurdu: Lumix GF2
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Dijital kamera sektörünün önde gelen isimlerinden Panasonic, kompakt boyutlarıyla teknoloji meraklılarının dikkatlerini üzerinde toplayan DSL Micro kamerası Lumix GF2'yi kısa bir süre önce sergiledi.

113 x 68 x 33 mm ebatlarında, yaklaşık 265 gram ağırlığında tasarlanan GF2, 12.1 megapiksel çözünürlüğündeki Live-MOS (4/3) sensörden güç alıyor ve kamera Micro Four Thirds, Four Thirds (adaptör aracılığıyla) bayonetli objektiflerle, firmanın 3D destekli objektifiyle kullanılabiliyor. 1920x1080 ve 1280x720 piksel çözünürlüklerinde video kaydı gerçekleştirebilen kamerada ISO seviyesi 100-6400 arasında, enstantane hızı 60 sn - 1/4000 sn arasında seçilebilmekte. Bunların dışında kamerada stereo mikrofonun konumlandırıldığını görüyoruz.

Yüz algılama teknoloji sayesinde daha başarılı portre çekimleri iddiası taşıyan kamerada, 3.0 inç boyutunda 460.000 piksel dokunmatik LCD ekrana, SD / SDHC / SDXC kart girişine ve günümüzde standart haline gelmeye başlayan HDMI bağlantısına yer verilmiş. Böylece LCD / Plazma televizyonunuzda yaptığınız çekimleri rahatça başkalarıyla kolayca paylaşabiliyorsunuz.

Üç farklı renk seçeneğiyle (siyah, gri, kırmızı) 2011 yılının ocak ayına doğru satışa sunulacak Panasonic GF2'de harici flaş ve elektronik vizör gibi opsiyonel aksesuarların da bulunduğunu hatırlatmakta fayda var.

Panasonic, Full HD video kaydedebilen DSL Micro kamerasını duyurdu: Lumix GF2
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Panasonic, Full HD video kaydedebilen DSL Micro kamerasını duyurdu: Lumix GF2
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reis52 8 yıl
Panasonic,olympus,ricoh,Samsung ve leica aynasız DSLR sınıfında bir hayli mesafe katettiler.Bu markaların kulvarı da bu.Makineler oldukça küçülüyor.Diğer DSLR makinelerin kalitesinde resim üretebiliyorlar.Devasa hacimlere ve ağırlıklara ulaşan DSLR makineleri hangimiz istediğimiz yere taşıyabiliyoruz?Bu makineler kompak boyutlarda bize DSLR kalitesi sunuyorlar.Şimdilik yeterli miktarda her aralıkta lensleri yok.Türkiye piyasasında yeterince itibar görmüyorlar.Doğrusu destekleri de yeterince yok.Ama ben yinede bu teknolojinin de geliştirilmesinden yanayım.
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yme61 8 yıl
fiyatı daha yüksek bekliyordum ama tr garantili 1280 e bulunabiliyor

webdensiparis.com/...
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hacı.basat 9 yıl
Film kaydında interpolasyon oranı kaçmış acaba?
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djkubi 9 yıl
Bu makineyi 50 sene sonra hayal edebiliyorum. Beğendim bunu arkadaşında dediği gibi acemi profesyonellere.
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jiddi 9 yıl
Bu makina compact sınıfına ait bir makina değildir ! Bu makina sensör olarak D-SLR'dan ufak ama Compact'lardan baya büyük sensörü olan ve ayrıca lens değiştirilebilen D-SLR'ın bir alt sınıfıdır denilebilir belki !!! Gerçi bu makinanın kendi sınıfı var Micro 4/3 :)
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Batuist 9 yıl
acemi profesyoneller için :)
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edi_büdü 9 yıl
[img\] sicakteknoloji.com/... [img]
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geek90 9 yıl
TR deki piyasa fiyatının kaç para olacağını tahmin edebiliyorum.
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skatterbireyin 9 yıl

geek90

TR deki piyasa fiyatının kaç para olacağını tahmin edebiliyorum.

peki ne kadar olur tahminen ?
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