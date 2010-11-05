Panasonic, Full HD video kaydedebilen DSL Micro kamerasını duyurdu: Lumix GF2

Dijital kamera sektörünün önde gelen isimlerinden Panasonic, kompakt boyutlarıyla teknoloji meraklılarının dikkatlerini üzerinde toplayan DSL Micro kamerası Lumix GF2'yi kısa bir süre önce sergiledi.

113 x 68 x 33 mm ebatlarında, yaklaşık 265 gram ağırlığında tasarlanan GF2, 12.1 megapiksel çözünürlüğündeki Live-MOS (4/3) sensörden güç alıyor ve kamera Micro Four Thirds, Four Thirds (adaptör aracılığıyla) bayonetli objektiflerle, firmanın 3D destekli objektifiyle kullanılabiliyor. 1920x1080 ve 1280x720 piksel çözünürlüklerinde video kaydı gerçekleştirebilen kamerada ISO seviyesi 100-6400 arasında, enstantane hızı 60 sn - 1/4000 sn arasında seçilebilmekte. Bunların dışında kamerada stereo mikrofonun konumlandırıldığını görüyoruz.

Yüz algılama teknoloji sayesinde daha başarılı portre çekimleri iddiası taşıyan kamerada, 3.0 inç boyutunda 460.000 piksel dokunmatik LCD ekrana, SD / SDHC / SDXC kart girişine ve günümüzde standart haline gelmeye başlayan HDMI bağlantısına yer verilmiş. Böylece LCD / Plazma televizyonunuzda yaptığınız çekimleri rahatça başkalarıyla kolayca paylaşabiliyorsunuz.

Üç farklı renk seçeneğiyle (siyah, gri, kırmızı) 2011 yılının ocak ayına doğru satışa sunulacak Panasonic GF2'de harici flaş ve elektronik vizör gibi opsiyonel aksesuarların da bulunduğunu hatırlatmakta fayda var.