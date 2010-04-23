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Panasonic, HDTV'leri için Skype kamerası üretti

Panasonic, HDTV'leri için Skype kamerası üretti
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden Panasonic, HDTV'leri için yeni aksesuarını tanıttı. Panasonic'in TY-CC10W olarak adlandırdığı kamera, Panasonic HDTV'lerde Skype uygulaması için web kamerası işlevi görüyor. Panasonic Skype web kamerası, Panasonic HDTV'lerin menü ekranına Skype menüsünü yüklüyor. Bu menü altında arkadaş listesi üzerinde değişiklikler yapılabiliyor ve sesli-görüntülü görüşme imkanı sunuluyor.

Panasonic'in Skype kamerası TY-CC10W'nin Haziran ayı içinde 194$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi


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tann34 9 yıl
Diğer pc kameralarını desteklemiyormu peki ? klavye girişide var pany lerde. Onun içinde yine org. Pany klavyemi almak gerekkecek ? Eğer öyle ise extra para demek ki hiç hoşlanmam bundan .)
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