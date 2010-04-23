Panasonic, HDTV'leri için Skype kamerası üretti

Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden Panasonic, HDTV'leri için yeni aksesuarını tanıttı. Panasonic'in TY-CC10W olarak adlandırdığı kamera, Panasonic HDTV'lerde Skype uygulaması için web kamerası işlevi görüyor. Panasonic Skype web kamerası, Panasonic HDTV'lerin menü ekranına Skype menüsünü yüklüyor. Bu menü altında arkadaş listesi üzerinde değişiklikler yapılabiliyor ve sesli-görüntülü görüşme imkanı sunuluyor.

Panasonic'in Skype kamerası TY-CC10W'nin Haziran ayı içinde 194$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi