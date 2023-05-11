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    Panasonic'ten üzen karar: Tesla'nın yeni pilleri gecikecek

    Tesla'nın en büyük pil tedarikçilerinden Panasonic, 4680 pil hücreleri için seri üretim tarihini erteledi. Peki bu gelişme Tesla için ne anlama geliyor? İşte detaylar 
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    Panasonic'ten üzen karar: Tesla'nın yeni pilleri gecikecek Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların en önemli bileşenlerinden birisi olan pil teknolojileri üzerindeki çalışmalar her geçen gün artıyor. Bu bağlamda pazarın öncü isimlerinden Tesla, 4680 pil hücreleri için üretim yelpazesini genişletmeye odaklanmış durumda. Ancak bu gelişme, beklenenden daha uzun sürebilir. Kısa süre önce yapılan duyuruda Panasonic, Nisan 2023 ile Mart 2024 arasında planlanan üretimin 2024'ün Nisan-Eylül dönemine ertelendiğini duyurdu

    Tesla'nın yeni pilleri gecikecek

    Bilmeyenler için Elon Musk'ın fazlasıyla önem verdiği 4680 pil hücrelerinin Model S'in menzilini tek bir şarjla 650 km'den 750 km'ye yükseltebileceği belirtiliyor. Ayrıca 46 mm x 80 mm boyutlarında olan bu piller, 5 kat daha fazla enerji kapasitesi ile kWh başına maliyeti yüzde 14 oranında düşerecek. Dolayısıyla Tesla için büyük bir önem taşıyor diyebiliriz.

    Kısa süre önce paylaşılan kazanç raporunda Panasonic, "Rekabet gücünü daha da artıracak performans iyileştirme önlemlerini uygulamaya koymak için seri üretim tarihi yeniden planlandı" açıklamasına yer verdi. Ancak Panasonic'in "performans iyileştirme önlemleri" getirmekle neyi kastettiği veya ne gibi değişimler yapılacağı bilinmiyor. 

    Tesla'nın, Kaliforniya ve Gigafactory Teksas'ta halihazırda kendi pillerini ürettiğini hatırlatalım. Ancak otomotiv devi, pil tedariğini sağlamak için hâlâ  Panasonic'in de aralarında bulunduğu ortak üreticilere bağlı. Tesla'nın yol haritasında bulunan 4680 tipi pil hücrelerinin ise, 2024 yılında seri üretime girecek Cybertruck da dahil olmak üzere diğer araçlarda kullanılması bekleniyor. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 1 gün önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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