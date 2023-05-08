Türkiye’deki ilk Tesla Model Y sahibine teslim edildi

İlk Tesla Model Y teslim edildi
Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer ve Tesla Europe tarafından yapılan Twitter paylaşımlarında Türkiye’deki ilk Model Y teslimatının gerçekleştirildiği duyuruldu. Geçer paylaşımında, “İlk teslimatları yaptık. Tekerinize taş değmesin güle güle kullanın!” ifadelerini kullandı.
Daha önceki bilgilere göre Model Y, 10 bin adedin üzerinde ön sipariş almayı başardı. İlk teslimatlarında başlamasıyla birlikte araçların sahipleriyle buluşturulması Haziran itibariyle hızlandırılacak. Tüm siparişlerin tamamına yakınının bu yıl içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte Tesla, Türkiye’deki ilk mağazasını Kanyon AVM’de açmıştı. Bir süre önce ise ikinci mağazasını Akasya AVM’ye açan Tesla, ilerleyen dönemlerde 20 farklı noktada satış sonrası hizmet vermeye başlayacak.
Tesla Model Y Türkiye fiyatı
- Tesla Model Y Arkadan İtişli 430 km menzil: 1.631.391 TL
- Tesla Model Y Long Range Çift Motorlu Dört Çeker 533 km menzil: 1.702.864 TL
- Tesla Model Y Performance Çift Motorlu Dört Çeker 514 km menzil: 1.795.523 TL
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah