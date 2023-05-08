Tam Boyutta Gör Tesla, geçtiğimiz Nisan ayının başında resmi olarak Model Y aracıyla birlikte Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Ön sipariş sürecini başlatan Tesla Türkiye, Model Y özelinde beklediklerinden daha büyük bir ilgiyle karşılaşmıştı. Kısa bir süre önce ise ilk Tesla Model Y sahibine teslim edildi.

İlk Tesla Model Y teslim edildi

Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer ve Tesla Europe tarafından yapılan Twitter paylaşımlarında Türkiye’deki ilk Model Y teslimatının gerçekleştirildiği duyuruldu. Geçer paylaşımında, “İlk teslimatları yaptık. Tekerinize taş değmesin güle güle kullanın!” ifadelerini kullandı.

Daha önceki bilgilere göre Model Y, 10 bin adedin üzerinde ön sipariş almayı başardı. İlk teslimatlarında başlamasıyla birlikte araçların sahipleriyle buluşturulması Haziran itibariyle hızlandırılacak. Tüm siparişlerin tamamına yakınının bu yıl içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte Tesla, Türkiye’deki ilk mağazasını Kanyon AVM’de açmıştı. Bir süre önce ise ikinci mağazasını Akasya AVM’ye açan Tesla, ilerleyen dönemlerde 20 farklı noktada satış sonrası hizmet vermeye başlayacak.

Tesla Model Y Türkiye fiyatı

Tesla Model Y Arkadan İtişli 430 km menzil: 1.631.391 TL

Tesla Model Y Long Range Çift Motorlu Dört Çeker 533 km menzil: 1.702.864 TL

Tesla Model Y Performance Çift Motorlu Dört Çeker 514 km menzil: 1.795.523 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Türkiye’deki ilk Tesla Model Y sahibine teslim edildi