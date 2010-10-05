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Panasonic'den 13.2MP kameraya sahip telefon: LUMIX Phone

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,5b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic'den 13.2MP kameraya sahip telefon: LUMIX Phone
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Japon elektronik devi Panasonic, dijital kamera pazarındaki deneyimlerini aktardığı yeni nesil akıllı telefonunun söz verdiği gibi CEATEC 2010 etkinliğinde gün ışığına çıkardı. Firma tarafından LUMIX Phone olarak isimlendirilen yeni model, 13.2 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensörlü kamerası ile aynı sınıftaki rakiplerine fark atmayı başarıyor.

Mobile VenusEngine teknolojisi ile kristal berraklığında görüntüler vaad eden telefon, Siyah, Mavi, Pembe ve Altın Sarısı olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip. 854 x 980 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.3-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip telefon, videolu görüşmeler için ön kısımda ikinci bir kamera da barındırıyor.

DLNA desteği ile uyumlu medya cihazları arasında dosya transferine olanak tanıyan LUMIX Phone, WiFi ile kablosuz iletişim özelliklerinden de faydalanıyor. İlk etapta Japonya pazarında satışa sunulması beklenen telefon için uluslarası pazarlara yönelik planlamanın nasıl olacağı ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Panasonic'den 13.2MP kameraya sahip telefon: LUMIX Phone
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historymen 9 yıl
tasarım çok kötü ucuz çim malı telefonlara benziyor. zayıf.
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Şehr-i Hüzün 9 yıl
Kameralı telefon değilde...
Telefonlu kamera gibi...
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Batuist 9 yıl
ekran bilgileri yanlış değilse bu iphone4'ün retina ekranından daha yüksek çözünürlüğe sahip.. 3.3 inç (iphone 3.5inç) ve 854*980 piksel (iphone 640*960).. neden appleın daha düşük çözünürlüklü ekranı sansasyon yaratıyorda bunun çözünürlüğü daha yüksek olmasına karşın hiçbirşey olmuyor!!!
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Erasmus78 9 yıl

Batuist

ekran bilgileri yanlış değilse bu iphone4'ün retina ekranından daha yüksek çözünürlüğe sahip.. 3.3 inç (iphone 3.5inç) ve 854*980 piksel (iphone 640*960).. neden appleın daha düşük çözünürlüklü ekranı sansasyon yaratıyorda bunun çözünürlüğü daha yüksek olmasına karşın hiçbirşey olmuyor!!!


Haberde bir hata olmalı. Zira ben çözünürlüğü 854x480 diye biliyorum.
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TexasRanger 9 yıl
güzele benziyor ancak biraz kalın gibi geldi bana birde ülkemize getirirlermi acaba
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scan 9 yıl
GD 90 etkisi yapacak bir cihaz lazım
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