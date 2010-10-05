Panasonic'den 13.2MP kameraya sahip telefon: LUMIX Phone

Japon elektronik devi Panasonic, dijital kamera pazarındaki deneyimlerini aktardığı yeni nesil akıllı telefonunun söz verdiği gibi CEATEC 2010 etkinliğinde gün ışığına çıkardı. Firma tarafından LUMIX Phone olarak isimlendirilen yeni model, 13.2 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensörlü kamerası ile aynı sınıftaki rakiplerine fark atmayı başarıyor.

Mobile VenusEngine teknolojisi ile kristal berraklığında görüntüler vaad eden telefon, Siyah, Mavi, Pembe ve Altın Sarısı olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip. 854 x 980 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.3-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip telefon, videolu görüşmeler için ön kısımda ikinci bir kamera da barındırıyor.

DLNA desteği ile uyumlu medya cihazları arasında dosya transferine olanak tanıyan LUMIX Phone, WiFi ile kablosuz iletişim özelliklerinden de faydalanıyor. İlk etapta Japonya pazarında satışa sunulması beklenen telefon için uluslarası pazarlara yönelik planlamanın nasıl olacağı ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise henüz bilinmiyor.