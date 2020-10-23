Pandemiye rağmen Apple mağazalarında yine iPhone sırası var

Şartlar ne kadar kötü olursa olsun insanların bazı alışkanlıkları hiç değişmiyor. Yıllardır iPhone modellerinin ilk çıkışında görmeye alıştığımız kuyruklar bugün de pandemiye rağmen yine gündemdeydi.İlginizi Çekebilir iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran değişim ücretleri belli oldu
iPhone 12 kuyrukları
İlk iPhone modelinden bu yana piyasaya çıkar çıkmaz bu ürünlere sahip olmak bir ayrıcalık olarak görülüyor. Hatta Apple bile artık mağazalarında alkışlama veya beşlik gibi farklı davranışlarla bunu bir etkinlik haline dönüştürdü. iPhone 12 serisi için de benzer durumlar var. Pandemi nedeniyle yoğun kalabalıklar olmasa da insanlar yine kuyruktaydı.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"
Saat farkı nedeniyle güne daha erken başlayan ülkelerden ilk fotoğraflar gelirken ön sipariş verilen iPhone 12 modelleri de sahiplerine ulaştı. Avusturalya, Yeni Zelanda, Japonya gibi ülkelerde insanlar siparişlerine kavuştu. Günün başlaması ile birlikte yavaş yavaş diğer ülkelerde de benzer manzaralar oluşuyor.
Apple Store mağazalarında elbette Covid-19 tedbirleri alınmış durumda. Pek çok mağazada kuyruk olmaması ve hızlı satış için Express noktalar oluşturuldu veya oluşturuluyor. Yine de tüketiciler kuyruğa girmeyi tercih ediyor.
https://appleinsider.com/articles/20/10/22/customers-line-up-for-iphone-12-as-pre-orders-arrive Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Ayrıca markalar genelde PR amaçlı da yapıyor bunu.Yoksa bu kadar basının orda ne işi var.