Pandemiye rağmen Apple mağazalarında yine iPhone sırası var

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Şartlar ne kadar kötü olursa olsun insanların bazı alışkanlıkları hiç değişmiyor. Yıllardır iPhone modellerinin ilk çıkışında görmeye alıştığımız kuyruklar bugün de pandemiye rağmen yine gündemdeydi.

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iPhone 12 kuyrukları

İlk iPhone modelinden bu yana piyasaya çıkar çıkmaz bu ürünlere sahip olmak bir ayrıcalık olarak görülüyor. Hatta Apple bile artık mağazalarında alkışlama veya beşlik gibi farklı davranışlarla bunu bir etkinlik haline dönüştürdü. iPhone 12 serisi için de benzer durumlar var. Pandemi nedeniyle yoğun kalabalıklar olmasa da insanlar yine kuyruktaydı.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

Saat farkı nedeniyle güne daha erken başlayan ülkelerden ilk fotoğraflar gelirken ön sipariş verilen iPhone 12 modelleri de sahiplerine ulaştı. Avusturalya, Yeni Zelanda, Japonya gibi ülkelerde insanlar siparişlerine kavuştu. Günün başlaması ile birlikte yavaş yavaş diğer ülkelerde de benzer manzaralar oluşuyor.

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Apple Store mağazalarında elbette Covid-19 tedbirleri alınmış durumda. Pek çok mağazada kuyruk olmaması ve hızlı satış için Express noktalar oluşturuldu veya oluşturuluyor. Yine de tüketiciler kuyruğa girmeyi tercih ediyor.

https://appleinsider.com/articles/20/10/22/customers-line-up-for-iphone-12-as-pre-orders-arrive

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