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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pandemiye rağmen Apple mağazalarında yine iPhone sırası var

    iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin piyasaya sürüleceği bugün yine mağaza önlerinde kuyruklar vardı. Maske ve sosyal mesafe uyarılarıyla ilk iPhone 12 modelleri sahiplerini buldu.
    19 sa.
    4,8b
    23
    30
    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2

    Pandemiye rağmen Apple mağazalarında yine iPhone sırası var
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    Şartlar ne kadar kötü olursa olsun insanların bazı alışkanlıkları hiç değişmiyor. Yıllardır iPhone modellerinin ilk çıkışında görmeye alıştığımız kuyruklar bugün de pandemiye rağmen yine gündemdeydi.

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    iPhone 12 kuyrukları

    İlk iPhone modelinden bu yana piyasaya çıkar çıkmaz bu ürünlere sahip olmak bir ayrıcalık olarak görülüyor. Hatta Apple bile artık mağazalarında alkışlama veya beşlik gibi farklı davranışlarla bunu bir etkinlik haline dönüştürdü. iPhone 12 serisi için de benzer durumlar var. Pandemi nedeniyle yoğun kalabalıklar olmasa da insanlar yine kuyruktaydı.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Saat farkı nedeniyle güne daha erken başlayan ülkelerden ilk fotoğraflar gelirken ön sipariş verilen iPhone 12 modelleri de sahiplerine ulaştı. Avusturalya, Yeni Zelanda, Japonya gibi ülkelerde insanlar siparişlerine kavuştu. Günün başlaması ile birlikte yavaş yavaş diğer ülkelerde de benzer manzaralar oluşuyor.

    Pandemiye rağmen Apple mağazalarında yine iPhone sırası var
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    Apple Store mağazalarında elbette Covid-19 tedbirleri alınmış durumda. Pek çok mağazada kuyruk olmaması ve hızlı satış için Express noktalar oluşturuldu veya oluşturuluyor. Yine de tüketiciler kuyruğa girmeyi tercih ediyor.



    https://appleinsider.com/articles/20/10/22/customers-line-up-for-iphone-12-as-pre-orders-arrive Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    17 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Ceqa (Güray ) 19 sa. en beğenilen
    Adamlar aylık 30-40 dolar civarı verip alabiliyor bu telefonları çok büyük lüks tüketim araçları değiller. Apple'ın kendi sitesinden erişebilirsiniz.

    Ayrıca markalar genelde PR amaçlı da yapıyor bunu.Yoksa bu kadar basının orda ne işi var.
    Adamlar aylık 30-40 dolar civarı verip alabiliyor bu telefonları çok büyük lüks tüketim araçları değiller. Apple'ın kendi sitesinden erişebilirsiniz. ...
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    Yanıtla +27
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 19 sa.
    Türkiye için değerlendirmeyin haberi. Zira Türkiye’de İPhone kuyruğu en son İPhone 7 çıkınca oluşmuştu o zamandan sonra ekonomi kötüleştiği için kuyruk oluşmadı. Yabancıların ekonomileri bize göre kat kat iyi olduğu için 1000 birime son model İPhone alabiliyorlar. Bizde ise hükümetede bir tane aldığından ötürü pahalı
    Türkiye için değerlendirmeyin haberi. Zira Türkiye’de İPhone kuyruğu en son İPhone 7 çıkınca oluşmuştu o zamandan sonra ekonomi kötüleştiği için kuyruk oluşmadı...
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 18 sa.
    Sanki bir tek iphone için sıra var hey allahım. Sırf iphone haberi yapmak için bahane arıyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    mate11 13 sa. yeni yorumcu
    Ben Sydney de yasiyorum zaten burda Melbourne disinda corona sayisi maksimum olarak gunluk 50 Yi gecmedi su an rakam 0,Sadece apple store maske verdigi icin siraya girmeden once insanlarda maske var.Insanlarin siraya girmedeki rahatligi virus etkisinin burda nerdeyse olmayisi ve gelir duzeyine gore gercekten cok siradan bir sey olmasindan kaynakli
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    ceremony (midnight ceremony) 13 sa.
    Bu ne ki! Bizdeki kuyruklar dünyaya örnek teşkil eder.
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    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 14 sa.
    Tamamen dümen. Yok sıradaymışta, yok böbreğini vermişte, yok şöyle yok böyle, alayı reklam baba
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    snowtger (Eren ) 16 sa. (düzenlendi)
    Iphone sırası değil hocam, bu bildiğin ' iDiot ' sırası.
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    clopin 16 sa.
    Bizde de 999 tl olsa orayı yıkarlar
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    spaydix (SERVET GÜNGÖREN) 17 sa.
    Burda hergun spor salonuna girmek için kuyruk yapıyoruz niye haber yapmıyorsunuz
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    cand. 17 sa.
    Özlemişiz bu manzarayı
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    huseyinadukeeee (H Ş) 17 sa.
    CeHaPe zamanında ayfon sırası vardı yeğenim bak şimdi AKP hiç böyle şeylere sokmuyor milleti. Telefonun ne kadar gereksiz bir şey olduğunu göstermek için fiyatlar böyle yoksa Türk milleti için iPhone kapı takozundan hallice



    Şaka bi yana git 1 hafta sonra al ne diye sıraya girersin ki bir iPhone için. İlginç
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    CMteria (Harun Kuruoğlu) 18 sa.
    yine eline abakusunu almis 1000 birime diye baslayan z kusagi dokulmus ortaya.elinde lir calgisiyla meydanda dolasan orta cag delileri geliyor aklima ... senin cumhuriyetin ilanindan beri ne zaman birimin birime denk olmus? arka planda 10 birimini calarlarken belki.Buyuk deligi kapatinca kudurup nasil birim katliyorlar gordunmu? Su anda hersey olmasi gerektigi gibi demekki sukur elhamdulillah kuyruk titretmeden once zehirlerini tukuruyorlar son bir caba .bikac ay dayanin bu yil sonuna kadar dunyada olacaklari hayretle izleyeceksin!
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    to let myself go 17 sa. CMteria
    hahahah kafalar pırıl pırıl
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    CMteria (Harun Kuruoğlu) 18 sa.
    iphone 11 in tanesi apple a 450 dolara malolurken bu maliyet uzakdogudaki fabrikanin calisanlarinin maasinida karsiliyor apple 1000 dolara satip 500 dolar kar ediyor alirkende 100 dolar amerikan hukumetine vergi oduyorsunuz siz 850dolara kapicisindan hizmetcisine kadar iphone sahibi olmak isteyince ulkenizden dunya ekonomisine akan paranin , bunun ulkeye zararinin ekonomik etkilerinin farkinda olarakmi konusuyorsunuz bakan o lafi ekmek sogan domates icin etmedi ademle havvadan beri gecerli olan bir gercegi hatirlatti beyinsizler unutmasin diye
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    _WaMpire_ 15 sa. CMteria
    Tabi paşam, sen bütün belediyelere yetmedi bütün devlet dairelerine yetmedi bütün cumhurbaşkanlık katına audileri mercedesleri döşe sonra gel telefon alınca ekonomik zarar olsun. Sen git tohumundan samanına, gübresinden ineğine danasına kadar yurt dışından al gel buraya telefonun ekonomiye zararını konuş. vayyy beee!!! Dur ya şey demeyi de unuttum "Gerçek mümin yoklukta sabredendir" diyip çaat 6500 tl zammı alarak 88 bin aylık maaş almaktır. Her harcaması devletten çıkmıyormuş gibi... Heyy gidi heyy. Ekonomiyi telefonla batırdık.
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    4787 kez okundu.
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