Pantone 2021'in trend renklerini belirledi

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Dünyanın en popüler renk şirketi Pantone her sene bir rengi yılın rengi olarak seçiyor. Pantone, 2021’in rengini belirledi ancak bu sene 2 renk seçildi. Yılın renkleri: PANTONE 17-5104 Ultimate Gray (Gri) ve PANTONE 13-0647 Illuminating (Sarı). Tam Boyutta Gör

Pantone moda, teknoloji ve medya trendleri araştırmalarına göre gelecek yılın popüler rengine karar veriyor. 2020'nin rengi klasik maviydi. Huzur ve dinginlik verdiği için mavi renk seçilmişti ancak koronavirüs nedeniyle pek huzurlu bir sene olmadı.

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Pantone, 2021’in trendi olarak belirlediği “PANTONE 17-5104 Ultimate Gray” ve “PANTONE 13-0647 Illuminating” kodlu renklerin güç ve umudu temsil eden bir renk evliliği olduğunu söylüyor. Farklı unsuların birbirini desteklemek için bi araya gelişini vurguluyor. Pantone'un açıklamasına göre sarı renk; iyimserlik ve canlılık ile ilişkilendirilirken gri rengi sakinlik, istikrar ve esneklik duygularını temsil ediyor. Umarız 2021 yılı bu duyguları yoğun yaşadığımız bir sene olur.

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Geçmiş yılların trend renkleri:

PANTONE 19-4052 Classic Blue (2020)

PANTONE 16-1546 Living Coral (2019)

PANTONE 18-3838 Ultra Violet (2018)

PANTONE 15-0343 Greenery (2017)

PANTONE 15-3919 Serenity and PANTONE 13-1520 Rose Quartz (2016)

PANTONE 18-1438 Marsala (2015)

PANTONE 18-3224 Radiant Orchid (2014)

PANTONE 17-5641 Emerald (2013)

PANTONE 17-1463 Tangerine Tango (2012)

PANTONE 18-2120 Honeysuckle (2011)

PANTONE 15-5519 Turquoise (2010)

PANTONE 14-0848 Mimosa (2009)

PANTONE 18-3943 Blue Iris (2008)

PANTONE 19-1557 Chili Pepper (2007)

PANTONE 13-1106 Sand Dollar (2006)

PANTONE 15-5217 Blue Turquoise (2005)

PANTONE 17-1456 Tigerlily (2004)

PANTONE 14-4811 Aqua Sky (2003)

PANTONE 19-1664 True Red (2002)

PANTONE 17-2031 Fuchsia Rose (2001)

PANTONE 15-4020 Cerulean (2000)

https://www.pantone.com/color-of-the-year-2021

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