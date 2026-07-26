Paramount - Warner Bros. birleşmesi 2027'ye ertelendi

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Tam Boyutta Gör Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery arasında planlanan dev birleşme, ABD'de açılan anti-tekel davaları nedeniyle beklemeye alındı. The New York Times'ın haberine göre taraflar, birleşme sürecini mahkemenin davalar hakkında karar vermesine kadar veya en geç 1 Haziran 2027 tarihine kadar askıya alma konusunda anlaşmaya vardı. Ancak bu kararın resmiyet kazanması için mahkemenin onayı gerekiyor.

Birleşme süreci uzamaya devam ediyor

Yeni anlaşma, Yargıç Araceli Martínez-Olguín'in 20 Temmuz'da 12 ABD eyaletinin talebi üzerine verdiği iki haftalık geçici durdurma kararını uzatıyor. Anlaşma kapsamında Paramount, mahkeme birleşmenin rekabet yasalarını ihlal edip etmediğine karar verene kadar ya da 1 Haziran 2027'ye kadar Warner Bros. Discovery ile operasyonlarını doğrudan veya dolaylı şekilde entegre etmeyecek ya da birleştirmeyecek.

Bu gelişmeyle birlikte 3 Ağustos'ta yapılması planlanan duruşma da iptal edildi. Ayrıca davayı açan 12 eyalet ile 14 Temmuz'da ayrı bir dava açan Amerika Yazarlar Birliği'nin (WGA) Doğu ve Batı şubeleri, ihtiyati tedbir taleplerini geri çekti. Taraflar şimdi, kendi davaları için yeni yargılama takvimlerini 31 Temmuz'a kadar mahkemeye sunacak.

WGA yaptığı açıklamada, hem eyalet başsavcılarının hem de sendikanın talep ettiği sonucun elde edildiğini belirterek birleşmenin davalar sonuçlanana kadar durdurulduğunu ifade etti. Sendika, işlemin yasa dışı olduğu yönündeki görüşünü koruduğunu ve birleşmeyi tamamen engellemek için hukuki mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Paramount, 111 milyar dolarlık teklifle Warner Bros. Discovery'yi satın almıştı

Paramount, şubat ayında Warner Bros. Discovery'yi satın almak için Netflix'i geride bırakmış ve şirketi yaklaşık 111 milyar dolar, yani hisse başına 31 dolar değerleme üzerinden anlaşmaya varmıştı. Birleşme süreci bugüne kadar önemli ölçüde düzenleyici onay almayı başardı. ABD Adalet Bakanlığı haziran ayında işlemi onaylarken, Avrupa Komisyonu da Paramount'un Universal ile Avrupa'daki dağıtım anlaşmasından çıkması şartıyla birleşmeye koşullu onay verdi.

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Şimdiye kadar birleşmenin önündeki en büyük engeller, eyaletlerin açtığı dava ile Hollywood'un en güçlü sendikalarından biri olan WGA'nın itirazları oldu. Sürecin eylül ayı sonrasına sarkması Paramount için önemli bir maliyet de doğuracak. Şirket, birleşmenin gecikmesi halinde her çeyrekte hisse başına 0,25 dolar, yani yaklaşık günlük 7 milyon dolar ek maliyet oluşacağını hesaplıyor.

Buna rağmen Paramount yönetimi, davanın görülmesinin kendi lehlerine sonuçlanacağına inanıyor. Şirket, mahkemede birleşmenin rekabeti güçlendireceğini, tüketicilere ve içerik üreticilerine fayda sağlayacağını kanıtlayabileceklerini savunuyor.

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