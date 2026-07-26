Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Paramount - Warner Bros. birleşmesi 2027'ye ertelendi

    Taraflar birleşme sürecini, mahkemenin davalar hakkında karar vermesine kadar veya en geç 1 Haziran 2027 tarihine kadar askıya alma konusunda anlaşmaya vardı.  

    Paramount - Warner Bros. birleşmesi 2027'ye ertelendi Tam Boyutta Gör
    Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery arasında planlanan dev birleşme, ABD'de açılan anti-tekel davaları nedeniyle beklemeye alındı. The New York Times'ın haberine göre taraflar, birleşme sürecini mahkemenin davalar hakkında karar vermesine kadar veya en geç 1 Haziran 2027 tarihine kadar askıya alma konusunda anlaşmaya vardı. Ancak bu kararın resmiyet kazanması için mahkemenin onayı gerekiyor.

    Birleşme süreci uzamaya devam ediyor

    Yeni anlaşma, Yargıç Araceli Martínez-Olguín'in 20 Temmuz'da 12 ABD eyaletinin talebi üzerine verdiği iki haftalık geçici durdurma kararını uzatıyor. Anlaşma kapsamında Paramount, mahkeme birleşmenin rekabet yasalarını ihlal edip etmediğine karar verene kadar ya da 1 Haziran 2027'ye kadar Warner Bros. Discovery ile operasyonlarını doğrudan veya dolaylı şekilde entegre etmeyecek ya da birleştirmeyecek.

    Bu gelişmeyle birlikte 3 Ağustos'ta yapılması planlanan duruşma da iptal edildi. Ayrıca davayı açan 12 eyalet ile 14 Temmuz'da ayrı bir dava açan Amerika Yazarlar Birliği'nin (WGA) Doğu ve Batı şubeleri, ihtiyati tedbir taleplerini geri çekti. Taraflar şimdi, kendi davaları için yeni yargılama takvimlerini 31 Temmuz'a kadar mahkemeye sunacak.

    WGA yaptığı açıklamada, hem eyalet başsavcılarının hem de sendikanın talep ettiği sonucun elde edildiğini belirterek birleşmenin davalar sonuçlanana kadar durdurulduğunu ifade etti. Sendika, işlemin yasa dışı olduğu yönündeki görüşünü koruduğunu ve birleşmeyi tamamen engellemek için hukuki mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

    Paramount, 111 milyar dolarlık teklifle Warner Bros. Discovery'yi satın almıştı

    Paramount, şubat ayında Warner Bros. Discovery'yi satın almak için Netflix'i geride bırakmış ve şirketi yaklaşık 111 milyar dolar, yani hisse başına 31 dolar değerleme üzerinden anlaşmaya varmıştı. Birleşme süreci bugüne kadar önemli ölçüde düzenleyici onay almayı başardı. ABD Adalet Bakanlığı haziran ayında işlemi onaylarken, Avrupa Komisyonu da Paramount'un Universal ile Avrupa'daki dağıtım anlaşmasından çıkması şartıyla birleşmeye koşullu onay verdi.

    Şimdiye kadar birleşmenin önündeki en büyük engeller, eyaletlerin açtığı dava ile Hollywood'un en güçlü sendikalarından biri olan WGA'nın itirazları oldu. Sürecin eylül ayı sonrasına sarkması Paramount için önemli bir maliyet de doğuracak. Şirket, birleşmenin gecikmesi halinde her çeyrekte hisse başına 0,25 dolar, yani yaklaşık günlük 7 milyon dolar ek maliyet oluşacağını hesaplıyor.

    Buna rağmen Paramount yönetimi, davanın görülmesinin kendi lehlerine sonuçlanacağına inanıyor. Şirket, mahkemede birleşmenin rekabeti güçlendireceğini, tüketicilere ve içerik üreticilerine fayda sağlayacağını kanıtlayabileceklerini savunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    devlet diş hastanelerinin acili var mı atacand 16 mg yorumlar 0.75 kablo kaç amper taşır airfel kombi yorumları aybü hazırlık

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF GAMING A15
    ASUS TUF GAMING A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum