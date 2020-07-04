Pardus 19.3 güncellemesi yayınlandı

Türkiye’nin Linux tabanlı işletim sistemi Pardus’un 19.3 numaralı versiyonu yayınlandı. Pardus 19.3 ile gelen yenilikler ve indirme linki haberimizde.
TÜBİTAK ULAKBİM, Pardus'u güncel tutmaya devam ediyor. Bu güncelleme bir ara güncelleme olduğu için kapsamlı yenilikler yerine küçük geliştirmeler içeriyor.
Ayrıca Bkz. "Huawei’den doğacak boşluğu Japon NEC kapatmak istiyor"İlginizi Çekebilir Akıllı Tahtalar Pardus’a geçiyor
Pardus 19.0, 19.1 ve 19.2 versiyonunu kullananların Pardus 19.3’e geçmek için aşağıdaki komutu terminale girmesi yeterli olacak:
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -yq
Pardus’un web sitesindeki güncelleme notlarına göre Pardus 19.3 ile gelen yenilikler şöyle:
- Pardus Disk Kalıbı Yazıcı uygulaması Xfce, Gnome sürümlerinde yüklü halde gelecektir.
- Libre Office ortak paylaşım dokümanlarının düzenlenebilmesi için öntanımlı paket eklendi.
- Xfce masaüstü ortamında Pardus Paket Kurucu alternatifi olarak Deepin Paket Kurucu yerine Gdebi öntanımlı hale getirildi.
- Gnome masaüstü ortamına evolution ve screenshot uygulaması eklendi.
- Pardus Mağaza uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
- Xfce ve Gnome arayüzünde iyileştirmeler yapıldı.
- Kurulu sisteme 100‘ün üzerinde paket ve yama içeren güncelleştirmeler getirilmiştir.
- Depoda 2000‘in üzerinde paket güncellenmiştir.
- Öntanımlı internet tarayıcısı Firefox versiyonu 68.10 a güncellendi.
- Öntanımlı e-posta istemcisi Thunderbird versiyonu 68.9 a güncellendi.
- Öntanımlı medya oynatıcısı olan VLC versiyonu 3.0.11 e güncellendi.
- Kernel versiyonu 4.19.0-9 a güncellendi.
Pardus 19.3’ü aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:
http://indir.pardus.org.tr/ISO/Pardus19/Pardus-19.3-XFCE-amd64.iso
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DistroWatch sitesinde menşei ülkenin ABD + Yunanistan yazma sebebi MX'in ilk geliştirilme aşamasının Antix Linux altında yapılmış oluşu ve ismin Mepis'in ilk harfinden ve AntiX'in son harfinden seçilmiş oluşu.
Açık kaynaklı özgür yazılımda ilk çıkış ülkesi çok önemli değil çünkü her ülkeden katkı yapılıyor. MX Linux'u MX Linux yapan ise eski Mepis gönüllü geliştirici grubudur. Mepis zamanında DistroWatch sitesinde 1. sırada olan bir dağıtımdı ve çok popülerdi. Şimdi oradaki geliştiricilerin ve topluluğun önemli bir kısmı MX Linux ile yoluna devam ediyor.
Açık kaynaklı özgür yazılım projesine kimin katkı verdiği çok önemli değil ama merak edenler için yazmakta yarar görüyorum. MX Linux'a Yunanlı geliştirici katkısı %10'u bile geçmez. Yunanlılar bu dağıtımda o kadar etkisiz ki MX Linux'un sitesi yapılırken destekleyen diller arasına Yunancayı ekletemediler. Hala site birçok dili desteklerken Yunanca desteğine sahip değil.
Bizim Türk geliştiricilerinde sadece Pardus'u yok. Pardus 2011 sürümü tabanlı (eski Pardus tabanlı) Pisi Linux ve Arch Linux tabanlı Archman Linux dağıtımlarımızda var.
1- Pisi Linux - www.pisilinux.org
2- Archman Linux - www.archman.org
Türkiye'den geliştiricilerin desteklediği yabancı dağıtımlarda var. Zamanında popüler olmuş Rus tabanlı Point Linux'da en çok desteklenen dış dağıtımlardan biriydi.
1- Point Linux - www.pointlinux.org (Yunanlıların aksine Point Linux sitesi tamamen Türkçe desteklidir)
Bizim yerli geliştiriciler birçok dağıtımın tabanını oluşturan eski Linux dağıtımı Debian'a da destek oluyorlar. Günümüzdeki Pardus'da taban olarak Debian'ı tercih ediyor.
1- Debian Linux - www.debian.org/index.tr.html
Uzun yıllardır Solaris başta olmak üzere alternatif işletim sistemlerinin gruplarına üye olur ve takip ederim. Geliştirme süreçlerine çeviri hariç katkı yapabilecek yeterli bilgiye sahip olmasam bile felsefeyi anlamış ve insanlığa ne kadar faydalı olduğunu kabul etmiş durumdayım. Solaris, BSD ve Linux dağıtımları da birbirine geçmiş durumda. Birine destek olan geliştirici başka birine daha destek oluyor, herkes el birliği ile hareket ediyor.
Solaris ve BSD nedir diye merak edenler içinde bir dipnot düşeyim. Solaris ve BSD'de tıpkı Linux gibi açık kaynaklı işletim sistemi çekirdekleridir. Linux dağıtımları olduğu gibi Solaris ve BSD dağıtımları da bulunmaktadır. Bende uzun yıllardır bunları kullanıyorum. Kendi sistemimden de örnek vereyim. Daha fazlasını merak edenler arama motorlarında arama yapabilir veya forumun işletim sistemleri bölümünü inceleyebilir. (Detaylı soru soracaklar için şimdiden belirteyim, uzman veya geliştirici değilim, işim gereği sadece profesyonel düzeyde kullanıcıyım)
Oracle Solaris 11.4
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