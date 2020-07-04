Pardus 19.3 güncellemesi yayınlandı

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Türkiye’nin Linux tabanlı işletim sistemi Pardus’un 19.3 numaralı versiyonu yayınlandı. Pardus 19.3 ile gelen yenilikler ve indirme linki haberimizde.

TÜBİTAK ULAKBİM, Pardus'u güncel tutmaya devam ediyor. Bu güncelleme bir ara güncelleme olduğu için kapsamlı yenilikler yerine küçük geliştirmeler içeriyor.

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Pardus 19.0, 19.1 ve 19.2 versiyonunu kullananların Pardus 19.3’e geçmek için aşağıdaki komutu terminale girmesi yeterli olacak:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade -yq

Pardus’un web sitesindeki güncelleme notlarına göre Pardus 19.3 ile gelen yenilikler şöyle:

Pardus Disk Kalıbı Yazıcı uygulaması Xfce, Gnome sürümlerinde yüklü halde gelecektir.

Libre Office ortak paylaşım dokümanlarının düzenlenebilmesi için öntanımlı paket eklendi.

Xfce masaüstü ortamında Pardus Paket Kurucu alternatifi olarak Deepin Paket Kurucu yerine Gdebi öntanımlı hale getirildi.

Gnome masaüstü ortamına evolution ve screenshot uygulaması eklendi.

Pardus Mağaza uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.

Xfce ve Gnome arayüzünde iyileştirmeler yapıldı.

Kurulu sisteme 100‘ün üzerinde paket ve yama içeren güncelleştirmeler getirilmiştir.

Depoda 2000‘in üzerinde paket güncellenmiştir.

Öntanımlı internet tarayıcısı Firefox versiyonu 68.10 a güncellendi.

Öntanımlı e-posta istemcisi Thunderbird versiyonu 68.9 a güncellendi.

Öntanımlı medya oynatıcısı olan VLC versiyonu 3.0.11 e güncellendi.

Kernel versiyonu 4.19.0-9 a güncellendi.

Pardus 19.3’ü aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

http://indir.pardus.org.tr/ISO/Pardus19/Pardus-19.3-XFCE-amd64.iso

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