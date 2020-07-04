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    Pardus 19.3 güncellemesi yayınlandı

    Linux tabanlı Türk işletim sistemi Pardus güncellendi. Pardus 19.3 ile gellen yenilikler haberimizde.
    5 gün
    5,8b
    1
    25
    İşletim Sistemleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Pardus 19.3 güncellemesi yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin Linux tabanlı işletim sistemi Pardus’un 19.3 numaralı versiyonu yayınlandı. Pardus 19.3 ile gelen yenilikler ve indirme linki haberimizde.

    TÜBİTAK ULAKBİM, Pardus'u güncel tutmaya devam ediyor. Bu güncelleme bir ara güncelleme olduğu için kapsamlı yenilikler yerine küçük geliştirmeler içeriyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei’den doğacak boşluğu Japon NEC kapatmak istiyor"

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    Pardus 19.0, 19.1 ve 19.2 versiyonunu kullananların Pardus 19.3’e geçmek için aşağıdaki komutu terminale girmesi yeterli olacak:

    sudo apt update && sudo apt full-upgrade -yq

    Pardus’un web sitesindeki güncelleme notlarına göre Pardus 19.3 ile gelen yenilikler şöyle:

    • Pardus Disk Kalıbı Yazıcı uygulaması Xfce, Gnome sürümlerinde yüklü halde gelecektir.
    • Libre Office ortak paylaşım dokümanlarının düzenlenebilmesi için öntanımlı paket eklendi.
    • Xfce masaüstü ortamında Pardus Paket Kurucu alternatifi olarak Deepin Paket Kurucu yerine Gdebi öntanımlı hale getirildi.
    • Gnome masaüstü ortamına evolution ve screenshot uygulaması eklendi.
    • Pardus Mağaza uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
    • Xfce ve Gnome arayüzünde iyileştirmeler yapıldı.
    • Kurulu sisteme 100‘ün üzerinde paket ve yama içeren güncelleştirmeler getirilmiştir.
    • Depoda 2000‘in üzerinde paket güncellenmiştir.
    • Öntanımlı internet tarayıcısı Firefox versiyonu 68.10 a güncellendi.
    • Öntanımlı e-posta istemcisi Thunderbird versiyonu 68.9 a güncellendi.
    • Öntanımlı medya oynatıcısı olan VLC versiyonu 3.0.11 e güncellendi.
    • Kernel versiyonu 4.19.0-9 a güncellendi.

    Pardus 19.3’ü aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

    http://indir.pardus.org.tr/ISO/Pardus19/Pardus-19.3-XFCE-amd64.iso



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hidrojennn (gizli yok) 4 gün en beğenilen classf2re
    dediklerinde haklısın. yurtdışına satış yapan yazılım firmalarına, Türkiye'ye yurtdışından alınan yazımların muadillerini yapan firmalara vergi muafiyeti gelmeli. pardus ticari bir ürün değil kazançları yok. devlet daireleri kullanıyor. fakat devlet hardware ve personel destek yardımı yapabilir.
    dediklerinde haklısın. yurtdışına satış yapan yazılım firmalarına, Türkiye'ye yurtdışından alınan yazımların muadillerini yapan firmalara vergi muafiyeti gelmel...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    classf2re (Emre Mendelyev) 4 gün hidrojennn
    Bence devletin yapabileceği en büyük yardım insanların kazanmadığı paranın vergisine göz dikmemek. Yani gölge etmese yetecek ama onu bile başaramıyor. İş yapma kolaylığı sağlansa devletin cebinden para çıkmasına bile gerek yok. En basitinden hiç bir şey kazanmayan bir işletme kursanız 800 lira bağ-kur 300 lira işletme için ödeme yapmanız gerekiyor. Yani direkt aylık -1000 TL den başlıyorsunuz. Daha eleman almadan.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Wakanda (Black Panther) 3 gün javaprof
    Hocam MX Linux Yunanistan menşeili bir dağıtım değil. ABD Mepis topluluğu destekli bir dağıtım. Mepis projesi bittiği için Mepisci tayfa kendilerine bir çatı ararken Antix dağıtımını buldular ve Mepis'in devamını bir Antix Linux sürümü olarak duyurdular. Mepisci tayfa Antix sürümü altında faaliyet gösterdikten sonra eski ekibi toplamayı başarınca ayrı bir proje olarak devam etme kararı aldılar. MX ismi, Mepis ve AntiX kelimelerinin birleşiminde oluştu.

    DistroWatch sitesinde menşei ülkenin ABD + Yunanistan yazma sebebi MX'in ilk geliştirilme aşamasının Antix Linux altında yapılmış oluşu ve ismin Mepis'in ilk harfinden ve AntiX'in son harfinden seçilmiş oluşu.

    Açık kaynaklı özgür yazılımda ilk çıkış ülkesi çok önemli değil çünkü her ülkeden katkı yapılıyor. MX Linux'u MX Linux yapan ise eski Mepis gönüllü geliştirici grubudur. Mepis zamanında DistroWatch sitesinde 1. sırada olan bir dağıtımdı ve çok popülerdi. Şimdi oradaki geliştiricilerin ve topluluğun önemli bir kısmı MX Linux ile yoluna devam ediyor.

    Açık kaynaklı özgür yazılım projesine kimin katkı verdiği çok önemli değil ama merak edenler için yazmakta yarar görüyorum. MX Linux'a Yunanlı geliştirici katkısı %10'u bile geçmez. Yunanlılar bu dağıtımda o kadar etkisiz ki MX Linux'un sitesi yapılırken destekleyen diller arasına Yunancayı ekletemediler. Hala site birçok dili desteklerken Yunanca desteğine sahip değil.

    Bizim Türk geliştiricilerinde sadece Pardus'u yok. Pardus 2011 sürümü tabanlı (eski Pardus tabanlı) Pisi Linux ve Arch Linux tabanlı Archman Linux dağıtımlarımızda var.

    1- Pisi Linux - www.pisilinux.org
    2- Archman Linux - www.archman.org

    Türkiye'den geliştiricilerin desteklediği yabancı dağıtımlarda var. Zamanında popüler olmuş Rus tabanlı Point Linux'da en çok desteklenen dış dağıtımlardan biriydi.

    1- Point Linux - www.pointlinux.org (Yunanlıların aksine Point Linux sitesi tamamen Türkçe desteklidir)

    Bizim yerli geliştiriciler birçok dağıtımın tabanını oluşturan eski Linux dağıtımı Debian'a da destek oluyorlar. Günümüzdeki Pardus'da taban olarak Debian'ı tercih ediyor.

    1- Debian Linux - www.debian.org/index.tr.html

    Uzun yıllardır Solaris başta olmak üzere alternatif işletim sistemlerinin gruplarına üye olur ve takip ederim. Geliştirme süreçlerine çeviri hariç katkı yapabilecek yeterli bilgiye sahip olmasam bile felsefeyi anlamış ve insanlığa ne kadar faydalı olduğunu kabul etmiş durumdayım. Solaris, BSD ve Linux dağıtımları da birbirine geçmiş durumda. Birine destek olan geliştirici başka birine daha destek oluyor, herkes el birliği ile hareket ediyor.

    Solaris ve BSD nedir diye merak edenler içinde bir dipnot düşeyim. Solaris ve BSD'de tıpkı Linux gibi açık kaynaklı işletim sistemi çekirdekleridir. Linux dağıtımları olduğu gibi Solaris ve BSD dağıtımları da bulunmaktadır. Bende uzun yıllardır bunları kullanıyorum. Kendi sistemimden de örnek vereyim. Daha fazlasını merak edenler arama motorlarında arama yapabilir veya forumun işletim sistemleri bölümünü inceleyebilir. (Detaylı soru soracaklar için şimdiden belirteyim, uzman veya geliştirici değilim, işim gereği sadece profesyonel düzeyde kullanıcıyım)

    Oracle Solaris 11.4


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    FreeBSD 12.1


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    Hocam MX Linux Yunanistan menşeili bir dağıtım değil. ABD Mepis topluluğu destekli bir dağıtım. Mepis projesi bittiği için Mepisci tayfa kendilerine bir çatı ar...
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    classf2re (Emre Mendelyev) 4 gün hidrojennn
    Bence devletin yapabileceği en büyük yardım insanların kazanmadığı paranın vergisine göz dikmemek. Yani gölge etmese yetecek ama onu bile başaramıyor. İş yapma kolaylığı sağlansa devletin cebinden para çıkmasına bile gerek yok. En basitinden hiç bir şey kazanmayan bir işletme kursanız 800 lira bağ-kur 300 lira işletme için ödeme yapmanız gerekiyor. Yani direkt aylık -1000 TL den başlıyorsunuz. Daha eleman almadan.
    Bence devletin yapabileceği en büyük yardım insanların kazanmadığı paranın vergisine göz dikmemek. Yani gölge etmese yetecek ama onu bile başaramıyor. İş yapma ...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    hidrojennn (gizli yok) 4 gün classf2re
    bagkur hiç olmazsa saglık sigortası ve emeklilik için. asıl sorun pek çok asalağın hayatı boyunca hiç vergi vermeden yeşil kartla sağlık hizmeti alması, devletten yardım alması. sürü halinde çocuklarının okullarda okuması. bunları kullandığı kaçak elektriklerin bizim cebimizden çıkması. koskoca holdinglerin %22 vergi dilimine tabi olması. bütün yaptıkları yatırımları vergiden düşmesi, yaptıkları yardımları vergiden düşmesi. pek çok firma kurup birbirlerini faturalama kullandıkları taşaron firmalardan aldıkları şişkin fatura ve dalaverelerle minimum vergiyi bile adam gibi ödememeleri. kuyumcuların sıfıra yakın vergi vermesi. doktor, dişçi avukatların kazandıklarının 10 da birini bile beyan etmemeleri. taksilerden, minibüslerden götürü komik vergiler alınması. bunlar nereden çıkıyor? kobi, esnaftan. işçi diyorki devlet benden şu kadar vergi kesiyor, o kesintinin büyük kısmının sağlık sigortas, emeklilik olduğunun farkında bile değil. olan kobi ve esnaffa oluyor. halkta devlet direk vergi toplayamadığı için yüksek kdv ve ötvlerle dolaylı vergi toplanarak cezandırılıyor. koç gibiler vergi vermeyip fb'ye 150 milyon dolar harcayabiliyor. ama ekonomi kötü diye ağlayabiliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    WaylandIZMIR 1 gün
    Pardusun forumunda mesaj yazdığım da onaya düşüyor. Yani özgürce yorum bile yazamıyorsun. İşlerine gelmedikleri hiç bir eleştiriyi yayınlamıyorlar. Bir de kalkmış özgür dağıtım yaptık diyorlar. Ubuntu’nun tırnağı bile olamazlar.
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    kesbi 2 gün
    Elektronik imza, ebys vs. çalışıyor mu? Malum java ve explorersız devlet sistemi pek yok da.
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    smart1978 (X Y) 3 gün
    https://www.omgubuntu.co.uk/2020/06/linux-5-7-kernel-featureshttps://www.omgubuntu.co.uk/2020/02/linux-5-6-kernel-featuresO kadar yenilikleri var ki Kernel 5.7 ye kadar ... https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel_version_historyKernel esasli guncellenmemis 2018 den kalma Pardus taki Kernel ile nereye kadar ... Kernel 5.7 ile Pardus taki 4.19.0-9 ( anlasilmasa da herhalde 0 ile 9 arasinda minor surumcuklerden bahsediliyor olabilir mi ... ) Velhasil Kernel Pardus ta 4.19.x tir ve 2018 e aittir. Rezalet ...
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    drsdkmc 3 gün
    Devletten para çarpmak için götten uydurulan işletim sistemi. Buna linux Türkçe dil paketi desenize.
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    sedatkuran (sedat kuran) 4 gün
    Ne oldu bizim bir milyon yazilimci.
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    balcis 4 gün
    kaptan var mı? pisi paket sistemi? çomar?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    mr.leon (ender ) 3 gün balcis
    Gariban knazar'dan ne istediniz :( panelin köşesinde bizi kemgözlerden koruyordu
    Yanıtla +1
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    raxetul (Emrah Urhan) 4 gün
    Şuna Türk Linux Dağıtımı demek çok mu zor. Kıymetinden bir şey eksilmez, daha da artar.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 4 gün
    Devletin yerli yazılıma , veriye, uygulamaya destek verdiğini ne zaman göreceğiz acaba. Bu tür girişimlerden 5 yıl herhangi bir vergi almasa zaten sektör kendi kendine büyür.
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    Alqu 4 gün yeni yorumcu classf2re
    Bu sektörde eğitim reformu yapmak gerek çünkü bizim yeni nesil çocuklarımız seviyor ben yazılımcı olmak istiyorum diyen kod yazmak istiyorum diyen çok fazla çocuk gördüm. Bunları doğru bir eğitime tabi tutarsan keyif aldıkları işi yaparak sana gerçekten iyi hizmet sunarlar.

    Vergi olayından ziyade eğitim önemli ben 3-4 tane isim vermiyeyim sözde yazılımcı yetiştiren özel kuruluş biliyorum ciddi paralar alıyorlar ama hesap makinesi yapmak dışında doğru düzgün bir şey öğrettikleri yok denetlenmedikleri için saltanatlarını böyle sürdürüp insanları kandırıyorlar...
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    hidrojennn (gizli yok) 4 gün classf2re
    dediklerinde haklısın. yurtdışına satış yapan yazılım firmalarına, Türkiye'ye yurtdışından alınan yazımların muadillerini yapan firmalara vergi muafiyeti gelmeli. pardus ticari bir ürün değil kazançları yok. devlet daireleri kullanıyor. fakat devlet hardware ve personel destek yardımı yapabilir.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    javaprof (orhan yılmaz) 5 gün
    Xfce ve kde ye önem verilsin türkiyede deepin falan tutmaz.Hatta bence direk linux mint gibi ubuntu temelli yapın bakın yunanlılar mx linux u nasıl tutturdu yunanistan bizim onda birimiz büyüklüğünde ama adamlar bir yaptı tam yaptı şu anda dünyanın en iyi ve en popüler linux distrosu oldular. Pardus kaçıncı sırada 155. abi bizim yunanlardan neyimiz eksik?
    https://distrowatch.com/
    Bu bizim sayfa .
    https://distrowatch.com/table.php?distribution=pardus
    Bu yunan mx linux.
    https://distrowatch.com/table.php?distribution=mx

    devlet şuna yıllık 10 milyon lira bütçe ayırsa biz hergün distrowatcha girip sizi 1. sıraya çıkarırız ama şu anda o özveriyi önce sizden görmemiz lazım.
    2 Yanıt Yanıtla
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    CleanCoders (Fatih ) 4 gün javaprof
    distrowach da birinci olmanın hiç bir anlamı yok ki, kullanım istatistiği olsa helal olsun mx Linux derdim
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    Wakanda (Black Panther) 3 gün javaprof
    Hocam MX Linux Yunanistan menşeili bir dağıtım değil. ABD Mepis topluluğu destekli bir dağıtım. Mepis projesi bittiği için Mepisci tayfa kendilerine bir çatı ararken Antix dağıtımını buldular ve Mepis'in devamını bir Antix Linux sürümü olarak duyurdular. Mepisci tayfa Antix sürümü altında faaliyet gösterdikten sonra eski ekibi toplamayı başarınca ayrı bir proje olarak devam etme kararı aldılar. MX ismi, Mepis ve AntiX kelimelerinin birleşiminde oluştu.

    DistroWatch sitesinde menşei ülkenin ABD + Yunanistan yazma sebebi MX'in ilk geliştirilme aşamasının Antix Linux altında yapılmış oluşu ve ismin Mepis'in ilk harfinden ve AntiX'in son harfinden seçilmiş oluşu.

    Açık kaynaklı özgür yazılımda ilk çıkış ülkesi çok önemli değil çünkü her ülkeden katkı yapılıyor. MX Linux'u MX Linux yapan ise eski Mepis gönüllü geliştirici grubudur. Mepis zamanında DistroWatch sitesinde 1. sırada olan bir dağıtımdı ve çok popülerdi. Şimdi oradaki geliştiricilerin ve topluluğun önemli bir kısmı MX Linux ile yoluna devam ediyor.

    Açık kaynaklı özgür yazılım projesine kimin katkı verdiği çok önemli değil ama merak edenler için yazmakta yarar görüyorum. MX Linux'a Yunanlı geliştirici katkısı %10'u bile geçmez. Yunanlılar bu dağıtımda o kadar etkisiz ki MX Linux'un sitesi yapılırken destekleyen diller arasına Yunancayı ekletemediler. Hala site birçok dili desteklerken Yunanca desteğine sahip değil.

    Bizim Türk geliştiricilerinde sadece Pardus'u yok. Pardus 2011 sürümü tabanlı (eski Pardus tabanlı) Pisi Linux ve Arch Linux tabanlı Archman Linux dağıtımlarımızda var.

    1- Pisi Linux - www.pisilinux.org
    2- Archman Linux - www.archman.org

    Türkiye'den geliştiricilerin desteklediği yabancı dağıtımlarda var. Zamanında popüler olmuş Rus tabanlı Point Linux'da en çok desteklenen dış dağıtımlardan biriydi.

    1- Point Linux - www.pointlinux.org (Yunanlıların aksine Point Linux sitesi tamamen Türkçe desteklidir)

    Bizim yerli geliştiriciler birçok dağıtımın tabanını oluşturan eski Linux dağıtımı Debian'a da destek oluyorlar. Günümüzdeki Pardus'da taban olarak Debian'ı tercih ediyor.

    1- Debian Linux - www.debian.org/index.tr.html

    Uzun yıllardır Solaris başta olmak üzere alternatif işletim sistemlerinin gruplarına üye olur ve takip ederim. Geliştirme süreçlerine çeviri hariç katkı yapabilecek yeterli bilgiye sahip olmasam bile felsefeyi anlamış ve insanlığa ne kadar faydalı olduğunu kabul etmiş durumdayım. Solaris, BSD ve Linux dağıtımları da birbirine geçmiş durumda. Birine destek olan geliştirici başka birine daha destek oluyor, herkes el birliği ile hareket ediyor.

    Solaris ve BSD nedir diye merak edenler içinde bir dipnot düşeyim. Solaris ve BSD'de tıpkı Linux gibi açık kaynaklı işletim sistemi çekirdekleridir. Linux dağıtımları olduğu gibi Solaris ve BSD dağıtımları da bulunmaktadır. Bende uzun yıllardır bunları kullanıyorum. Kendi sistemimden de örnek vereyim. Daha fazlasını merak edenler arama motorlarında arama yapabilir veya forumun işletim sistemleri bölümünü inceleyebilir. (Detaylı soru soracaklar için şimdiden belirteyim, uzman veya geliştirici değilim, işim gereği sadece profesyonel düzeyde kullanıcıyım)

    Oracle Solaris 11.4


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    FreeBSD 12.1


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    kımyasal (ümit k) 5 gün
    En kısa sürede devlet kurumlarında kullanıma hazır gelir umarım.Hem devlet için tasarruf olur,hem de yazılım için çalışan departmanın büyütülmesi ile yeni ekmek kapısı açılır.
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    smart1978 (X Y) 4 gün kımyasal
    Donanim bilesenlerinin suruculerinin destegi de saglanmali. Aksi halde sansi zordur...
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    5798 kez okundu.
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