Huawei’den doğacak boşluğu Japon NEC kapatmak istiyor

Huawei’nin ağır ABD ambargosu altında kalması akıllı telefon pazarında olduğu kadar telekom sektöründe de etkisini hissettiriyor. Daha önce ABD, İngiltere gibi ağırlığa sahip olduğu pazarlardan bugün tamamen çıkmak zorunda kalabilir. Bu durum diğer firmaların iştahını kabartıyor.

Japon NEC fırsat kolluyor

Geçtiğimiz yıl Huawei’ye yapılan baskıların kendisine bir fırsat doğuracağını ön gören Samsung, 5G teknolojilerine yatırımlarını arttırmıştı. Firma bu yıl global pazarda önemli bir pay elde etmeyi bekliyor.

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Diğer taraftan Japon NEC ve NTT DoCoMo operatörü ortaklığı da benzer bir beklenti içerisinde. Global 5G ekipman yarışında Huawei’ye ambargo konusu son bir şans olarak görülüyor ve bu şans iyi değerlendirilmek isteniyor.

Japon NEC bir dönem baz istasyonları alanında önemli bir paya sahipti ancak Huawei başta olmak üzere Nokia ve Ericsson gibi rakiplerin hamleleri sonrasında binde 7 civarında bir orana gerilemişti.

Tam Boyutta Gör

Firma Huawei’nin önemli pazarlardan çekilmesini fırsat olarak görüyor. Özellikle İngiltere hükümetinin yüzde 35 civarında bir orana denk gelen Huawei ekipmanını değiştirme planları en büyük hedef.

NEC bu dönemde güvenilir 5G teknolojileri geliştirerek hükümetlerin gönlünü fethetmeyi planlıyor. İngiltere yanında ABD pazarına da göz kırpan firmanın 2030 yılında hedefi pazarda yüzde 20 civarında bir paya erişmek.

Daha önce ABD’nin de Cisco odaklı bir strateji planladığını ve kendi 5G ekipman devini yaratmak istediğini dile getirmiştik. Telekom sektöründe lider olan Huawei’nin engellenmesi sonrasında haliyle önemli bir pasta ortaya çıkıyor. Samsung, Cisco, Nokia, Ericsson ve NEC şimdiden bu pastadan pay kapmak için rekabete başlamış durumda.

https://www.gizmochina.com/2020/07/02/japanese-firm-nec-sees-huaweis-woes-as-a-chance-to-get-onboard-the-5g-market/

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