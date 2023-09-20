Tam Boyutta Gör Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’unardından Beşiktaş da fan token çıkarıyor. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün fan tokeni için Paribu ile iş birliği yapıldı. Beşiktaş Token (BJK), 26 Eylül’de Paribu’da ön sipariş sunulacak.

Fan token sayesinde taraftarlar kulüplerine doğrudan katkıda bulunma olanağı elde edecek. Taraftarlara tesis ve stat turlarına erişim, buralardaki etkinliklere katılım gibi çeşitli ayrıcalıklar sunulacak. Beşiktaş Token (BJK) sahipleri, çeşitli etkinliklerde futbolcularla tanışma fırsatı elde edilecek.

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Beşiktaş Token (BJK) fiyatı ne kadar?

Beşiktaş Fan Token için kilitli 25 TL ve kilitsiz 50 TL olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Kilitsiz tokenler için herhangi bir süre sınırı bulunmazken, kilitli tokenler 7 ay sonra satılabilecek.

Beşiktaş Token nasıl alınabilecek?

Paribu’da hesabı bulunan kullanıcılar, hesabındaki TL bakiyesi yeterli olduğu takdirde 26 Eylül itibarıyla Paribu uygulmaası ve https://www.paribu.com/besiktas-token web sayfasından Beşiktaş Token için talep oluşturabilecek.

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Beşiktaş fan token (BJK) satışa sunuluyor