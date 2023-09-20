Beşiktaş fan token (BJK) satışa sunuluyor

Fan token sayesinde taraftarlar kulüplerine doğrudan katkıda bulunma olanağı elde edecek. Taraftarlara tesis ve stat turlarına erişim, buralardaki etkinliklere katılım gibi çeşitli ayrıcalıklar sunulacak. Beşiktaş Token (BJK) sahipleri, çeşitli etkinliklerde futbolcularla tanışma fırsatı elde edilecek.
Beşiktaş Token (BJK) fiyatı ne kadar?
Beşiktaş Fan Token için kilitli 25 TL ve kilitsiz 50 TL olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Kilitsiz tokenler için herhangi bir süre sınırı bulunmazken, kilitli tokenler 7 ay sonra satılabilecek.
Beşiktaş Token nasıl alınabilecek?
Paribu’da hesabı bulunan kullanıcılar, hesabındaki TL bakiyesi yeterli olduğu takdirde 26 Eylül itibarıyla Paribu uygulmaası ve https://www.paribu.com/besiktas-token web sayfasından Beşiktaş Token için talep oluşturabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.