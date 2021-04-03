Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Paris Hilton’dan Bitcoin yorumu: “Beni heyecanlandırıyor”

    Paris Hilton, Bitcoin yatırımı olduğunu doğruladı ve kripto paralar hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.
    03 Nisan 2021, 03:22 (1 hf.)
    3,3b
    1
    24
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Paris Hilton’dan Bitcoin yorumu: “Beni heyecanlandırıyor”
    Tam Boyutta Gör

    Amerikalı Paris Hilton; sosyoelitlik, şarkıcılık, oyunculuk, mankenlik ve moda tasarımcılığının ardından şimdi de kripto paralarla ilgileniyor. Dünyanın en zengin süper modellerinden biri olan Paris Hilton, kısa bir süre önce CNBC’nin “Closing Bell” adlı programına konuk oldu.

    Ayrıca Bkz. "Çin Merkez Bankası’ndan Bitcoin ve Dijital Yuan açıklaması"

    Closing Bell adlı programda verdiği demeçte Bitcoin yatırımına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Hilton, bir süredir Bitcoin yatırımcısı olduğunu açıkladı. Süper model, ayrıca geçtiğimiz aylarda duyurduğu NFT projesine ilişkin detayları da paylaştı. 

    Bitcoin’de bir süredir yatırımı bulunduğunu kaydeden ünlü isim, Bitcoin’in kendisini heyecanlandırdığını ve kripto paralarda gelecek gördüğünü kaydetti.

    Şu anda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir servete sahip olan Hilton’un kozmetik markasının da son 15 yılda 2,5 milyar dolarlık satış yaptığı biliniyor.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Editörün Seçimi Yorum
    Hemen konu ile alakası ne, Paris Hilton kim oluyor vb. yorumlar gelmiş. Paris Hilton kim oluyor biliyor musunuz? Sahip olduğu servet ile bizim gibi gelişmemiş ü...
    Yorumu gör »     Clusive
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    snoppy 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    gerçekten bu foruma çok yakışır nitelikte, bilgilendirici bir haber
    Yanıtla +28
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssj (Kamuran TOPRAK) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Paris Hilton kim oluyor bu arada? Ekonomiye yön veren birisimidir? Fed başkan yardımcısı mı? Çin ekonomi bakanı mı? Yoksa bir Yiğit Bulut mu? DH Bu tür haberler yakışmıyor.
    Paris Hilton kim oluyor bu arada? Ekonomiye yön veren birisimidir? Fed başkan yardımcısı mı? Çin ekonomi bakanı mı? Yoksa bir Yiğit Bulut mu? DH Bu tür haberler...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    S siyah.kus 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bi karışmadığı kripto para işi kalmıştı oda tam oldu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Paetzold 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Paris yorum yaptıysa güven var demektir, teşekkürler paris hanım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    U uluscebecicankaya 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Takipteyiz ünlü ekonomist paris hanımı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T teknomani39 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kozmetik ürünlerine yorum yapmaya devam etsen daha iyi olur. Bitcoini olan ekonomist sanıyor kendini
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu an kullandığım telefon Sony XA1 Plus. Normalde telefon değiştirme sıklığım 5 yıl falan. Herhangi bir kur şoku yaşamaz isek, önümüzdeki sene alırım bu telefonu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    İ İhsanblack02 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Burada Faso fiso yapıyorlar millet parayı götürdü
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yapacak başka haber bulamadın mı?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ekonomiye yön vermeyebilir belki ama geçmişte mikili filmi çıkınca bir çok gencin yolunu bulmasını sağladı. Az emeği yok üzerimizde hakkını yemeyin şimdi...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ablacım bi dur zaten ortalık karışık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven ( joven) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sanal saçmalık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3303 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    paris hilton, bitcoin ve
    3 etiket daha yatırım nft Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Microsoft'un bu yılki Build geliştirici konferansı Mayıs sonunda gerçekleştirilecek 1 hf. Koklear implanttan yararlanılarak beyin dalgaları ölçüldü 1 hf. Supercell, Clash of Clans evreninden üç yeni oyun hazırlıyor 1 hf. Mart ayında ve ilk üç ay sonunda en çok satılan model Toyota Corolla oldu 1 hf. LeBron James'li Space Jam 2'den ilk fragman paylaşıldı 1 hf. Hyundai, Google ile sürücüsüz otomobil geliştireceğine dair söylentilere yanıt verdi 1 hf. Bu ay Prime Video’ya 2 orijinal içerik ekleniyor 1 hf. Pinterest, fotoğraf düzenleme uygulaması VSCO'yu satın almak istiyor 1 hf. 7 koltuklu Seat Tarraco SUV'un Türkiye fiyatı belli oldu 1 hf. Resident Evil Village'ın PS4 Pro'dan alınmış 5 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı 1 hf. Pixel 6, Google'ın kendi yongası tarafından desteklenebilir 1 hf. Huawei ilk monitörünü global olarak satışa sunuyor 1 hf. Tesla, yılın ilk çeyreğinde ürettiğinden daha fazlasını sattı 1 hf. Cupra Formentor Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Steam Hafta Sonu Fırsatları'nda öne çıkan oyunlar: %70'e varan indirimler 1 hf. Intel DG1 test edildi: RX 550’den yavaş 1 hf. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata TCL 10 SE var 1 hf. Intel Tiger Lake-U ve H35 serilerini yenilemeye hazırlanıyor 1 hf. 2 boyutlu aksiyon oyunu Steel Rats, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz 1 hf. Sony Xperia 1 III detayları açığa çıktı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Paris Hilton’dan Bitcoin yorumu: “Beni heyecanlandırıyor” Sonraki The Witcher'ın 2. sezonundan Geralt'ın bulunduğu bir görsel yayınlandı 1 hf. Microsoft, sanal asistanı Cortana'yı Android ve iOS platformlarından kaldırdı 1 hf. Huawei Band 6'nın görselleri ve özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Xiaomi Mi Band 6 ilk satış gününde yeni bir güncelleme aldı 1 hf. Vivo X60t tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran ve Zeiss imzalı kamera sistemi 1 hf. Twitter yakında Spaces'ın masaüstü sürümünü tanıtacak 1 hf. Haftalık Film Önerisi 19: High Life 1 hf. Microsoft, Windows 10'da üçüncü parti sürücüleri izole edecek: Peki ama neden? 1 hf. LG önümüzdeki hafta mobil bölümünü kapattığını duyurabilir 1 hf. Çin Merkez Bankası’ndan Bitcoin ve Dijital Yuan açıklaması 1 hf. Huawei Sound akıllı hoparlör nihayet Avrupa’da satışa çıkıyor 1 hf. Sony Xperia etkinliği 14 Nisan tarihinde 1 hf. Türkiye’de BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı 1 hf. Lenovo Legion 2 Pro özellikleri detaylanıyor 1 hf. Akıllı telefon olmadan arama yapabilen akıllı saat Amazfit GTR 2 eSIM tanıtıldı 1 hf. Apple Arcade sistemine 30'dan fazla yeni oyun eklendi: NBA 2K21, Don't Starve ve daha fazlası 1 hf. Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC 1 hf. Yeni görseller BMW CE 04 elektrikli motosikletin üretime yaklaştığını gösteriyor 1 hf. realme X7 Pro Extreme Edition tanıtıldı: İşte fiyatı 1 hf. Hem şık hem de kaliteli akıllı saat | Huawei Watch GT2 Pro inceleme Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız