Paris Hilton’dan Bitcoin yorumu: “Beni heyecanlandırıyor”

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Amerikalı Paris Hilton; sosyoelitlik, şarkıcılık, oyunculuk, mankenlik ve moda tasarımcılığının ardından şimdi de kripto paralarla ilgileniyor. Dünyanın en zengin süper modellerinden biri olan Paris Hilton, kısa bir süre önce CNBC’nin “Closing Bell” adlı programına konuk oldu.

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Closing Bell adlı programda verdiği demeçte Bitcoin yatırımına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Hilton, bir süredir Bitcoin yatırımcısı olduğunu açıkladı. Süper model, ayrıca geçtiğimiz aylarda duyurduğu NFT projesine ilişkin detayları da paylaştı.

Bitcoin’de bir süredir yatırımı bulunduğunu kaydeden ünlü isim, Bitcoin’in kendisini heyecanlandırdığını ve kripto paralarda gelecek gördüğünü kaydetti.

Şu anda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir servete sahip olan Hilton’un kozmetik markasının da son 15 yılda 2,5 milyar dolarlık satış yaptığı biliniyor.

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