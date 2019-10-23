Parmak izi sensörü hatası Samsung’un başını ağrıtabilir

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Geçtiğimiz günlerde Galaxy S10 modelindeki ekrana entegre parmak izi okuyucusunun ekran koruyucular üzerinden aldatılabileceği ortaya çıkmıştı. İlk başta nasıl bir sorun olduğu tam anlaşılamayan sensör hatası bankacılık sektöründe krize neden oldu.

Sorun büyük

Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serilerindeki ekrana entegre parmak izi okuyucusu ultrason temelinde çalışıyor. Yani parmağınızı koyduğunuzda ses dalgaları ile 3 boyutlu bir iz haritası çıkarılıyor ve sonrasında kimlik haline getiriliyor.

Bununla birlikte bazı kullanıcılar telefonlarına uyguladıkları ekran koruyucu nedeniyle sensörün farklı kişilerin parmak izini de kabul ederek kilidi açtığını fark etmiş. Soruna neyin sebep olduğu tam bilinmemekle birlikte şimdilik Samsung’un onay verdiği ekran koruyucuların kullanılması isteniyor.

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Parmak izi okuyucusunda oluşan hata bankacılık uygulamaları için bir probleme dönüşmüş durumda. Asıl giriş yöntemi olarak parmak izi okuyucusunun belirlendiği bankacılık uygulamalarında büyük bir risk oluştuğu ifade ediliyor.

Sorunun ortaya çıkması ile birlikte pek çok bankadan anında tepkiler gelmeye başladı. İlk etapta bankalar kullanıcıların parmak izi kimliğini asıl giriş yöntemi olarak kullanmamasını istemişti ancak hemen arkasından bu yöntem engellenmeyen başladı.

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İngiliz NBS, NatWest bankaları, İsrailli Hapoalim Bank ve Güney Koreli KaKao Bank; kendi uygulamalarında ya Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modellerinden parmak izi girişine izin vermiyor ya da uygulamayı bu modellerde tamamen engellemiş durumda. Yani Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 kullanıcıları mobilden belirli banka uygulamalarına ulaşamıyor. Çin Halk Bankası ise Galaxy Tab 6 modelini de engelliler listesine eklemiş. Aslında bu modelde optik parmak izi sensörü yer alıyordu ancak bankanın hamlesi endişe uyandırdı.

Sensör okuma sorunu sadece ultrason tabanlı değil optik tabanlıysa bu kez Galaxy A serisindeki belirli modeller de potaya girmiş olacak. Bu durumda oldukça geniş bir yelpazede Samsung telefonlarına bankacılık uygulamaları yasağı gelebilir. Şimdiye kadar parmak izi sensörü üzerinden bir dolandırıcılık haberi gündeme gelmiş değil bu bakımdan Samsung’un problemi gidermek için vakti var. Aksi takdirde yakın dönemde kullanıcı şikayetleri mahkemelere yansıyabilir.

Samsung’un Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modelleri için bir güncelleme yayınlayacağı belirtiliyor. Sorunu çözmesi beklenen güncelleme tüm kayıtlı parmak izlerini de silecek. Bu nedenle parmak izlerinin yeniden kayıt edilmesi gerekecek.

https://www.gsmarena.com/banks_around_the_world_are_removing_support_for_the_galaxy_s10_and_note10_from_their_apps-news-39756.php