Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Parmak izi sensörü hatası Samsung’un başını ağrıtabilir

    Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serilerindeki ultrason parmak izi sensörünün çok ucuz ekran koruyucuları üzerinden yanıltılabiliyor olması bankacılık sektöründe kriz oluşturdu.
    54 dk.
    418
    23
    4
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Parmak izi sensörü hatası Samsung’un başını ağrıtabilir
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde Galaxy S10 modelindeki ekrana entegre parmak izi okuyucusunun ekran koruyucular üzerinden aldatılabileceği ortaya çıkmıştı. İlk başta nasıl bir sorun olduğu tam anlaşılamayan sensör hatası bankacılık sektöründe krize neden oldu.

    Sorun büyük

    Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serilerindeki ekrana entegre parmak izi okuyucusu ultrason temelinde çalışıyor. Yani parmağınızı koyduğunuzda ses dalgaları ile 3 boyutlu bir iz haritası çıkarılıyor ve sonrasında kimlik haline getiriliyor.

    Bununla birlikte bazı kullanıcılar telefonlarına uyguladıkları ekran koruyucu nedeniyle sensörün farklı kişilerin parmak izini de kabul ederek kilidi açtığını fark etmiş. Soruna neyin sebep olduğu tam bilinmemekle birlikte şimdilik Samsung’un onay verdiği ekran koruyucuların kullanılması isteniyor.

    Ayrıca Bkz. "Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor"

    Parmak izi okuyucusunda oluşan hata bankacılık uygulamaları için bir probleme dönüşmüş durumda. Asıl giriş yöntemi olarak parmak izi okuyucusunun belirlendiği bankacılık uygulamalarında büyük bir risk oluştuğu ifade ediliyor.

    Sorunun ortaya çıkması ile birlikte pek çok bankadan anında tepkiler gelmeye başladı. İlk etapta bankalar kullanıcıların parmak izi kimliğini asıl giriş yöntemi olarak kullanmamasını istemişti ancak hemen arkasından bu yöntem engellenmeyen başladı.

    Parmak izi sensörü hatası Samsung’un başını ağrıtabilir
    Tam Boyutta Gör

    İngiliz NBS, NatWest bankaları, İsrailli Hapoalim Bank ve Güney Koreli KaKao Bank; kendi uygulamalarında ya Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modellerinden parmak izi girişine izin vermiyor ya da uygulamayı bu modellerde tamamen engellemiş durumda. Yani Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 kullanıcıları mobilden belirli banka uygulamalarına ulaşamıyor. Çin Halk Bankası ise Galaxy Tab 6 modelini de engelliler listesine eklemiş. Aslında bu modelde optik parmak izi sensörü yer alıyordu ancak bankanın hamlesi endişe uyandırdı.

    Sensör okuma sorunu sadece ultrason tabanlı değil optik tabanlıysa bu kez Galaxy A serisindeki belirli modeller de potaya girmiş olacak. Bu durumda oldukça geniş bir yelpazede Samsung telefonlarına bankacılık uygulamaları yasağı gelebilir. Şimdiye kadar parmak izi sensörü üzerinden bir dolandırıcılık haberi gündeme gelmiş değil bu bakımdan Samsung’un problemi gidermek için vakti var. Aksi takdirde yakın dönemde kullanıcı şikayetleri mahkemelere yansıyabilir.

    Samsung’un Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modelleri için bir güncelleme yayınlayacağı belirtiliyor. Sorunu çözmesi beklenen güncelleme tüm kayıtlı parmak izlerini de silecek. Bu nedenle parmak izlerinin yeniden kayıt edilmesi gerekecek.



    https://www.gsmarena.com/banks_around_the_world_are_removing_support_for_the_galaxy_s10_and_note10_from_their_apps-news-39756.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    MustafaC53 33 dk.
    10 Serisini bilmiyorum ama bendeki A70 doğru düzgün parmağımı bile okumuyor, o yüzden sahtekârlık yapmaları zor A70 de :D
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WmGMD 23 dk. MustafaC53
    A70 in okuyucu cidden sıkıntı. Arkadaşim önce kullanmayı denedi parmak izini sonra yüz tanımaya döndü baktı oda benzeyen kişilere açıyor. Şuan şifre bile koymuyor telefona ekranı kaydırıp açıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alito 39 dk.
    Her zaman emekleyecek olan tek şey teknolojidir. Çünkü sonu yoktur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    deoks 48 dk.
    Bir telefona 11 bin lira veriyorsun ama hala bu rezillikleri yaşıyorsun. Olacak iş değil.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. Nissan'ın gelecekteki tasarım dilini gösteren Ariya konsepti ile tanışın 54 dk. GÖRÜNTÜLENEN Parmak izi sensörü hatası Samsung’un başını ağrıtabilir Sonraki İşte Eylül ayının en çok kazandıran oyunları 1 sa. Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş Meizu 16T resmen tanıtıldı 2 sa. Mazda'nın ilk tam elektrikli otomobili tanıtıldı: Mazda MX-30 2 sa. Razer Viper Ultimate en hızlı kablosuz fare olduğu iddiasında 3 sa. Snapdragon 735 yonga seti ortaya seviyeye 5G desteği sunacak 3 sa. iPhone SE 2 panelleri LG Display tarafından sağlanacak 4 sa. Lilium’un elektrikli uçan taksisi, saatte 100 kilometre hıza ulaştı 14 sa. Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor 15 sa. Terminator: Dark Fate hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 16 sa. Netflix, 2 milyar dolar borçlanmayı planlıyor 17 sa. Lightnite: Oynadıkça Bitcoin kazanın 17 sa. İnsanlık Mars'a ne zaman iniş yapacak? NASA başkanı tarih verdi 18 sa. Apple’ın patent kavgası bitmedi 18 sa. Dört arka kamera ve uygun fiyatlı Huawei Nova 5z resmen tanıtıldı 18 sa. Uçak kanatları için yeni kompozit metal köpük 19 sa. Kolay şarj imkânı sunan Honor Band 5i tanıtıldı 19 sa. Türkiye'de ilk kez üretilecek alüminyum motor bloku için testler başladı 19 sa. 114" 4K HDR ekranda film ve oyun deneyimi LG Cinebeam HU80KG UHD Lazer Projektör inceleme 20 sa. PlayStation 5’e ait işlemcinin muhtemel saat hızı belli oldu 20 sa. Microsoft, sisteme sızmaları önlemek için Secured-core PC girişimini kurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği tesisi açıldı
    DonanımHaber
    Vin Diesel'li süper kahraman filmi Bloodshot'ın ilk fragmanı p...
    DonanımHaber
    2020'de vergi gelirlerinin rekor seviyeye çıkarılması hedeflen...
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Android telefonlar 1 yil sonra ölüyor yavasliyor diyenler nasi...
    DH Forum
    Çocuğunu sünnet ettirmek istemeyen kaç kişi var?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim