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    Brembo, süspansiyon üreticisi Öhlins'i 405 milyon dolara satın aldı

    Fren sistemleri devi Brembo, yüksek performanslı süspansiyon üreticisi Öhlins Racing'i satın aldı. 405 milyon dolar değerindeki anlaşma şirketin tarihindeki en büyük satın alma oldu.
    Brembo, süspansiyon üreticisi Öhlins'i satın aldı Tam Boyutta Gör
    İtalyan fren sistemleri devi Brembo, İsveçli süspansiyon bileşenleri üreticisi Öhlins Racing'in tamamını 405 milyon dolara satın aldı. Öhlins'in ana şirketi Tenneco ile bir anlaşma imzalanmış durumda, ancak bu devralmanın gerçekleşmesi için düzenleyici kurumların onay vermesi gerekli. Taraflar bu sürecin 2025 yılı başlarında tamamlanmasını bekliyor.

    1976 yılında kurulan Öhlins Racing, otomobil ve motosikletler için yüksek performanslı süspansiyon sistemleri ve yazılımlarıyla tanınıyor. Şirketin biri İsveç, diğeri Tayland'da olmak üzere iki üretim tesisi ve yine bu ülkelerde iki Ar-Ge merkezi var. Ayrıca ABD ve Almanya gibi bir dizi ülkede distribütörlükleri bulunuyor. Yaklaşık 500 çalışana sahip.

    Brembo, süspansiyon üreticisi Öhlins'i satın aldı Tam Boyutta Gör
    Günlük kullanım ve yarış otomobilleri ile motosikletler için süspansiyon bileşenleri ve yazılım üreten Öhlins; MotoGP, Formula 1, World Superbike ve NASCAR gibi prestijli motor sporları organizasyonlarının uzun süredir tedarikçisi konumunda. Şirket, 2024 yılını yaklaşık 144 milyon dolar ciro ve %21–22 kâr marjı ile kapatmayı hedefliyor.

    Brembo tarihindeki en büyük satın alım

    Brembo, tarihindeki en büyük satın alma olan Öhlins'i, iki tekerlekli araçlar ve motor sporları alanındaki yatırımlarını daha da güçlendirmek olarak değerlendiriyor. Şirket, daha önce 2021 yılında Danimarkalı fren balatası üreticisi SBS Friction ve İspanyol fren sistemi üreticisi J.Juan'ı satın almış ve bu yılın başlarında Tayland'da yeni bir motosiklet fren sistemi üretim tesisi açacağını duyurmuştu.

    Brembo, süspansiyon üreticisi Öhlins'i satın aldı Tam Boyutta Gör
    Brembo Group İcra Kurulu Başkanı Matteo Tiraboschi, bu satın almanın Brembo'nun otomotiv sektörüne yönelik akıllı ve entegre çözümler geliştirme stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı. Öhlins Racing'in süspansiyon sistemleri Audi, BMW, Ford, Honda, Hyundai, Lamborghini ve Volvo gibi birçok prestijli otomobil markası tarafından kullanılıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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