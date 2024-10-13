Brembo, süspansiyon üreticisi Öhlins'i 405 milyon dolara satın aldı

1976 yılında kurulan Öhlins Racing, otomobil ve motosikletler için yüksek performanslı süspansiyon sistemleri ve yazılımlarıyla tanınıyor. Şirketin biri İsveç, diğeri Tayland'da olmak üzere iki üretim tesisi ve yine bu ülkelerde iki Ar-Ge merkezi var. Ayrıca ABD ve Almanya gibi bir dizi ülkede distribütörlükleri bulunuyor. Yaklaşık 500 çalışana sahip.
Brembo tarihindeki en büyük satın alım
Brembo, tarihindeki en büyük satın alma olan Öhlins'i, iki tekerlekli araçlar ve motor sporları alanındaki yatırımlarını daha da güçlendirmek olarak değerlendiriyor. Şirket, daha önce 2021 yılında Danimarkalı fren balatası üreticisi SBS Friction ve İspanyol fren sistemi üreticisi J.Juan'ı satın almış ve bu yılın başlarında Tayland'da yeni bir motosiklet fren sistemi üretim tesisi açacağını duyurmuştu.
karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...