Brembo, süspansiyon üreticisi Öhlins'i 405 milyon dolara satın aldı

Tam Boyutta Gör İtalyan fren sistemleri devi Brembo, İsveçli süspansiyon bileşenleri üreticisi Öhlins Racing'in tamamını 405 milyon dolara satın aldı. Öhlins'in ana şirketi Tenneco ile bir anlaşma imzalanmış durumda, ancak bu devralmanın gerçekleşmesi için düzenleyici kurumların onay vermesi gerekli. Taraflar bu sürecin 2025 yılı başlarında tamamlanmasını bekliyor.

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1976 yılında kurulan Öhlins Racing, otomobil ve motosikletler için yüksek performanslı süspansiyon sistemleri ve yazılımlarıyla tanınıyor. Şirketin biri İsveç, diğeri Tayland'da olmak üzere iki üretim tesisi ve yine bu ülkelerde iki Ar-Ge merkezi var. Ayrıca ABD ve Almanya gibi bir dizi ülkede distribütörlükleri bulunuyor. Yaklaşık 500 çalışana sahip.

Tam Boyutta Gör Günlük kullanım ve yarış otomobilleri ile motosikletler için süspansiyon bileşenleri ve yazılım üreten Öhlins; MotoGP, Formula 1, World Superbike ve NASCAR gibi prestijli motor sporları organizasyonlarının uzun süredir tedarikçisi konumunda. Şirket, 2024 yılını yaklaşık 144 milyon dolar ciro ve %21–22 kâr marjı ile kapatmayı hedefliyor.

Brembo tarihindeki en büyük satın alım

Brembo, tarihindeki en büyük satın alma olan Öhlins'i, iki tekerlekli araçlar ve motor sporları alanındaki yatırımlarını daha da güçlendirmek olarak değerlendiriyor. Şirket, daha önce 2021 yılında Danimarkalı fren balatası üreticisi SBS Friction ve İspanyol fren sistemi üreticisi J.Juan'ı satın almış ve bu yılın başlarında Tayland'da yeni bir motosiklet fren sistemi üretim tesisi açacağını duyurmuştu.

Tam Boyutta Gör Brembo Group İcra Kurulu Başkanı Matteo Tiraboschi, bu satın almanın Brembo'nun otomotiv sektörüne yönelik akıllı ve entegre çözümler geliştirme stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı. Öhlins Racing'in süspansiyon sistemleri Audi, BMW, Ford, Honda, Hyundai, Lamborghini ve Volvo gibi birçok prestijli otomobil markası tarafından kullanılıyor.

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