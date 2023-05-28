Pasifik Okyanusu'nda henüz bilinmeyen 5 binden fazla canlı bulundu

Sadece 6 tanesi önceden görülmüş
Biyologlar birkaç yıldır derin deniz dalgıçlarıyla bölgeyi aktif olarak araştırıyor. Bunun nedeni bölgenin kobalt, nikel ve diğer mineraller açısından zengin olması ve yakında madencilik şirketlerinin eline geçebilme ihtimali. Bu da kaçınılmaz olarak faunada bir değişime yol açacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)