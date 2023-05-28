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    Anlık Bildirim

    Pasifik Okyanusu'nda henüz bilinmeyen 5 binden fazla canlı bulundu

    Bilim insanları Pasifik Okyanusu'nun el değmemiş bir bölgesinde deniz tabanında yaşayan 5.000'den fazla yeni tür keşfettiler.                                    
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    Pasifik Okyanusu'nda bilinmeyen 5 binden fazla canlı bulundu Tam Boyutta Gör
    ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nden bilim insanları Pasifik Okyanusu'nun Clarion-Clipperton Derin Deniz bölgesinde 5.000'den fazla farklı hayvan türü keşfetti. Bu geniş alan Hawaii ve Meksika arasında yaklaşık 6 kilometre derinlikte yer alıyor.

    Sadece 6 tanesi önceden görülmüş

    Biyologlar birkaç yıldır derin deniz dalgıçlarıyla bölgeyi aktif olarak araştırıyor. Bunun nedeni bölgenin kobalt, nikel ve diğer mineraller açısından zengin olması ve yakında madencilik şirketlerinin eline geçebilme ihtimali. Bu da kaçınılmaz olarak faunada bir değişime yol açacak.

    Pasifik Okyanusu'nda bilinmeyen 5 binden fazla canlı bulundu Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, bulunan türlerin %90'ının daha önce hiç görülmediğini veya incelenmediğini belirtiyor. Çoğunun adı bile yok ve burada bulunan hayvanların neredeyse tamamı başka hiçbir yerde bulunmuyor. Yırtıcı sünger ve deniz hıyarı da dahil olmak üzere sadece altı tanesinin başka yerlerde görüldüğü belirtiliyor. Yeni keşfedilen canlılar ise çoğunlukla eklembacaklılar, solucanlar ve ekinodermlerden oluşuyor.
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