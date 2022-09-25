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    Volkanik patlama Pasifik Okyanusu’nda yeni bir ada oluşturdu

    Sualtı yanardağının patlaması sonrasında okyanusun ortasında yeni bir ada oluşumu gözlemlendi. NASA'nın Earth Observatory uyduları tarafından yeni ada, Pasifik Okyanusu'nda keşfedildi.

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    Volkanik patlama Pasifik Okyanusu’nda yeni bir ada oluşturdu
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    NASA Earth Observatory tarafından yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu’nda bulunan Orta Tonga Adaları yakınlarındaki sualtı volkanın patlaması sonucunda yeni genç bir adanın meydana geldiği belirtiliyor. Oluşan genç ada ise halen daha büyüme sürecine devam ediyor.

    Yeni Zelanda'dan Tonga'ya uzanan alanda dünyanın en yüksek sualtı volkan yoğunluğu bulunuyor. 10 Eylül tarihinde ise bu bölgede bulunan bir volkan faaliyete geçti ve o zamandan beri defalarca patlama meydana geldi. Açığa çıkan kül ve buhar 3 kilometre yüksekliğe püskürtüldü ve suyun rengi tepkimeler sonucunda değişti.

    Home Reef olarak adlandırılan ada, denizaltı yanardağının tepesinde bulunan bir volkanik ada konumunda. Esasında ada geçici bir ömre sahip, zira 1852, 1857, 1984, 2006 ve 2022'de art arda gelen patlamalarla defalarca kez ortaya çıkmış fakat sonrasında ise aşınarak yok olmuş.

    Ada büyümeye devam ediyor

    Pasifik Okyanusu’nda yeni bir ada oluşumu gözlemlendi
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    14 Eylül'de Tonga Jeoloji Hizmetleri'nden araştırmacılar, adanın alanının 4.000 metrekare (1 akre) ve deniz seviyesinden yüksekliğinin 10 metre (33 fit) olduğunu tahmin ettiler. 20 Eylül'e kadar ada 24.000 metrekareyi (6 dönüm) kapsayacak şekilde büyüdü ve 25 Eylül’de denizden yüksekliği 15 metreye ulaştı.

    Yeni adanın ömrü kısa olabilir

    Ne yazık ki yeni bebek ada, dalgaların neden olduğu volkanik kaya bozulması nedeniyle bir süre sonra yok olabilir. NASA'ya göre, denizaltı volkanları tarafından oluşturulan adalar, bazen yıllarca sürse de genellikle kısa ömürlü. Örneğin, 2020'de yakındaki Lateiki Yanardağı'nda meydana gelen 12 günlük patlama sonucunda oluşan bir ada iki ay sonra yok olurken, aynı yanardağ tarafından 1995'te oluşturulan bir ada 25 yıl boyunca suyun üstünde kaldı.

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    homebird 7 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 11 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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