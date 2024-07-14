Türk gençlerden tarım alanında devrim yaratan icat

Türk gençler tarımı dönüştürüyor
Plantzma cihazı, mahsulün dayanıklılığını artırmak ve sulamada kullanılan suyu zenginleştirmek için düşük sıcaklıkta plazma kullanarak daha iyi verim ve daha sağlıklı bitkiler elde edilmesini sağlıyor. Beyza, Mir Baran, Diyar, Adar ve Dilvin’denoluşan Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi ekibi The Earth Prize’da ikinci olmayı başardı. The Earth Prize, her yıl Dünya Vakfı tarafından ortaöğretim öğrencilerine verilen çevresel sürdürülebilirlik ödülü konumunda.
Cihaz nasıl çalışıyor?
Cihazda plazmanın varlığı ise Beyza Kaya’dan çıkmış durumda. Beyza bu konu hakkında şunları söylüyor: "Plazma kullanmayı düşündüm çünkü ötegezegenlerle ilgileniyordum. Bu yüzden NASA'nın makalelerini çok okuyordum. Ayrıca NASA'nın plazma ve geniş kullanım alanları hakkında çok fazla çalışması bulunuyor."
Dünya'da nadir bulunan ancak uzayda bol miktarda bulunan plazmanın yaratılması için üç şeye ihtiyaç duyuluyor; hava gibi bir gaz, elektrotlu bir deşarj sistemi ve bir voltaj sistemi. Tüm bunlar Plantzma’nın temel bileşenleri arasında yer alıyor. Elbette cihaz, füzyon reaktörlerinde kullanılan milyonlarca derecelik plazmayı kullanmıyor. Plantzma, işini yapabilmesi için düşük sıcaklıkta plazmaya ihtiyaç duyuyor. Ekimden önce cihazdaki bir kapta tohumlar plazma ile buluşturularak yüzeylerinde nano çatlaklar oluşturuluyor. Bu çatlaklar tohumların çimlenme oranını ve büyüme potansiyelini yükseltiyor. Bu da hastalıklara, kuraklığa ve diğer çevresel stres faktörlerine karşı tohumu daha dirençli hale getiriyor.
Bununla birlikte sulamada kullanılan su, plazma ile işlenerek bitki için gerekli besinleri sağlayan, meyve ve sebzeleri canlandıran azotla zenginleştiriliyor. Bu sayede plazma ile çevre dostu gübre elde edilmiş oluyor. Dolayısıyla bu sistem, çiftçilere ekim öncesinden ekim sonrasına kadar rehberlik etmiş oluyor. En nihayetinde de ise Plantzma, rekolte kaybının önüne geçiyor.
Ekip, plazma teknolojisinin mümkün olduğunca erişilebilir olmasını, böylece ölçeklendirilebilmesini ve kırsal topluluklarda kullanılabilmesini istiyor. Ekip şimdilerde bu büyük umutlar vadeden projelerini geliştirmek ve uluslararası alana yayabilmek için fon toplamaya çalışıyor. Plantzma cihazının sahadaki kullanımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
[DHVIDEO=81062Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/hydrogen-fuel-cell-powered-apartment-korea https://plantzma.com/agriculture#page-1 https://www.theearthprize.org/the-earth-prize-2024/ceres#story Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.