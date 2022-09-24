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    NASA’nın Artemis 1 görevi tam bir kabusa döndü: Fırlatma tekrar ertelendi

    NASA’nın insanlı Ay görevlerinin temelini oluşturacak olan Artemis 1 görevi, tekrar tekrar ertelenmeye devam ediyor. Bu kez karşılaşılan sorun ise tropikal fırtına.
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    NASA Artemis 1 görevi fırtına nedeniyle bir kez daha ertelendi
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    Uzay ajansı NASA, 27 Eylül Salı günü Florida'nın Atlantik kıyısındaki Kennedy Uzay Merkezi'nden Artemis 1’i fırlatmayı hedefliyordu. Tüm planlar geçtiğimiz Cuma gününe kadar bu tarihe odaklanmıştı ancak NASA yetkilileri Karayipler'de Tropikal Depresyon 9 olarak adlandırılan fırtına nedeniyle görevi bir kez daha erteledi.

    Artemis 1’in önündeki tek engel şimdilik hava koşulları

    Karayipler de oluşan tropikal fırtına modellerine göre önümüzdeki hafta ortasında Florida, güçlü bir kasırga ile karşı karşıya kalacak. Toplanan verilere göre 27 Eylül tarihinde havanın fırlatmaya el verişli olma ihtimali sadece yüzde 20 olarak hesaplanmış. Dolayısıyla NASA’nın fırlatma işlemini tekrardan iptal etmesi şaşırtıcı olmadı.

    Fırlatma Ekim ayında da olmayabilir

    NASA Artemis 1 görevi fırtına nedeniyle bir kez daha ertelendi
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    NASA’nın 27 Eylül’deki fırlatma penceresini iptal etme kararı sonrasında gözler 2 Ekim tarihine çevrildi. Ancak bu tarihte de fırlatmanın olamayabileceği belirtiliyor. Zira Artemis 1 görevinde kullanılacak olan SLS roketi ve Orion kapsülünü kasırgadan korumak için hangara taşınma süreci işletiliyor. Eğer Artemis 1 fırlatma sahasında tutulmayıp hangara çekilirse 2 Ekim’deki yedek fırlatma tarihine de yetişmek pek mümkün olmayabilir. Eğer 2 Ekim'de de fırlatma gerçekleşmezse bir sonraki fırlatma denemesi için Kasım ayının ikinci yarısına kadar beklenmesi gerekecek.

    Ay’a insan gönderme hedefi için en kritik görev

    NASA Artemis 1 görevi fırtına nedeniyle bir kez daha ertelendi
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    Milyarlarca dolarlık Artemis görevi üç kısımdan oluşuyor: Artemis 1, Artemis 2 ve Artemis 3. Artemis 1 görevi, dev ve en güçlü roket olarak adlandırılan SLS fırlatma sistemiyle birlikte Orion kapsülünü taşıyacak. İnsansız olarak gerçekleştirilecek görevde Ay’ın yörüngesine gidilip tekrardan Dünya’ya dönülmesi hedefleniyor. Dolayısıyla son derece büyük bir öneme sahip olan test uçuşu olarak nitelendirilebilir.

    Artemis 1’den elde edilecek olan veriler 2024’te gerçekleşecek olan insanlı Artemis 2 görevinde kullanılacak. Bu görevde astronotlar Ay yörüngesine gönderilecek fakat Ay’a indirilmeden Dünya’ya geri döndürülecek. Artemis 3 ise 2025 veya 2026 yılında fırlatılacak ve astronotlar Ay’ın güney kutbuna indirilecek.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2022/9/23/23368924/nasa-artemis-tropical-depression-storm-launch https://www.space.com/artemis-1-moon-launch-delay-tropical-storm-ian
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