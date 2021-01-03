SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom 21 Ocak'ta mobil cihazlara geliyor

Yayıncılığını HandyGames'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Purple Lamp Studios'un yaptığı SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, mobil cihazlara geliyor.
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Bu yılın ortalarında PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanan SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, 21 Ocak'ta iOS ve Android cihazlar için yayınlanacak.İlginizi Çekebilir Viking temalı strateji oyunu Northgard'ın mobil sürümünden oynanış videosu paylaşıldı
Oyun App Store üezrinde 79,99 TL, Google Play üzerinde fiyatı belli değil ancak yakın bir fiyat olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Google Play üzerinden şu anda ön kayıt yaptırabilirsiniz. Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.
SpongeBob SquarePants www.handy-games.com GmbH Oyunlar ₺79,99 3 GB
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom HandyGames Aksiyon Cihaza göre değişir
Tanıtım Yazısı
Hazır mısınız çocuklar? Sünger ihtişamının hiç bozulmadan aktarıldığı bu tekrar yapımla kült geri dönüyor! SpongeBob, Patrick ve Sandy olarak oyna, uğursuz Plankton'a suçtan kazandığının Bay Yengeç'ten kazandığından bile daha az olacağını göster. Güçlü baloncuklarınla Bikini Bottom'ı delirmiş robotlardan kurtarmak ister misin? Neden istemeyesin ki? Yeni çok oyunculu modda güç birliği yapalım mı? Savaş başladı bile!
Özellikler
- SpongeBob, Patrick ve Sandy olarak oyna ve her birine özel becerileri kullan
- Plankton'un, Bikini Bottom'ı çılgın robotlarıyla ele geçirme planını engelle
- Çok sevilen seriden sayısız karakterle buluş
- Gelmiş geçmiş en iyi SpongeBob oyunlarından birinin, birebir tekrar yapımı
- Yüksek kalite görseller, modern çözünürlük seviyesi, titizlikle iyileştirilmiş oynanış
- Robo Squidward bölüm sonu kapışması ve orijinal oyundan çıkarılmış daha pek çok içerik
- Tam oyun kumandası desteği
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.