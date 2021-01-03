SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom 21 Ocak'ta mobil cihazlara geliyor

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Yayıncılığını HandyGames'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Purple Lamp Studios'un yaptığı SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, mobil cihazlara geliyor.

Ayrıca Bkz. "Bulmaca oyunu The Pillar, 13 Ocak'ta iOS cihazlar için çıkış yapacak"

Bu yılın ortalarında PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanan SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, 21 Ocak'ta iOS ve Android cihazlar için yayınlanacak.

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Oyun App Store üezrinde 79,99 TL, Google Play üzerinde fiyatı belli değil ancak yakın bir fiyat olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Google Play üzerinden şu anda ön kayıt yaptırabilirsiniz. Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

SpongeBob SquarePants www.handy-games.com GmbH Oyunlar ₺79,99 3 GB

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom HandyGames Aksiyon Cihaza göre değişir

Tanıtım Yazısı

Hazır mısınız çocuklar? Sünger ihtişamının hiç bozulmadan aktarıldığı bu tekrar yapımla kült geri dönüyor! SpongeBob, Patrick ve Sandy olarak oyna, uğursuz Plankton'a suçtan kazandığının Bay Yengeç'ten kazandığından bile daha az olacağını göster. Güçlü baloncuklarınla Bikini Bottom'ı delirmiş robotlardan kurtarmak ister misin? Neden istemeyesin ki? Yeni çok oyunculu modda güç birliği yapalım mı? Savaş başladı bile!

Özellikler

SpongeBob, Patrick ve Sandy olarak oyna ve her birine özel becerileri kullan

Plankton'un, Bikini Bottom'ı çılgın robotlarıyla ele geçirme planını engelle

Çok sevilen seriden sayısız karakterle buluş

Gelmiş geçmiş en iyi SpongeBob oyunlarından birinin, birebir tekrar yapımı

Yüksek kalite görseller, modern çözünürlük seviyesi, titizlikle iyileştirilmiş oynanış

Robo Squidward bölüm sonu kapışması ve orijinal oyundan çıkarılmış daha pek çok içerik

Tam oyun kumandası desteği

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