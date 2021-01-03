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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom 21 Ocak'ta mobil cihazlara geliyor

    2020 yılının Haziran ayında PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanan SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated mobil cihazlara geliyor.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom 21 Ocak'ta mobil cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını HandyGames'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Purple Lamp Studios'un yaptığı SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, mobil cihazlara geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Bulmaca oyunu The Pillar, 13 Ocak'ta iOS cihazlar için çıkış yapacak"

    Bu yılın ortalarında PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanan SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, 21 Ocak'ta iOS ve Android cihazlar için yayınlanacak.

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    Oyun App Store üezrinde 79,99 TL, Google Play üzerinde fiyatı belli değil ancak yakın bir fiyat olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Google Play üzerinden şu anda ön kayıt yaptırabilirsiniz. Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    SpongeBob SquarePants SpongeBob SquarePants SpongeBob SquarePants SpongeBob SquarePants www.handy-games.com GmbH Oyunlar ₺79,99 3 GB

    SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom HandyGames Aksiyon Cihaza göre değişir

    Tanıtım Yazısı

    Hazır mısınız çocuklar? Sünger ihtişamının hiç bozulmadan aktarıldığı bu tekrar yapımla kült geri dönüyor! SpongeBob, Patrick ve Sandy olarak oyna, uğursuz Plankton'a suçtan kazandığının Bay Yengeç'ten kazandığından bile daha az olacağını göster. Güçlü baloncuklarınla Bikini Bottom'ı delirmiş robotlardan kurtarmak ister misin? Neden istemeyesin ki? Yeni çok oyunculu modda güç birliği yapalım mı? Savaş başladı bile!

    Özellikler

    • SpongeBob, Patrick ve Sandy olarak oyna ve her birine özel becerileri kullan
    • Plankton'un, Bikini Bottom'ı çılgın robotlarıyla ele geçirme planını engelle
    • Çok sevilen seriden sayısız karakterle buluş
    • Gelmiş geçmiş en iyi SpongeBob oyunlarından birinin, birebir tekrar yapımı
    • Yüksek kalite görseller, modern çözünürlük seviyesi, titizlikle iyileştirilmiş oynanış
    • Robo Squidward bölüm sonu kapışması ve orijinal oyundan çıkarılmış daha pek çok içerik
    • Tam oyun kumandası desteği


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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gidi (gidi gidi) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle bi oyunu joypadsiz oynaması zor/keyifsiz olur gibi
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Arcade'e gelmesi gereken bir oyundu yakışmadı.
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