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Paul Thurrott: Microsoft, iPad uygulamaları üzerinde çalışıyor

8 yıl
6,7b
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Yazılım devi Microsoft, 80 günde 3 milyon satarak Apple'ın en çok sevilen ürünleri arasındaki yerini alan iPad'e göz kırpıyor. Microsoft'a yakınlığıyla bilinen isimlerin başında gelen Paul Thurrott'un Twitter aracılığıyla yazdığı bir mesaja göre Microsoft, iPad'e özel uygulamalar üzerinde çalışıyor. Thurrott'un yazdığı bu mesaj Apple'ın iWork uygulamalarını iPad'e uyarlamasından sonra Microsoft'un Office yazılımlarını da AppStore aracılığıyla iPad kullanıcılarına sunabileceği iddialarını yeniden akıllara getirirken; Thurrott, Microsoft'un ne tarz uygulamalar üzerinde çalıştığıyla ilgili herhangi bilgi vermedi.

Redmond merkezli Microsoft'un AppStore'dan ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan Bing , Windows Live Messenger , Seadragon Mobile , Tag Reader gibi iPhone/iPod Touch uyumlu uygulamaları bulunuyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
İyi de ne saçma. Gerçekten Live Messenger ın parayla satıldığını bilmiyordum. Bing de mi parayla satılıyor. Herhalde bir yanlışlık var haberde.
"AppStore'dan satışa sunulan Bing , Windows Live Messenger"
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Fashionality 8 yıl
eğer microsoft iPad için kendi office programını yaparsa ve dosyalarını düzenleme konusunda daha gelişmiş programlar çıkartırsa iPad daha da verimli bi cihaz olacak
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