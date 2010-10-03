Paul Thurrott: Microsoft, iPad uygulamaları üzerinde çalışıyor

Yazılım devi Microsoft, 80 günde 3 milyon satarak Apple'ın en çok sevilen ürünleri arasındaki yerini alan iPad'e göz kırpıyor. Microsoft'a yakınlığıyla bilinen isimlerin başında gelen Paul Thurrott'un Twitter aracılığıyla yazdığı bir mesaja göre Microsoft, iPad'e özel uygulamalar üzerinde çalışıyor. Thurrott'un yazdığı bu mesaj Apple'ın iWork uygulamalarını iPad'e uyarlamasından sonra Microsoft'un Office yazılımlarını da AppStore aracılığıyla iPad kullanıcılarına sunabileceği iddialarını yeniden akıllara getirirken; Thurrott, Microsoft'un ne tarz uygulamalar üzerinde çalıştığıyla ilgili herhangi bilgi vermedi.

Redmond merkezli Microsoft'un AppStore'dan ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan Bing , Windows Live Messenger , Seadragon Mobile , Tag Reader gibi iPhone/iPod Touch uyumlu uygulamaları bulunuyor.