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    Paul Walker'ın otomobilleri açık artırma ile satıldı: 370Z, R32 Skyline

    Özel yapım otomobil tutkunu olan Paul Walker'ın garajından daha önce 7 araç satılmıştı. Şimdi de BMW M3 Lightweight, 370Z ve R32 Skyline'ın dahil olduğu 21 araç toplam 2.33 milyon dolara alıcı buldu.
    1 gün
    5b
    20
    17
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Paul Walker'ın otomobilleri açık artırma ile satıldı: 370Z, R32 Skyline
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    Hızlı ve Öfkeli serisiyle herkesin sevgisini kazanan Paul Walker, 2013 yılında geçirdiği feci kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Walker’ın 18 otomobil ve 3 motosikletten oluşan koleksiyonu, geçtiğimiz haftasonu düzenlenen bir açık artırma ile satıldı.

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    En pahalısı 385 bin dolara alıcı buldu

    Rahmetli aktörün koleksiyonundaki en pahalı araç, 1995 model BMW E26 M3 Lightweight oldu. Alman markanın yalnızca 126 adet ürettiği modelden Walker’ın koleksiyonunda 5 tane bulunuyordu. Bu araçlardan en iyi kondisyonda ve sadece 7.402 kilometrede olanı tam 385 bin dolara alıcı buldu. Diğer dört model de, her biri 200 ila 250 bin dolar arasında bir fiyattan satılmak suretiyle yeni sahiplerine kavuştu.

    Ayrıca Bkz. "PSA'dan Türkiye'de üretim sinyali"

    Açık artırma ile satılan en pahalı Nissan 370Z

    Açık artırmadaki favori araçlardan bir tanesi de Hızlı ve Öfkeli 5 filminde gördüğümüz Nissan 370Z oldu. Walker’ın koleksiyonunda yer alan 2009 model otomobil, değerini 105 bin 600 dolara kadar yükseltti ve açık artırma ile satılan en pahalı 370Z oldu. Ünlü aktöre hediye edilen 2013 Ford Boss 302S yarış aracı da 95 bin 700 dolara satıldı.

    İçlerinde 1989 Nissan R32 Skyline ve çeşitli motosikletlerin de bulunduğu koleksiyonun toplam bedeli 2.33 milyon dolar olarak açıklandı. Özel yapım araba tutkunu olduğu bilinen Walker'ın koleksiyonundan daha önce de 7 araba açık artırmada satılmıştı.



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    ceycey11 1 gün en beğenilen
    Adam gitti kalanlarıda çatır çatır yiyor. Yazık. Paul Walker bunlara çok kıymet veriyordu ki almış demekki satanlar Paul'a hiç değer vermiyormuş.
    2 Yanıt Yanıtla +28
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    AsiretinMarjinalCocugu 22 sa.
    "Walker’ın koleksiyonunda yer alan 2009 model otomobil, değerini 105 bin 600 dolara kadar yükseltti ve açık artırma ile satılan en pahalı 370Z oldu"



    TC insanı şu an şokta
    "Walker’ın koleksiyonunda yer alan 2009 model otomobil, değerini 105 bin 600 dolara kadar yükseltti ve açık artırma ile satılan en pahalı 370Z oldu"
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    Yanıtla +10
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    Rektifier 21 sa. yeni yorumcu a_y_k_u_t
    amerikada 50bin dolar ve üstü premium araba diye geçer çoğu kişi okadar para vermez arabaya.
    Yanıtla +9
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
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    pikalos 6 sa.
    İşte bu yüzden yaşarken yarın ölecekmiş gibi yaşayacaksın.Sakın miras bırakmayın.Çatıııır çatıııır yerler.
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    ilkerinanç 10 sa.
    2013 mü?Yuh ,seneler ne çabuk geçiyor arkadaş ya.
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    Rektifier 10 sa. yeni yorumcu
    sahibinden.com/...



    türkiyede 370z yok sanırsam bu 2006model model 350z 80bin kmde 220milyar
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    Tenvir 11 sa.
    7 yıl geçmiş ölümünün üzerinden. Daha dün gibiydi. Zaman çok hızlı akıp gidiyor ve bizden gidiyor.
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    Rektifier 21 sa. yeni yorumcu a_y_k_u_t
    amerikada 50bin dolar ve üstü premium araba diye geçer çoğu kişi okadar para vermez arabaya.
    Yanıtla +9
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    Rektifier 21 sa. yeni yorumcu mustafa5532
    çok para değil ya fast and furious filmlerinden kalkan paraya bak sen
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    Göleli_At_Hırsızı 22 sa.
    Bende bişi zannettim.



    1 m dolar olsa anlarım tanesi.



    Misal burada olsa dıj güjleri çatlatacak cinsten 1m liraya satılırdı. Pis fakir millet şu ecnebiler.
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    AsiretinMarjinalCocugu 22 sa.
    "Walker’ın koleksiyonunda yer alan 2009 model otomobil, değerini 105 bin 600 dolara kadar yükseltti ve açık artırma ile satılan en pahalı 370Z oldu"



    TC insanı şu an şokta
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    MS4343 23 sa.
    20 yaşında kızı varmış. Yasal Mirascısıymış... Onun vasıtasıyla satılıyor demek ki
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    4957 kez okundu.
    14 yorum yazıldı.

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