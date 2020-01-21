Paul Walker'ın otomobilleri açık artırma ile satıldı: 370Z, R32 Skyline

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Hızlı ve Öfkeli serisiyle herkesin sevgisini kazanan Paul Walker, 2013 yılında geçirdiği feci kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Walker’ın 18 otomobil ve 3 motosikletten oluşan koleksiyonu, geçtiğimiz haftasonu düzenlenen bir açık artırma ile satıldı.

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En pahalısı 385 bin dolara alıcı buldu

Rahmetli aktörün koleksiyonundaki en pahalı araç, 1995 model BMW E26 M3 Lightweight oldu. Alman markanın yalnızca 126 adet ürettiği modelden Walker’ın koleksiyonunda 5 tane bulunuyordu. Bu araçlardan en iyi kondisyonda ve sadece 7.402 kilometrede olanı tam 385 bin dolara alıcı buldu. Diğer dört model de, her biri 200 ila 250 bin dolar arasında bir fiyattan satılmak suretiyle yeni sahiplerine kavuştu.

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Açık artırma ile satılan en pahalı Nissan 370Z

Açık artırmadaki favori araçlardan bir tanesi de Hızlı ve Öfkeli 5 filminde gördüğümüz Nissan 370Z oldu. Walker’ın koleksiyonunda yer alan 2009 model otomobil, değerini 105 bin 600 dolara kadar yükseltti ve açık artırma ile satılan en pahalı 370Z oldu. Ünlü aktöre hediye edilen 2013 Ford Boss 302S yarış aracı da 95 bin 700 dolara satıldı.

İçlerinde 1989 Nissan R32 Skyline ve çeşitli motosikletlerin de bulunduğu koleksiyonun toplam bedeli 2.33 milyon dolar olarak açıklandı. Özel yapım araba tutkunu olduğu bilinen Walker'ın koleksiyonundan daha önce de 7 araba açık artırmada satılmıştı.

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