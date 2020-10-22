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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PayPal kripto paralara yeşil ışık yaktı, piyasa hareketlendi

    Büyük ödeme platformu PayPal’ın gelecek yıldan itibaren kripto paralar ile ödemeyi kabul edeceğini duyurmasının ardından piyasada da büyük bir hareketlilik başladı.
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PayPal kripto paralara yeşil ışık yaktı, piyasa hareketlendi

    Dünyanın en büyük çevrim içi ödeme platformu kabul edilen PayPal’ın kripto para ile ödeme kabul edeceği bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Nihayet merakla beklenen açıklama bu hafta geldi.

    PayPal ile kripto para dönemi

    Kripto paraların yaygınlaşması ile birlikte ödeme sistemleri de kendisini göstermeye başladı. Kripto paralar için hazırlanmış özel POS cihazları veya kripto para kabul edebilen standart POS cihazlarına telefonlarını yaklaştıran kullanıcılar kolayca kripto cüzdanlarından ödeme yapabiliyor.

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    Bununla birlikte kripto para ödemeleri biraz sınırlı kalıyor. Yani bir kripto ödeme sisteminin global olarak yaygın kullanıldığını görmek pek mümkün değil. Örneğin Asya ülkelerinde bir sistem yaygın iken Amerika kıtasında başka bir sistem kullanılıyor.

    PayPal 2021 yılı ilk aylarından itibaren kripto para ile ödeme kabul edeceğini duyurdu. PayPal’ın kripto para ile ödeme yöntemini bünyesine katması bu açıdan oldukça önemli ve kripto paraların benimsenmesine büyük katkı yapacak.

    PayPal kripto paralara yeşil ışık yaktı, piyasa hareketlendi
    Tam Boyutta Gör

    PayPal toplamda 346 milyon hesaba sahip ve sadece 2020 ikinci çeyrekte 222 milyar dolarlık bir hacim oluşturdu. Facebook Libra kripto para organizasyonunda kurucu üye olarak görev alan PayPal sonrasında ayrılmıştı.

    İlk etapta PayPal’ın Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) para birimlerini kabul edeceği belirtiliyor. Kullanıcı ödemesini kripto para ile yaparken dönüştürme işlemi PayPal tarafından gerçekleştirilecek ve satıcı kendi para biriminde ödemesini alacak.

    Bu konuda PayPal ve Paxos (PAX) kripto para geliştiricisi ortak çalışıyor. Ayrıca ABD Menkul Kıymetler Komisyonu’ndan da BitLicense faaliyet lisansı da alınmış durumda. Yani her şey yasal bir şekilde ilerleyecek. Diğer taraftan PayPal’ın Venmo mobil ödeme hizmeti de BTC cüzdanı barındıracak.

    PayPal ile ilgili yaşanan gelişmeler sonrasında kripto para piyasası da hareketlendi. Bitcoin bir ara 13000$ seviyesini zorlarken Ethereum da 400$ sınırına yaklaştı. Bununla birlikte Bitcoin hakimiyeti arttığı için pek çok alt kripto para düşüş gösteriyor.



    https://cointelegraph.com/news/paypal-to-offer-crypto-payments-starting-in-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    castigatetr (Emrah Schumacher) 20 sa.
    paypal bitcoini salladı şimdi silkeleme yapacak iyi izleyin 😎
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    Halilowich (H Y) 22 sa.
    Büyük kurumsal firmalar da birikimlerinde Bitcoin tutmaya başladı yavaştan. Bitcoin'in geleceğine ve fiyatına yönelik yukarı yönlü bir gelişme.
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    th9 22 sa.
    lan bizde paypal yok ama sıkıntıda yok seneye yerli ve milli paypal yaparız😎
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    dımmışali (durmuş bahça) 23 sa.
    Biz faydalanamadıktan sonra gerisi önemsiz.
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    estf (eray artan) 23 sa.
    paypal baktı ki tiranlığı sona eriyor adımını attı tabi, umarım düzgün bir rakibi çıkar da dünya güzelleşir.
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