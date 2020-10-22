PayPal kripto paralara yeşil ışık yaktı, piyasa hareketlendi

Dünyanın en büyük çevrim içi ödeme platformu kabul edilen PayPal’ın kripto para ile ödeme kabul edeceği bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Nihayet merakla beklenen açıklama bu hafta geldi.

PayPal ile kripto para dönemi

Kripto paraların yaygınlaşması ile birlikte ödeme sistemleri de kendisini göstermeye başladı. Kripto paralar için hazırlanmış özel POS cihazları veya kripto para kabul edebilen standart POS cihazlarına telefonlarını yaklaştıran kullanıcılar kolayca kripto cüzdanlarından ödeme yapabiliyor.

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Bununla birlikte kripto para ödemeleri biraz sınırlı kalıyor. Yani bir kripto ödeme sisteminin global olarak yaygın kullanıldığını görmek pek mümkün değil. Örneğin Asya ülkelerinde bir sistem yaygın iken Amerika kıtasında başka bir sistem kullanılıyor.

PayPal 2021 yılı ilk aylarından itibaren kripto para ile ödeme kabul edeceğini duyurdu. PayPal’ın kripto para ile ödeme yöntemini bünyesine katması bu açıdan oldukça önemli ve kripto paraların benimsenmesine büyük katkı yapacak.

Tam Boyutta Gör

PayPal toplamda 346 milyon hesaba sahip ve sadece 2020 ikinci çeyrekte 222 milyar dolarlık bir hacim oluşturdu. Facebook Libra kripto para organizasyonunda kurucu üye olarak görev alan PayPal sonrasında ayrılmıştı.

İlk etapta PayPal’ın Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) para birimlerini kabul edeceği belirtiliyor. Kullanıcı ödemesini kripto para ile yaparken dönüştürme işlemi PayPal tarafından gerçekleştirilecek ve satıcı kendi para biriminde ödemesini alacak.

Bu konuda PayPal ve Paxos (PAX) kripto para geliştiricisi ortak çalışıyor. Ayrıca ABD Menkul Kıymetler Komisyonu’ndan da BitLicense faaliyet lisansı da alınmış durumda. Yani her şey yasal bir şekilde ilerleyecek. Diğer taraftan PayPal’ın Venmo mobil ödeme hizmeti de BTC cüzdanı barındıracak.

PayPal ile ilgili yaşanan gelişmeler sonrasında kripto para piyasası da hareketlendi. Bitcoin bir ara 13000$ seviyesini zorlarken Ethereum da 400$ sınırına yaklaştı. Bununla birlikte Bitcoin hakimiyeti arttığı için pek çok alt kripto para düşüş gösteriyor.

https://cointelegraph.com/news/paypal-to-offer-crypto-payments-starting-in-2021

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