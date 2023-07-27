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    ABD'nin Başkanı adayı Kennedy’den Bitcoin açıklaması

    Bitcoin'e sıcak bakan ABD'nin başkan adayı Robert F. Kennedy Jr. çocuklarına ikişer Bitcoin satın aldığını duyurdu. Kennedy'nin göreve gelmesi, Bitcoin'de yeni bir hareket başlatabilir.
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    ABD'nin Başkanı adayı Kennedy’den Bitcoin açıklaması Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., kısa süre önce Bitcoin (BTC) ile ilgili dikkat çekici bir açıklamaya yaptı. Demokratların adayı, önemli miktarda BTC aldığını doğruladı. Robert F. Kennedy Jr., bir Twitter Spaces yayınında, 7 çocuğunun her biri için 2'şer BTC satın aldığını duyurdu. 

    Kennedy’nin yaşları 22 ile 38 arasında değişen 6 biyolojik çocuğu var. Ayrıca 2014’te aktris Cheryl Hines ile olan en son evliliğinden de bir çocuğu bulunuyor. 

    Spaces yayınında Kennedy, Mayıs ayında Bitcoin Miami Konferansı’nda yaptığı açıklamaları hakkında da konuştu. Bu etkinlikte Bitcoin yanlısı yorumlarından dolayı çok fazla eleştiri aldığını söyleyen aday, yine aynı etkinlikte, Bitcoin ile kampanya bağışları kabul etmeye başlayacağını açıklamıştı. Ancak, kripto paralarda herhangi bir kişisel yatırımı olmadığını söylemişti. 

    Aradan geçen ayların ardından Kennedy’nin açıklaması bir itiraf niteliğinde. Eğer Kennedy, konferansın ardından söz konusu 14 BTC’yi almışsa, her biri için 26 bin 800 dolar ödemiş oldu. Haziran sonunda ise toplam varlığı 380 bin doları aştı. Kennedy’nin yatırımı şimdilerde 410 bin doların üzerinde. 

    Konuşmasında Kennedy, ABD dolarını Bitcoin ile destekleme planını doğruladı. Ayrıca Başkan seçilirse, BTC’yi sermaye kazançları vergisinden muaf tutma hedefi olduğunu söyledi.

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