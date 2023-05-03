Payten Payment Gateway ile Türkiye'de ödeme geçidi alanında 2.0 dönemi başladı

Tam Boyutta Gör Türkiye’de ve yurt dışında 27 banka ve 50 binden fazla üye iş yerine sanal POS altyapısı sağlayan Payten Türkiye, yeni teknolojisini tanıttı. İşletmenin ödeme ekosistemlerini tek bir noktadan kolayca yönetmelerini sağlayan Payten Payment Gateway’in yeni sürümüyle pek çok yenilik geliyor.

Payten Payment Gateway ne işe yarıyor?

Payten Payment Gateway ödeme geçidi çözümü ile işletmeler yurt içi ve yurt dışındaki banka ve ödeme/e-para kuruluşları ile özgürce çalışabilmenin yanı sıra ödeme optimizasyonu sayesinde komisyon maliyetlerini düşürerek ödeme sistemlerini maksimum verimlilikle kullanabiliyor. E-ticaret, perakende, sigorta, otomotiv, zincir işletmeler, eğitim, enerji/yenilenebilir enerji, seyahat, araç kiralama gibi birçok farklı sektörden firmanın kendi ödeme ekosistemlerini tek yerden kolayca yönetmelerini sağlayan Payten Payment Gateway, kapsamı ve sunduğu özellikler ile Türkiye’deki tüm şirketlere tek ürünle büyük kolaylık ve esneklik sunuyor. Payten, anti-fraud ürünlerle ödeme işlemlerini uçtan uca koruyor. Ayrıca müşterinin ihtiyaçları için gereken özelleştirmeler İTÜ Teknokent’te bulunan Payten Türkiye Ar-Ge Merkezinde hazırlanıyor.

Payten Payment Gateway’in yeni özellikleri neler?

Kolay Mutabakat Çözümü sayesinde başarılı işlemler ile banka hesabına aktarılan işlemleri otomatik olarak eşleştirerek mutabakatı kolayca gerçekleşebiliyor, tüm bankalar için konsolide ödeme raporu alınabiliyor.

Güvenli IVRPOS (Secure IVR) ile Call Center satışlarını, müşteri abonelik, üyelik ve fatura ödeme prosedürlerini Payten’in uluslararası bir güvenlik standardı olan PCI-DSS uyumlu ortamında gerçekleştirerek, telefon üzerinden uçtan uca güvenli bir ödeme deneyimini müşterilerine sunabilirsiniz.

Fiziksel POS dönemine son veren, Software only POS çözümü sayesinde özel bir donanıma ihtiyaç duymadan sadece yazılımlar sayesinde sanal POS’a sahip olabilirler. Ayrıca Alternatif POS (fallback POS) olarak entegre Paratika POS imkânından da faydalanabilir, müşterilerine e-cüzdanları ile güvenle alışveriş yapabilecekleri Kapalı Devre Cüzdan çözümü sunabilirlersiniz.

Yapay zeka ChatGPT artık kiralık ev bulacak 8 sa. önce eklendi

Payten Payment Gateway özellikleri neler?

Ödeme işlemlerini en uygun komisyonlu sanal POS’a yönlendirmenin yanı sıra kesintisiz ve pürüzsüz ödeme akışı sağlayan Akıllı İşlem Yönlendirme

PCI-DSS Level 1 sertifikalı ortamda en üste seviye güvenlikle Kart Saklama

Karmaşık tahsilat süreçlerini kolaylaştıran B2B Tahsilat Yönetimi

İşlem ve komisyon mutabakatlarının otomatik gerçekleşmesine imkân tanıyan Mutabakat Çözümü’nün yanı sıra tüketicilerin kredi kartı, banka kartı veya ön ödeme kartlarından para yükleyerek e-cüzdanları ile güvenle alışveriş yapabilecekleri Kapalı Devre Cüzdan

yanı sıra tüketicilerin kredi kartı, banka kartı veya ön ödeme kartlarından para yükleyerek e-cüzdanları ile güvenle alışveriş yapabilecekleri Entegrasyonsuz ödeme yöntemleri Linkle Ödeme ve QR Kod İle Ödeme

Kullanıcılara ödemelerini parçalara bölerek, her bir parça için farklı ödeme aracı kullanmalarına imkân tanıyan Çoklu Ödeme (Parçalı Ödeme)

Türkiye’de lider online pazaryerlerinin tercih ettiği Pazaryeri Çözümü

Kredi kartı, havale/EFT kullanmayı tercih etmeyen veya kart ve hesap limiti yeterli olmayan kullanıcılar için Alışveriş Kredisi ile Ödeme Yöntemleri

Daha fazla yeni müşteriye ulaşmayı sağlayan Alternatif Ödeme Yöntemleri

Globalde hizmet veren ve yurt dışına açılmak isteyen işletmeler için Yurt Dışı Ödeme Yöntemleri

Android tabanlı akıllı cihazları POS cihazına dönüştürerek kolayca ödeme almayı sağlayan Software only POS

Ödeme süreçlerinin uçtan uca güvenliğini sağlayan Gelişmiş Anti-Fraud Çözümü, herhangi bir felaket anında tüm ödeme süreçlerinin pürüzsüz şekilde devam etmesini sağlayan Payten Olağanüstü Durum Merkezi (ODM) hizmeti

hizmeti Payten’in en son geliştirdiği, Türkiye’de telefonla güvenli ödeme alma dönemini başlatan ve Altın PSM ve Global Altın Stevie ödüllerinin sahibi Secure IVR çözümleri Payten’in 7/24 canlı destek hizmetiyle her sektör ve ölçekten işletmeye sunuluyor. Tüm bu çözümlerin beraberinde, sektörde benzeri olmayan Ödeme Danışmanlığı hizmetiyle de sektörel bilgi birikimini müşterileriyle paylaşan Payten, büyüme yolculuklarında onların en yakın iş ortağı oluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Girişim Haberleri

Payten Payment Gateway neler sunuyor?