Yapay zeka ChatGPT artık kiralık ev bulacak

ChatGPT artık ev bulacak
Zillow ChatGPT eklentisi olarak adlandırılan araç etkinleştirildiğinde kullanıcılar ChatGPT'ye ne tür bir mülk satın almak veya kiralamak istediklerini söyleyebilir, konum, fiyat ve yatak odası sayısı gibi kriterleri paylaşabilirler. ChatGPT daha sonra Zillow'un veritabanına ulaşarak ve aradığınız kriterlere uygun bazı seçenekler sunacak.
Zillow CTO'su David Beitel yaptığı açıklamada "Üretken yapay zeka insanların bilgi arama yöntemlerini değiştiriyor. Bunun muazzam potansiyelinin farkındayız ve gelecekte OpenAI teknolojisiyle daha fazla teknolojik yenilik geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.
ChatGPT’nin emlak sektörüne girmesi, ev arama ve kiralama alanında söz sahibi olması kullanıcıların şimdi olmasa bile ilerleyen dönemlerde en uygun fiyatı bulmasını sağlayabilir. Bu faydanın sağlanması ise aradığınız konumdaki tüm evlerin çevrimiçi olarak listelenmesi gerekecek. ABD’de Zillow kendi alanında büyük bir firma olsa da neden bir kişi konum, fiyat ve istediği yatak odası sayısını doğrudan Zillow'a girmek yerine ChatGPT'ye girecek sorusu havada bir yerde kalıyor. Zillow ChatGPT eklentisi halihazırda sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor. Eklenti şu anda alfa test aşamasında ve bitmiş bir ürün olmaktan şimdilik çok uzakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah