Tam Boyutta Gör Yapay zekanın ve ChatGPT’nin girdiği sektör sayısı giderek artma devam ediyor. Görünüşe göre sohbet robotu şimdi de emlak sektörüne adım atıyor. 2006 yılında eski Microsoft yöneticileri ve Microsoft yan ürünü Expedia'nın kurucuları olan Rich Barton ve Lloyd Frink tarafından kurulan emlak piyasası şirketi Zillow, ChatGPT entegrasyonunu duyurdu.

ChatGPT artık ev bulacak

Zillow ChatGPT eklentisi olarak adlandırılan araç etkinleştirildiğinde kullanıcılar ChatGPT'ye ne tür bir mülk satın almak veya kiralamak istediklerini söyleyebilir, konum, fiyat ve yatak odası sayısı gibi kriterleri paylaşabilirler. ChatGPT daha sonra Zillow'un veritabanına ulaşarak ve aradığınız kriterlere uygun bazı seçenekler sunacak.

Zillow CTO'su David Beitel yaptığı açıklamada "Üretken yapay zeka insanların bilgi arama yöntemlerini değiştiriyor. Bunun muazzam potansiyelinin farkındayız ve gelecekte OpenAI teknolojisiyle daha fazla teknolojik yenilik geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

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ChatGPT’nin emlak sektörüne girmesi, ev arama ve kiralama alanında söz sahibi olması kullanıcıların şimdi olmasa bile ilerleyen dönemlerde en uygun fiyatı bulmasını sağlayabilir. Bu faydanın sağlanması ise aradığınız konumdaki tüm evlerin çevrimiçi olarak listelenmesi gerekecek. ABD’de Zillow kendi alanında büyük bir firma olsa da neden bir kişi konum, fiyat ve istediği yatak odası sayısını doğrudan Zillow'a girmek yerine ChatGPT'ye girecek sorusu havada bir yerde kalıyor. Zillow ChatGPT eklentisi halihazırda sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor. Eklenti şu anda alfa test aşamasında ve bitmiş bir ürün olmaktan şimdilik çok uzakta.

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Yapay zeka ChatGPT artık kiralık ev bulacak