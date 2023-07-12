PC pazarında kan kaybı sürüyor: Sevkiyatlar çakıldı

PC pazarında kan kaybı sürüyor
IDC tarafından paylaşılan rapora göre bilgisayar pazarındaki duraksama, 2023'ün ikinci çeyreğinde de devam etti ve küresel sevkiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 düştü. Bu noktada pazar araştırma şirketi, 18 aylık gerilemenin arkasında tüketici talebi düşüşleri, BT bütçelerindeki değişim ve küresel ekonomide yaşanan sorunların yer aldığını belirtti.
Diğer markaların toplamıyla 2023'ün ikinci çeyreğinde 61,6 milyon bilgisayar sevk edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise sevkiyatların 71,1 milyon olduğunu belirtelim. Konu hakkında IDC'den Ryan Reit, endüstrinin son beş yılda karşı karşıya kaldığı hızlı arz ve talep akışının son derece zorlu olduğunu bildirdi.
Öyle ki yetkili isim, salgın öncesi tüketici alışkanlıklarına dönüş işaretleri gördüğünü ve bu nedenle harcamaların PC'ler yerine akıllı telefonlara yöneleceğini düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)