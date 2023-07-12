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    PC pazarında kan kaybı sürüyor: Sevkiyatlar çakıldı

    Pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), PC'lere olan tüketici talebinin zayıfladığına dair önemli bir rapor paylaştı. 2023'ün ikinci çeyreğinde Satışlar yüzde 13 düştü.
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    PC pazarında kan kaybı sürüyor: Sevkiyatlar çakıldı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde PC’lere olan tüketici talebinin zayıfladığına dair birçok rapor karşımıza çıkıyor. Öyle ki  2021’de 350 milyon PC’nin satıldığı pazarda, uzun bir süredir duraksama yaşandığını söylemek mümkün. Son olarak International Data Corporation (IDC), endüstrinin son durumunu gösteren yeni bir rapor yayınladı. 

    PC pazarında kan kaybı sürüyor

    IDC tarafından paylaşılan rapora göre bilgisayar pazarındaki duraksama, 2023'ün ikinci çeyreğinde de devam etti ve küresel sevkiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 düştü. Bu noktada pazar araştırma şirketi, 18 aylık gerilemenin arkasında tüketici talebi düşüşleri, BT bütçelerindeki değişim ve küresel ekonomide yaşanan sorunların yer aldığını belirtti. 

    PC pazarında kan kaybı sürüyor: Sevkiyatlar çakıldı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan rakamlara göre Lenovo, çeyrekte sevk edilen 14,2 milyon PC  ile listenin ilk sırasında yerleşti. Listenin devamında ise 13,4 milyon sevkiyat ile HP ve 10,3 milyonla Dell yer alıyor. Apple, sevk edilen 5,3 milyon Mac ile dördüncü oldu ve Acer, dört milyon sevkiyat ile ilk beşi tamamladı. 

    Diğer markaların toplamıyla 2023'ün ikinci çeyreğinde 61,6 milyon bilgisayar sevk edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise sevkiyatların 71,1 milyon olduğunu belirtelim. Konu hakkında IDC'den Ryan Reit,  endüstrinin son beş yılda karşı karşıya kaldığı hızlı arz ve talep akışının son derece zorlu olduğunu bildirdi.

    Öyle ki yetkili isim, salgın öncesi tüketici alışkanlıklarına dönüş işaretleri gördüğünü ve bu nedenle harcamaların PC'ler yerine akıllı telefonlara yöneleceğini düşünüyor. 

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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