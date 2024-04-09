Tesla Cybertruck, BMW Ar-Ge merkezi yakınında görüldü: Tersine mühendislik mi?

Otomotiv sektöründe rakiplerin ürünlerini incelemek ve analiz etmek oldukça yaygın bir uygulama. Bu amaçla rakip markaların araçları satın alınarak veya kiralanarak detaylı incelemeye tabi tutulur. Bu doğrultuda yapılan incelemelere "tersine mühendislik" adı veriliyor.
Tesadüf gibi durmuyor
Cybertruck'ın BMW'ye ait Ar-Ge merkezinin çevresinde görülmesi pek de tesadüfe benzemiyor. Zira bölgede BMW Group'a ait birçok tesis mevcut. Şirket elektrikli pick-up'ı incelemek için ithal etmiş olabilir. Hiç şüphesiz ki Cybertruck'ın özgün ve sıra dışı yapısı, BMW mühendisleri için birçok ilgi çekici nokta barındırıyor.Kaynakça https://www.youtube.com/watch?v=l-JQ80ZLiWs https://electrek.co/2024/04/05/tesla-cybertruck-spotted-near-bmws-munich-rd-center/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...