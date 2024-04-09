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    Anlık Bildirim

    Tesla Cybertruck, BMW Ar-Ge merkezi yakınında görüldü: Tersine mühendislik mi?

    Otomobil üreticilerinin rakiplerinin araçlarını satın alıp incelemeleri oldukça yaygın. BMW Ar-Ge merkezinin yakınında görüntülenen bir Cybertruck, akıllara tersine mühendislik ihtimalini getirdi.
    Tesla Cybertruck, BMW Ar-Ge merkezi yakınında görüldü Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın fütüristik tasarıma sahip elektrikli pick-up'ı rakipler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak BMW'nin Münih'teki Ar-Ge merkezinin yakınında kamuflajlı bir Tesla Cybertruck görüldü. Bu da Alman markanın araca yoğun ilgi duyduğunu gösteriyor.

    Otomotiv sektöründe rakiplerin ürünlerini incelemek ve analiz etmek oldukça yaygın bir uygulama. Bu amaçla rakip markaların araçları satın alınarak veya kiralanarak detaylı incelemeye tabi tutulur. Bu doğrultuda yapılan incelemelere "tersine mühendislik" adı veriliyor.

    Tesla Cybertruck, BMW Ar-Ge merkezi yakınında görüldü Tam Boyutta Gör

    Tesadüf gibi durmuyor

    Cybertruck'ın BMW'ye ait Ar-Ge merkezinin çevresinde görülmesi pek de tesadüfe benzemiyor. Zira bölgede BMW Group'a ait birçok tesis mevcut. Şirket elektrikli pick-up'ı incelemek için ithal etmiş olabilir. Hiç şüphesiz ki Cybertruck'ın özgün ve sıra dışı yapısı, BMW mühendisleri için birçok ilgi çekici nokta barındırıyor.

    Tesla Cybertruck, BMW Ar-Ge merkezi yakınında görüldü Tam Boyutta Gör
    BMW'nin Cybertruck'a rakip olacak bir model üretmek isteyip istemediği belli değil. Şirket bu aracı inceleyerek kendi elektrikli pick-up'ını geliştirmek istemiş olabilir. BMW mühendislerinin aracı parçalarına ayırarak Cybertruck'ın teknolojisini daha iyi anlamak istemesi de diğer bir olasılık.
    Kaynakça https://www.youtube.com/watch?v=l-JQ80ZLiWs https://electrek.co/2024/04/05/tesla-cybertruck-spotted-near-bmws-munich-rd-center/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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