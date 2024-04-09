Tesla Cybertruck, BMW Ar-Ge merkezi yakınında görüldü: Tersine mühendislik mi?

Tam Boyutta Gör Tesla'nın fütüristik tasarıma sahip elektrikli pick-up'ı rakipler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak BMW'nin Münih'teki Ar-Ge merkezinin yakınında kamuflajlı bir Tesla Cybertruck görüldü. Bu da Alman markanın araca yoğun ilgi duyduğunu gösteriyor.

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Otomotiv sektöründe rakiplerin ürünlerini incelemek ve analiz etmek oldukça yaygın bir uygulama. Bu amaçla rakip markaların araçları satın alınarak veya kiralanarak detaylı incelemeye tabi tutulur. Bu doğrultuda yapılan incelemelere "tersine mühendislik" adı veriliyor.

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Tesadüf gibi durmuyor

Cybertruck'ın BMW'ye ait Ar-Ge merkezinin çevresinde görülmesi pek de tesadüfe benzemiyor. Zira bölgede BMW Group'a ait birçok tesis mevcut. Şirket elektrikli pick-up'ı incelemek için ithal etmiş olabilir. Hiç şüphesiz ki Cybertruck'ın özgün ve sıra dışı yapısı, BMW mühendisleri için birçok ilgi çekici nokta barındırıyor.

Tam Boyutta Gör BMW'nin Cybertruck'a rakip olacak bir model üretmek isteyip istemediği belli değil. Şirket bu aracı inceleyerek kendi elektrikli pick-up'ını geliştirmek istemiş olabilir. BMW mühendislerinin aracı parçalarına ayırarak Cybertruck'ın teknolojisini daha iyi anlamak istemesi de diğer bir olasılık.

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Tesla Cybertruck, BMW Ar-Ge merkezi yakınında görüldü