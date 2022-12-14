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    Anlık Bildirim

    Konsol oyunları artık Google'dan oynanabiliyor

    Google, doğrudan aramalardan oyun oynatmaya başladı. PC ve konsolların sevilen oyunları Google'dan oynanabilecek. Hizmet, ilk olarak Amerika'daki kullanıcılara açıldı.
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    google aramalar oyun oynama Tam Boyutta Gör

    Google, konsol oyunlarının doğrudan arama motorundan oynanabileceğini duyurdu. Assassin’s Creed Valhalla, Star Wars Jedi: Fallen Order, Halo Infinite, Control: Ultimate Edition gibi bulut oyun hizmetine dahil olan büyük oyunlar, Google üzerinden oynanabilecek.

    Büyük oyunlar indirmeden oynanabilecek

    NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna gibi bulut oyun hizmetine dahil olan PC ve platformuna çıkmış büyük oyunlar artık Google üzerinden oynanabiliyor.

    Kullanıcıların Google’dan oyun oynamak için tek yapmaları gereken, masaüstü veya mobilden Google’a girip oyunun ismini yazmak ve “Play Now” butonuna basmak. İndirilme sürecini beklemeden oyun direkt kullanıcının karşısında olacak.

    Amerika'da başladı

    Google, bu özelliği yeni duyursa da uzun süredir test ediyor. Arama motoru, Ocak 2023’te kapatılacak bulut oyun servisi Google Stadia ile Doom Eternal oyunu ile testlere başlamıştı. Şimdi, büyük bulut oyun hizmetleri ile duyuruldu ancak şu an yalnızca Google Amerika sayfasından erişilebiliyor.

    Kaynakça https://9to5google.com/2022/12/13/google-search-cloud-games/ https://www.digitaltrends.com/gaming/google-search-cloud-gaming/
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 6 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 18 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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