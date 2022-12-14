Google, konsol oyunlarının doğrudan arama motorundan oynanabileceğini duyurdu. Assassin’s Creed Valhalla, Star Wars Jedi: Fallen Order, Halo Infinite, Control: Ultimate Edition gibi bulut oyun hizmetine dahil olan büyük oyunlar, Google üzerinden oynanabilecek.

Büyük oyunlar indirmeden oynanabilecek

NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna gibi bulut oyun hizmetine dahil olan PC ve platformuna çıkmış büyük oyunlar artık Google üzerinden oynanabiliyor.

Kullanıcıların Google’dan oyun oynamak için tek yapmaları gereken, masaüstü veya mobilden Google’a girip oyunun ismini yazmak ve “Play Now” butonuna basmak. İndirilme sürecini beklemeden oyun direkt kullanıcının karşısında olacak.

Amerika'da başladı

Google, bu özelliği yeni duyursa da uzun süredir test ediyor. Arama motoru, Ocak 2023’te kapatılacak bulut oyun servisi Google Stadia ile Doom Eternal oyunu ile testlere başlamıştı. Şimdi, büyük bulut oyun hizmetleri ile duyuruldu ancak şu an yalnızca Google Amerika sayfasından erişilebiliyor.

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PC ve konsol oyunları artık Google'dan oynanabiliyor