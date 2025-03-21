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    PCI Express 7.0'ın özellikleri belli oldu: Hızlar iki katına çıkıyor

    PCIe 7.0 standardının duyurulmasından itibaren geçen 3 yılın sonunda ilk ayak sesleri gelmeyi başladı. Yeni standart, bellek bant genişliğini ikiye katlayacak. 
    PCI Express 7.0 özellikleri açıklandı: Hızlar iki katına çıkıyor Tam Boyutta Gör
    PCI Express 6.0 standardı, bildiğiniz gibi tüketici tarafına henüz yeni yeni ulaşmaya başlayacak ancak PCIe 7.0 ile ilgili şimdiden haberler gelmeye başladı. Son bilgilere göre yeni standart, önceki jenerasyona kıyasla yine bant genişliğini ikiye katlayacak. İşte PCI SIG tarafından paylaşılan bilgiler...

    PCI Express 7.0'ın özellikleri belli oldu

    Aktarılanlara göre PCIe 7.0, PCIe 6.0'ın sunduğu 64 GT/s veri hızını 128 GT/s seviyesine çıkaracak ve x16 yapılandırması üzerinden çift yönlü 512 GB/s bant genişliği sunacak. Veri hızlarındaki bu büyük artış ise, daha verimli kanal parametreleri ve geliştirilmiş sinyal modülasyon teknikleri sayesinde sağlanıyor. Özellikle dört seviyeli PAM4 (Pulse Amplitude Modulation) sinyalleşme, daha yüksek verimlilik ve düşük hata oranı için önemli bir rol oynayacak.

    Bunun yanı sıra PCIe 7.0, önceki nesillerle geriye dönük uyumluluğunu koruyacak. Ayrıca düşük gecikme süreleri ve gelişmiş güç verimliliği de standart ile gelen diğer iyileştirmeler arasında. Bu arada PCI-SIG, PCIe 7.0'ın öncelikli olarak yüksek veri yoğunluğuna sahip sektörleri hedeflediğini duyurdu. Dolayısıyla tüketici odaklı ekran kartları veya diğer donanımlar için henüz bir duyuru yapılmadığını söyleyelim.

    • 128 GT/s ham veri hızı ve x16 yapılandırmasıyla çift yönlü 512 GB/s bant genişliği
    • 4 seviyeli PAM4 (Pulse Amplitude Modulation) sinyalleşme
    • Kanal parametrelerine ve kapsama alanına odaklanıyor.
    • Güç verimliliği artışı
    • Düşük gecikme ve yüksek güvenilirlik hedeflerini koruma
    • PCIe teknolojisinin önceki tüm nesilleriyle geriye dönük uyumluluk

    PCIe 7.0 standardının duyurulmuş olması, bu teknolojinin hemen cihazlara entegre edileceği anlamına gelmiyor. PCIe 6.0 bile henüz yaygın bir şekilde kullanılmazken, PCIe 7.0'ın ticari ürünlerde yer alması uzun süreler alabilir. PCI-SIG'e göre, PCIe 7.0 teknik özellikleri yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Ancak bu teknolojinin anakartlar, ekran kartları ve diğer bileşenlerde yaygın hale gelmesi için en az 3-4 yıl beklenmesi gerekiyor.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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