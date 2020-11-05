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    PCIe 6.0 standardı gelecek yıl tamamlanıyor

    Bant genişliği kapasitesini 16x için hat başına 256GB/s seviyesine çıkaracak PCIe 6 standardı için 2021 tamamlanma yılı olacak. Sonrasında ise ilk cihazların piyasaya çıkması bekleniyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PCIe 6.0 standardı gelecek yıl tamamlanıyor
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    Henüz bilgisayar sistemlerinde PCIe 4.0 yaygın kullanım elde edememişken PCIe 6.0 standardını konuşmaya başladık. PCI SIG konsorsiyumu bu süreçte önemli ilerlemeler kaydetti ve gelecek yıl standardın tamamlanması bekleniyor.

    PCIe 6.0 neler sunacak?

    Hali hazırda kullanıma sunulan PCIe 4 standardından başlayacak olursak 16GHz’lik bağlantı frekansı, 16GT/s ham veri aktarım oranı ve x16 konfigürasyonunda 252Gb/s bant genişliği söz konusu.

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    2017 yılında duyurulan PCIe 5 standardında ise 32GHz’lik bağlantı frekansı, 32GT/s ham veri aktarım oranı ve x16 konfigürasyonunda 504Gb/s bant genişliği açıklanmıştı. Bu standartta 400Gb Ethernet çözümleri mümkün olacak.

    PCIe 6 ile birlikte 64GHz’lik bağlantı frekansı, 64GT/s ham veri aktarım oranı ve x16 konfigürasyonunda hat başına 1Tb/s bant genişliği mümkün olacak. Ayrıca 4 seviye atım modülasyonu – PAM-4 ile verimlilik artarken FEC hata düzeltme ile de bant genişliği iyileştiriliyor. Bu standartta ise 800Gb/s Ethernet çözümlerinin önü açılıyor.

    PCIe 6.0 standardı gelecek yıl tamamlanıyor
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    Konsorsiyum yılın başlarında alfa 0.5 sürümüne geçtiğiniz duyurmuştu. Bu hafta ise 0.7 sürümüne geçildi. Konsorsiyum çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ve 2021 yılında standardın yayınlanabileceğini belirtiyor. Bu tarihe kadar ortaklarla test ve prototip çalışmaları devam edecek. 2022 sonları veya 2023 başları gibi de ilk örneklerin piyasaya çıkması bekleniyor.

    Normalde PCIe 4 standardının 2017 yılında, PCIe 5 standardının da 2019 yılında kullanıma geçmesi planlanıyordu. Haliyle plandan ziyade üreticilerin ve tüketicilerin bu noktadaki alışkanlıkları rol oynuyor. Bu bakımdan PCIe 6 standardının daha da geciktiğini görebiliriz.



    https://www.techpowerup.com/274253/pcie-6-0-specification-reaches-milestone-remains-on-track-for-a-2021-release Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    53 dakika önce
    gun

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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TeknolojiveBililisim (yasin akten) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    2 sene sonra kasma sorunu nerdeyse bitecek.
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    fotifoti (foti ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen TeknolojiveBililisim
    Kasan ne var ki? daha doğru dürüst pci4 göremedik.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    TeknolojiveBililisim (yasin akten) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşım dss midir dls midir nedir ondan bahsetmiyorum.
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    TeknolojiveBililisim (yasin akten) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayır ben kasma sorunu bitecek derken teknik olarak başka birşey demek istedim yani o sorunuda bir an önce ortadan kaldıracaklar tabiki oyunlar için yani en az en düşük ekran kartı için 60fps olabilir.
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    AnadoluEfes 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Elin oğlu yapıyor helal olsun
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    veri genişliği ne kadar büyük olursa olsun sisteminizi bir konsol gibi sabit bir donanım olmadığı sürece, ve üreticiler yeni kaynak tüketen teknolojiler ürettiği sürece, bu sadece data center işletmelerin işlerini kolaylaştıran bir teknoloji altyapısı olacak kullanılacaktır.
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    TeknolojiveBililisim (yasin akten) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    2 sene sonra kasma sorunu nerdeyse bitecek.
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    fotifoti (foti ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) TeknolojiveBililisim
    Kasan ne var ki? daha doğru dürüst pci4 göremedik.
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