PCIe 6.0 standardı gelecek yıl tamamlanıyor

Tam Boyutta Gör

Henüz bilgisayar sistemlerinde PCIe 4.0 yaygın kullanım elde edememişken PCIe 6.0 standardını konuşmaya başladık. PCI SIG konsorsiyumu bu süreçte önemli ilerlemeler kaydetti ve gelecek yıl standardın tamamlanması bekleniyor.

PCIe 6.0 neler sunacak?

Hali hazırda kullanıma sunulan PCIe 4 standardından başlayacak olursak 16GHz’lik bağlantı frekansı, 16GT/s ham veri aktarım oranı ve x16 konfigürasyonunda 252Gb/s bant genişliği söz konusu.

İlginizi Çekebilir

PCIe 6 standardı duyuruldu

Ayrıca Bkz. "Oppo A73 ülkemizde satışta: İşte özellikleri ve fiyatı"

2017 yılında duyurulan PCIe 5 standardında ise 32GHz’lik bağlantı frekansı, 32GT/s ham veri aktarım oranı ve x16 konfigürasyonunda 504Gb/s bant genişliği açıklanmıştı. Bu standartta 400Gb Ethernet çözümleri mümkün olacak.

PCIe 6 ile birlikte 64GHz’lik bağlantı frekansı, 64GT/s ham veri aktarım oranı ve x16 konfigürasyonunda hat başına 1Tb/s bant genişliği mümkün olacak. Ayrıca 4 seviye atım modülasyonu – PAM-4 ile verimlilik artarken FEC hata düzeltme ile de bant genişliği iyileştiriliyor. Bu standartta ise 800Gb/s Ethernet çözümlerinin önü açılıyor.

Tam Boyutta Gör

Konsorsiyum yılın başlarında alfa 0.5 sürümüne geçtiğiniz duyurmuştu. Bu hafta ise 0.7 sürümüne geçildi. Konsorsiyum çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ve 2021 yılında standardın yayınlanabileceğini belirtiyor. Bu tarihe kadar ortaklarla test ve prototip çalışmaları devam edecek. 2022 sonları veya 2023 başları gibi de ilk örneklerin piyasaya çıkması bekleniyor.

Normalde PCIe 4 standardının 2017 yılında, PCIe 5 standardının da 2019 yılında kullanıma geçmesi planlanıyordu. Haliyle plandan ziyade üreticilerin ve tüketicilerin bu noktadaki alışkanlıkları rol oynuyor. Bu bakımdan PCIe 6 standardının daha da geciktiğini görebiliriz.

https://www.techpowerup.com/274253/pcie-6-0-specification-reaches-milestone-remains-on-track-for-a-2021-release

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.