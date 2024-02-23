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    Anlık Bildirim

    True Detective 5. sezonu ile geri dönecek

    Dördüncü sezonunu geçtiğimiz günlerde tamamlayan True Detective, 5. sezonuyla geri dönecek. HBO, sevilen diziye 5. sezon onayını verdi. Yeni sezonu da Issa López hazırlayacak.
    True Detective 5. sezon onayını aldı Tam Boyutta Gör
    HBO'nun sevilen dizisi True Detective, 14 Ocak'ta yeni sezonuyla ekranlara döndü. Dizinin yaratıcısı Nic Pizzolatto'nun bu kez müdâhil olmadığı, onun yerine Issa López öncülüğünde hazırlanan bu yeni sezon, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan altıncı bölümüyle final yapan 4. sezon, dizinin çok sevilen ilk sezonunu bile geride bırakarak True Detective'in bugüne kadar en çok izleyici çeken sezonu oldu.

    Night Country alt başlıklı 4. sezonun izleyenleri soru işaretleriyle baş başa bırakan finali pek çok izleyiciyi hayal kırıklığına uğratmış olsa da dizinin hem geniş bir kitleye ulaşmış olması, hem de bölümler ilerledikçe izleyici sayısını daha da arttırması HBO'nun 4. sezonu başarılı olarak nitelendirmesi için yetti. Nitekim bu başarıdan cesaret alan HBO, 4. sezonun tamamlanmasından günler sonra diziye 5. sezon için de onay verdi.

    True Detective'in 5. Sezonunu da Issa López Hazırlayacak

    True Detective'in 5. sezonu da 4. sezonda Nic Pizzolatto'nun yerine getirilen Issa López tarafından hazırlanacak. True Detective, her sezonunda yeni karakterlerle farklı hikâyeler anlatan bir antoloji dizisi olduğu için 5. sezonun da yepyeni bir hikâye anlatması bekleniyor. Ancak dizinin kendisi için bir ilke imza atıp 4. sezonun hikâyesini sürdürmesi de hepten ihtimal dışı değil .Zira 4. sezon finali buna kapı aralıyor.

    Öte yandan Issa López, sadece True Detective'in 5. sezonunu hazırlamakla kalmayacak, aynı zamanda HBO ile imzaladığı yeni anlaşma kapsamında kanal için yeni projelere de imza atacak.

    True Detective: Night Country, izleyicileri Alaska'nın dondurucu topraklarına götürüyor. Dizide Jodie Foster'ın hayat verdiği polis dedektifi Liz Danvers, genç ortağı Evangeline Navarro ile birlikte, sekiz kişinin Alaska'da gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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