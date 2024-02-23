True Detective 5. sezonu ile geri dönecek

Tam Boyutta Gör HBO'nun sevilen dizisi True Detective, 14 Ocak'ta yeni sezonuyla ekranlara döndü. Dizinin yaratıcısı Nic Pizzolatto'nun bu kez müdâhil olmadığı, onun yerine Issa López öncülüğünde hazırlanan bu yeni sezon, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan altıncı bölümüyle final yapan 4. sezon, dizinin çok sevilen ilk sezonunu bile geride bırakarak True Detective'in bugüne kadar en çok izleyici çeken sezonu oldu.

Night Country alt başlıklı 4. sezonun izleyenleri soru işaretleriyle baş başa bırakan finali pek çok izleyiciyi hayal kırıklığına uğratmış olsa da dizinin hem geniş bir kitleye ulaşmış olması, hem de bölümler ilerledikçe izleyici sayısını daha da arttırması HBO'nun 4. sezonu başarılı olarak nitelendirmesi için yetti. Nitekim bu başarıdan cesaret alan HBO, 4. sezonun tamamlanmasından günler sonra diziye 5. sezon için de onay verdi.

True Detective'in 5. Sezonunu da Issa López Hazırlayacak

True Detective'in 5. sezonu da 4. sezonda Nic Pizzolatto'nun yerine getirilen Issa López tarafından hazırlanacak. True Detective, her sezonunda yeni karakterlerle farklı hikâyeler anlatan bir antoloji dizisi olduğu için 5. sezonun da yepyeni bir hikâye anlatması bekleniyor. Ancak dizinin kendisi için bir ilke imza atıp 4. sezonun hikâyesini sürdürmesi de hepten ihtimal dışı değil .Zira 4. sezon finali buna kapı aralıyor.

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Öte yandan Issa López, sadece True Detective'in 5. sezonunu hazırlamakla kalmayacak, aynı zamanda HBO ile imzaladığı yeni anlaşma kapsamında kanal için yeni projelere de imza atacak.

True Detective: Night Country, izleyicileri Alaska'nın dondurucu topraklarına götürüyor. Dizide Jodie Foster'ın hayat verdiği polis dedektifi Liz Danvers, genç ortağı Evangeline Navarro ile birlikte, sekiz kişinin Alaska'da gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırıyor.

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