True Detective 5. sezonu ile geri dönecek

Night Country alt başlıklı 4. sezonun izleyenleri soru işaretleriyle baş başa bırakan finali pek çok izleyiciyi hayal kırıklığına uğratmış olsa da dizinin hem geniş bir kitleye ulaşmış olması, hem de bölümler ilerledikçe izleyici sayısını daha da arttırması HBO'nun 4. sezonu başarılı olarak nitelendirmesi için yetti. Nitekim bu başarıdan cesaret alan HBO, 4. sezonun tamamlanmasından günler sonra diziye 5. sezon için de onay verdi.
True Detective'in 5. Sezonunu da Issa López Hazırlayacak
True Detective'in 5. sezonu da 4. sezonda Nic Pizzolatto'nun yerine getirilen Issa López tarafından hazırlanacak. True Detective, her sezonunda yeni karakterlerle farklı hikâyeler anlatan bir antoloji dizisi olduğu için 5. sezonun da yepyeni bir hikâye anlatması bekleniyor. Ancak dizinin kendisi için bir ilke imza atıp 4. sezonun hikâyesini sürdürmesi de hepten ihtimal dışı değil .Zira 4. sezon finali buna kapı aralıyor.
Öte yandan Issa López, sadece True Detective'in 5. sezonunu hazırlamakla kalmayacak, aynı zamanda HBO ile imzaladığı yeni anlaşma kapsamında kanal için yeni projelere de imza atacak.
True Detective: Night Country, izleyicileri Alaska'nın dondurucu topraklarına götürüyor. Dizide Jodie Foster'ın hayat verdiği polis dedektifi Liz Danvers, genç ortağı Evangeline Navarro ile birlikte, sekiz kişinin Alaska'da gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.