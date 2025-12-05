Sinemada bu hafta: Adile Naşit, Jay Kelly, Amrum (5 Aralık 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda yedi yeni film gösterime giriyor. Bu haftanın vizyon programında öyle gişe canavarı filmler olmasa da Adile Naşit ve Amrum gibi özellikle Türkiye'de izileyicilerin ilgisini çekebilecek yapımlar bulunuyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

1️⃣ Adile Naşit

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren filmlerin başında Çağan Irmak'ın yönettiği Adile Naşit biyofilmi geliyor. Film, Yeşilçam'ın efsane isminin hayatını perdeye taşıyor.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Çağan Irmak

: Çağan Irmak Oyuncular: Meltem Kaptan, Seda Bakan, Levent Can, Tülin Özen, Serhat Tutumluer, Bora Akkaş, Deniz Cengiz

Sahnenin sihirli tozunu çocuk yaşta yutmuş, kahkahasıyla nesillerin kalbine dokunmuş unutulmaz bir kadının, Adile Naşit’in yaşam öyküsü... Film, izleyiciyi 1930’lardan 1970’lere uzanan duygusal bir zaman yolculuğuna çıkarırken, tiyatro aşkıyla büyüyen küçük bir kızın zorluklarla örülü sanat ve annelik mücadelesine odaklanıyor.

2️⃣ Amrum

Tam Boyutta Gör Fatih Akın'ın yeni filmi olan Amrum, yurt dışında gösterildiği festivallerde oldukça iyi yorumlar alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Fatih Akın

: Fatih Akın Oyuncular: Diane Kruger, Matthias Schweighöfer, Laura Tonke

Amrum Adası, 1945 Baharı. Savaşın son günlerinde 12 yaşındaki Nanning, annesinin aileyi doyurmasına yardımcı olmak için tehlikeli denizde fok avlar, geceleri balığa çıkar ve yakındaki çiftlikte çalışır. Zorluklara rağmen, güzel ve rüzgarlı adadaki hayat neredeyse bir cennet gibidir. Ama barış nihayet geldiğinde, daha derin bir tehdidi ortaya çıkarır: düşman, hayal ettiğinden çok daha yakındır.

3️⃣ Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece 2 (Five Nights at Freddy's 2)

Tam Boyutta Gör Aynı adlı video oyun serisinden uyarlanan Five Nights at Freddy's serisi, bu hafta ikinci filmiyle sinemalara geliyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Emma Tammi

: Emma Tammi Oyuncular: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Matthew Lillard

Freddy Fazbear’ın Pizza dükkanındaki doğaüstü kâbusun üzerinden bir yıl geçmiştir. Orada yaşananlar zamanla abartılı bir yerel efsaneye dönüşmüş ve kasabanın ilk Fazfest etkinliğine ilham vermiştir. Eski güvenlik görevlisi Mike ve polis memuru Vanessa, Mike’ın 11 yaşındaki kız kardeşi Abby’ye animatronik arkadaşlarının başına gelenler konusunda gerçeği söylememiştir. Ancak Abby gizlice Freddy, Bonnie, Chica ve Foxy ile yeniden buluşmak için dışarı çıktığında, korkunç olaylar zinciri başlar. Freddy’nin gerçek kökenine dair karanlık sırlar ortaya çıkar ve onlarca yıldır gizli kalmış bir dehşet serbest kalır.

4️⃣ Jujutsu Kaisen: Execution

Tam Boyutta Gör Jujutsu Kaisen: Execution, sevilen animenin ikinci sezonun en çok konuşulan ikonik anlarını ve Ocak ayında yayınlanacak 3. sezonun ilk iki bölümünü tek bir gösterimde bir araya getiriyor.

Tür : Anime, Fantastik

: Anime, Fantastik Yönetmen: Shouta Goshozono

Shibuya Hadisesi, Jujutsu Kaisen evreninde her şeyin yönünü değiştiren büyük bir kırılma noktasıdır. Cadılar Bayramı gecesi Shibuya’nın en yoğun anlarında harekete geçen lanet kullanıcıları, uzun zamandır planladıkları hamleyi yapar ve yaşayan en güçlü büyücü Satoru Gojo’yu mühürlemeyi başarırlar. Gojo’nun devre dışı kalmasıyla Shibuya kısa sürede kontrol edilemeyen bir karmaşaya dönüşür. Büyücüler ağır bir yenilgi yaşarken, bu saldırının aslında daha büyük bir planın başlangıcı olduğu ortaya çıkar. Yaşananların perde arkasında, insanlığı doğrudan hedef alan İtlaf Oyunları'nın başlatılması vardır.

5️⃣ Özel Hayat (A Private Life)

Tam Boyutta Gör Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan Özel Hayat'ın başrolünde usta oyuncu Jodie Foster (Kuzuların Sessizliği) yer alıyor.

Tür : Drama, Gizem

: Drama, Gizem Yönetmen : Rebecca Zlotowski

: Rebecca Zlotowski Oyuncular: Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric

Tanınmış bir psikiyatrist olan Lilian Steiner, uzun yıllar terapistliğini yaptığı bir hastasının ölüm haberiyle sarsılır. Hastanın kaybı ilk bakışta intihar gibi görünse de, Lilian olayın arkasında cinayet olduğuna gönülden inanmaya başlar. Merak ve suçluluk duygularına yenilince eski kocası Gabriel’in yardımıyla gizli bir soruşturmaya girişir.

6️⃣ Neşeli Oyuncaklar (World Protecting Toys)

Tam Boyutta Gör Çin yapımı animasyon filmi Neşeli Oyuncaklar, bu hafta küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya giden ailelerin başlıca seçeneklerinden biri olacak.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Xian Guan

Küçük sahiplerinin sanal dijital dünyada kayboluşunu izleyen oyuncaklar, genç efendilerini kurtarmak için bir araya gelip tehlikeli oyun dünyasına adım atmaya karar verdiler. Küçük bir kızı kurtarmak için büyük bir oyuncak savaşının zamanı geldi - dostluğun, cesaretin ve sevginin kazanacağı büyülü bir macera.

7️⃣ 60 Gün

Tam Boyutta Gör Fragmanına bakılırsa düşük bir bütçeyle hayata geçirilen 60 Gün, bu hafta vizyona giren iki yerli filmden biri olacak.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : İsmail Doruk

: İsmail Doruk Oyuncular: Başak Cingöz, Bora Kırkım, Burcu Yüce

60 Gün, aynı köyde yaşayan iki gencin hayatına odaklanıyor. Evlenmeye karar veren gençler, kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulur. İki aile arasında 60 gün boyunca saklanması üzerine anlaştıkları bir sır, hayatlarını bambaşka bir şekle evirir.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Jay Kelly

Tam Boyutta Gör George Clooney ve Adam Sandler'ın başrollerini paylaştığı Jay Kelly, Oscar adayı Noah Baumbach'ın (Marriage Story, Frances Ha) imzasını taşıyor.

Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yönetmen : Noah Baumbach

: Noah Baumbach Oyuncular : Goerge Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough

: Goerge Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough Yayın Tarihi : 5 Aralık

: 5 Aralık Platform: Netflix

Filmde George Clooney, ünlü bir Hollywood yıldızı olan Jay Kelly'ye hayat veriyor. Jay, hem bugün olduğu yeri hem de geçmişini gözden geçireceği bir kendini keşfetme yolculuğuna çıkarken, uzun yıllardır yanından ayrılmayan menajeri Roy bu yolculukta da onu yalnız bırakmıyor.

2️⃣ Merv

Tam Boyutta Gör Bu hafta Amazon Prime Video'da yayınlanacak filmlerin başında romantik komedi türündeki Merv geliyor.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yönetmen : Jessica Swale

: Jessica Swale Oyuncular : Zooey Deschanel, Charlie Cox, Ellyn Jameson

: Zooey Deschanel, Charlie Cox, Ellyn Jameson Yayın Tarihi : 10 Aralık

: 10 Aralık Platform: Amazon Prime Video

Film, yolları ayrılmış bir çift olan Russ Owens ve Anna Finch’in birlikte sahip oldukları köpekleri Merv’in, ayrılık sonrası yaşadığı depresyonu fark etmeleriyle başlıyor. İkili, Merv’i mutlu etmek amacıyla Minnesota’nın soğuğundan uzaklaşıp Florida’da tatile çıkmaya karar veriyor. Bu “köpek tatili” beklenmedik bir şekilde eski sevgilileri bir araya getiriyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Keeper

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Osgood Perkins

: Osgood Perkins Oyuncular : Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Tess Degenstein

: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Tess Degenstein Yayın Tarihi: 9 Aralık

Issız bir ormanda, romantik bir yıldönümü kaçamağı için yola çıkan bir çift, geçmişin karanlık gölgesinin hâlâ varlığını sürdürdüğü gizemli bir kulübeye ulaşır. Ancak bu sakin kaçamak, karanlık bir varlığın kendini göstermesiyle kabusa dönüşür. Şimdi çift, hem birbirlerine hem de kulübenin lanetli geçmişine dair en derin korkularıyla yüzleşmek zorundadır.

2️⃣ Oğul (The Carpenter's Son)

Tam Boyutta Gör Bu hafta öde-izle platformlarına gelen bir diğer korku filmi de ünlü oyuncu Nicolas Cage'in başrolünü üstlendiği The Carpenter's Son olacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Lotfy Nathan

: Lotfy Nathan Oyuncular : Nicolas Cage, Noah Jupe, FKA Twigs

: Nicolas Cage, Noah Jupe, FKA Twigs Yayın Tarihi: 9 Aralık

Roma dönemi Mısır’ındaki uzak bir köy; bir marangoz, karısı ve çocukları doğaüstü güçlerin hedefi hâline geldiğinde ruhani bir savaşa sürüklenir. Joseph, Mary ve genç oğulları İsa yıllardır tehdit altında yaşamış, inançlarına ve geleneklerine sıkı sıkıya tutunmuşlardır. Ancak küçük bir yerleşim yerinde verdikleri kısa bir mola, gizemli bir yabancının genç İsa’yı dindar babasının kurallarını terk etmeye kışkırtmasıyla giderek büyüyen bir kaosu serbest bırakır. Her cazibe çağrısıyla birlikte oğul, yasak bir dünyanın içine çekilirken, dehşete kapılan Joseph, şeytani bir gücün iş başında olduğunu fark eder.

3️⃣ Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc

Tam Boyutta Gör Popüler anime dizisi Chainsaw Man'in devamı niteliğindeki Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, hem Japonya'da hem de ABD'de ilgiyle karşılanarak oldukça başarılı oldu. Sinemalardaki yolculuğunu tamamlamasının ardından şimdi öde-izle platformlarına geliyor.

Tür : Anime

: Anime Yönetmen : Tatsuya Yoshihara

: Tatsuya Yoshihara Yayın Tarihi: 9 Aralık

Bir zamanlar yakuzanın borçlarını kapatmaya çalışan Denji, ihanete uğrayıp öldürüldüğünde hayatı sonsuza dek değişir. Son anlarında, sevdiği şeytani köpeği Pochita onunla birleşir ve Denji, durdurulamaz Chainsaw Man’e dönüşür. Şimdi şeytanlar, avcılar ve gizli düşmanlarla örülü bir savaşın ortasında, gizemli bir kız olan Reze Denji’nin karşısına çıkar. Aşk ile hayatta kalma içgüdüsünün birbirine karıştığı bu yeni çatışma, Denji’nin en ölümcül sınavı olacaktır.

4️⃣ Christy

Tam Boyutta Gör Sydney Sweeney'nin başrolünü üstlendiği Christy, "kadın Rocky" olarak anılan Christy Martin'in gerçek hayat hikâyesini ve ringdeki yükselişini anlatıyor.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : David Michod

: David Michod Oyuncular : Sydney Sweeney, Ben Foster, Merritt Wever

: Sydney Sweeney, Ben Foster, Merritt Wever Yayın Tarihi: 9 Aralık

Film, 1990’larda Amerikan kadın boksunu şekillendiren Christy Martin’in hayatını konu alıyor: Batı Virginia’da madenci bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Martin, yeteneği ve iradesiyle ringe adım atar ve dönemin en tanınmış kadın boksörlerinden biri hâline gelir. Ama başarılarının arkasında, menajeri ve daha sonra eşi olan Jim Martin’in uyguladığı istismar, aile baskısı ve kimlik sorunları gibi karanlık bir geçmiş de vardır.

